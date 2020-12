Wonder Woman 1984 rất sướng tai và đã mắt, nhưng có hơi giống lớp học đạo đức không?

Dịp cuối năm 2020, có lẽ Wonder Woman 1984 chính là bom tấn điện ảnh duy nhất được cả thế giới hồi hộp chờ đợi sau một năm lép vế của rạp chiếu. Bộ phim này được trông chờ bởi lẽ phần đầu tiên đã quá thành công, vũ trụ DC cũng đang được đà "thăng tiến" và tất nhiên, bởi vì thế giới đang rất cần Wonder Woman cùng những tia hy vọng của chị. Liệu bộ phim này có thực sự xứng tầm với những kỳ vọng được đặt lên nó? Hãy đọc ngay bài review NÓNG sau đây!

Chú ý: Bài viết KHÔNG tiết lộ nội dung phim!

Nội dung đầy đủ lớp lang, lôi cuốn dù hơi dông dài?

Với thời lượng dài khoảng 2 tiếng rưỡi, Wonder Woman 1984 dắt người xem đến với một câu chuyện vô cùng kỳ vĩ của Diana, theo chị đi vòng quanh thế giới để ngăn cản kẻ ác. Cốt truyện chính của phim cũng sử dụng nhiều tư liệu từ truyện tranh, chính vì vậy nội dung có phần trau chuốt, phức tạp và lớp lang, các hồi của phim cũng đâu ra đó, tạo cảm xúc tốt cho khán giả.

Dẫu vậy, thời lượng phim dài cũng có nghĩa là nhịp phim được giãn ra làm sao để có thể trung hòa được số lượng hành động - tình cảm - hài hước ở mọi phân đoạn. Điều này khiến đôi lúc, nhịp phim trở nên chậm chạp và khán giả trong rạp có phần sốt ruột, mong ngóng chờ đến những trường đoạn cô nàng Wonder Woman "ra tay".

Một điểm trừ khá lớn của Wonder Woman 1984 chính là bộ phim quá sa đà vào đủ các thể loại thông điệp, ý nghĩa nhân văn. Đây không phải là một điều xấu, tuy nhiên việc quá "lậm" vào những chi tiết này khiến tác phẩm vô tình trở nên... sến chảy nước, và thông điệp được lặp đi lặp lại cũng làm rạp chiếu trở thành một lớp học đạo đức, chỉ có điều là "cô giáo" rất xinh. Một trong những phút giây đáng thất vọng nhất có lẽ chính là cao trào của phim khi nó bị "phủ đầu" bằng cả mớ thông điệp.

Hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sướng tai đúng tầm bom tấn!

Có thể nói thế mạnh của Wonder Woman 1984 chính là những phân đoạn hành động được xây dựng rất chỉn chu - cho dù có hơi ít so với thời lượng phim dài. Bối cảnh phim được đầu tư, cũng như phim sử dụng kỹ xảo rất đẹp mắt, vừa vặn và không có cảm giác quá "Bollywood" như từng bị cư dân mạng Việt nhận xét. Rút kinh nghiệm từ phần phim trước, Wonder Woman 1984 không còn sử dụng quá nhiều các cảnh quay chậm (slow-motion) để "khoe" võ thuật của Diana - thật là một điều đáng mừng.

Nhắc đến hình ảnh, có lẽ không thể bỏ qua nhan sắc của nữ minh tinh Gal Gadot luôn tỏa sáng ở mọi khung hình. Chính vẻ đẹp của chị cùng với các bạn diễn trong phim cũng "cứu cánh" phần nội dung hơi sến và dông dài của tác phẩm.

Âm thanh của phim được sản xuất bởi nhà soạn nhạc đại tài Hans Zimmer, chính vì vậy khi thưởng thức Wonder Woman 1984 trong rạp chiếu thì mang lại trải nghiệm rất "ép phê", đã tai. Từ những trường đoạn đánh nhau lủng đầu cho đến khi chị đẹp Gal Gadot mùi mẫn nhắn nhủ bài học đạo đức, nhạc phim luôn được xử lý tài tình và góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy cảm xúc của khán giả.

Phim có after-credit, vậy nên đừng rời rạp sớm!

Như đã được hé lộ từ trước, đạo diễn Patty Jenkins đã dành một điều bất ngờ nho nhỏ cho khán giả khi đến xem Wonder Woman 1984. Hãy nán lại rạp chiếu một lúc sau khi những dòng danh đề chạy để biết được điều gì đang chờ đón. Nếu là fan cứng của DC nói chung hoặc Wonder Woman nói riêng, chắc hẳn bạn sẽ không thất vọng đâu!

Chấm điểm: 3,5/5

Với diễn xuất tài tình - nổi trội nhất là của Gal Gadot và nam diễn viên Pedro Pascal trong vai phản diện Maxwell Lord, bộ phim Wonder Woman 1984 chứng tỏ sức hút không thể chối bỏ của mình, đặc biệt khi đính kèm với những trường đoạn hành động được thiết kế công phu, hấp dẫn. Điểm trừ lớn nhất và có lẽ là duy nhất của phim, chính là việc tác phẩm này quá tham lam trong việc kể chuyện và gói ghém những dòng thông điệp của mình. Chính vì vậy, Wonder Woman 1984 mặc cho đẹp mắt và sướng tai, vẫn khiến khán giả phải bồn chồn và sốt ruột trong rạp, cho dù họ đã tốn bao công chờ đợi được xem "chị đại" DC tung hoành trên màn ảnh đi chăng nữa.

Trailer của Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ 18/12, với suất chiếu đặc biệt trong ngày 17/12.

Nguồn ảnh: Warner Bros.