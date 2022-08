Xác máy bay, 2 bộ hài cốt lộ ra dưới sông băng tan chảy ở Thụy Sĩ

Theo tờ The Independent ngày 10-8, một nhóm leo núi tại Thụy Sĩ đã phát hiện 2 bộ xương cốt không xác định danh tính trên dãy Alps.

Hướng dẫn viên địa phương cho biết một bộ hài cốt trong đó nằm gần một con đường bỏ quên gần sông băng Chessjen, có thể là người leo núi đã chết từ những năm 1970 hoặc 1980. Bộ hài cốt còn lại được tìm thấy trên sông băng Stockji gần khu nghỉ mát Zermatt.

Những tấm chăn phủ để ngăn tuyết tan chảy tại sông băng Tsanfleuron trên Les Diablerets, Thụy Sĩ - Ảnh: AFP

Cảnh sát đang phân tích DNA để xác định danh tính của hai bộ hài cốt.

Kể từ giữa những năm 1920, cảnh sát ở dãy núi Alps vẫn lưu lại danh sách những người được cho là đã mất tích trên núi. Hiện có khoảng 300 cái tên trong danh sách mất tích.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo do đợt nắng nóng hiện nay, tốc độ băng tan đang vượt xa những gì giới khoa học dự đoán trước đó.

Mức tuyết rơi thấp vào mùa đông và các đợt nắng nóng trên khắp lục địa già trong hai mùa hè liên tiếp đã khiến lớp băng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các sông băng tại khu vực đang trên đà tan chảy với khối lượng lớn nhất trong ít nhất 60 năm qua.

Trong những tuần gần đây, nhiều video đã ghi lại những vụ sụp băng đáng báo động, do sự mất ổn định của các sông băng tan chảy. Chính quyền nhiều nơi đã sử dụng các tấm chăn đặc biệt để cố gắng cách nhiệt các sông băng, chống lại sức nóng mùa hè.

Lớp băng và tuyết mỏng thậm chí còn làm lộ ra đống đổ nát của một chiếc máy bay được cho là đã rơi vào năm 1968, khiến 3 người thiệt mạng. Các thi thể đã được tìm thấy sau vụ tai nạn, nhưng các mảnh vỡ vẫn nằm trong sông băng Aletsch của Thụy Sĩ kể từ đó.

Tháng trước, trong khi nhiệt độ cao tăng vọt trên 40 độ C ở nhiều nước châu Âu, ngôi làng miền núi Zermatt của Thụy Sĩ đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 30 độ C. Ngôi làng này nằm ở độ cao 1.600m so với mực nước biển.