Wonder Woman 1984 có một cảnh after-credit "tuyệt mật", liệu sẽ hé lộ dàn bom tấn cực khủng của DC?

Wonder Woman 1984 - bom tấn điện ảnh đáng trông chờ nhất thời điểm này, sẽ mang đến cho khán giả những bất ngờ nhỏ thậm chí là sau khi phim kết thúc. Cụ thể, đạo diễn Patty Jenkins đã hé lộ rằng Wonder Woman 1984 sẽ sở hữu một cảnh phim after-credit (cảnh phim sau khi danh đề đã chạy) tuyệt mật.

Thực chất thì không ai biết cảnh phim này sẽ nói về cái gì. Thậm chí, những nhà phê bình từng được xem trước Wonder Woman 1984 cũng không được thưởng thức phân đoạn after-credit này.

"Tôi muốn lưu giữ điều gì đó dành riêng cho khán giả", đạo diễn Patty Jenkins chia sẻ với trang Cinemablend. Chính vì vậy, mọi người sẽ phải chờ đợi đến khi phim ra rạp để có thể khám phá được phân đoạn "tuyệt mật" của Wonder Woman 1984.

Trước đó, đạo diễn Petty Jenkins cũng từng chia sẻ rằng bản thân bà là một người không hề thích sử dụng after-credit. Chính phần phim Wonder Woman năm 2017 cũng không hề có after-credit, khiến nhiều fan khá hụt hẫng khi mong chờ sự hé lộ của các tác phẩm tương lai trong DCEU. Theo bà, "việc quảng cáo một bộ phim có phong cách khác hoàn toàn trong Wonder Woman" rất vô lý và có thể phá hỏng cảm xúc của khán giả. Chính vì vậy, việc Wonder Woman 1984 có after-credit có thể coi là khá to tát.

Đã có nhiều dự đoán liên quan tới nội dung của cảnh phim này. Liệu nó sẽ tiếp tục mở rộng khái niệm đa vũ trụ? Hay là giới thiệu phiên bản đạo diễn của Justice League? Hoặc nhấn nhá về bom tấn The Suicide Squad của đạo diễn James Gunn? Tất cả đều có thể. Thậm chí, biết đâu khán giả sẽ gặp lại Ezra Miller trong bộ phim The Flash sắp ra mắt, hoặc dễ đoán nhất thì chính là tạo dựng ý tưởng phần 3 của Wonder Woman hoặc bộ phim mở rộng về tộc người Amazon của cô. Dẫu sao, cảnh phim này vẫn rất đáng mong đợi!

Trailer của Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 sẽ chính thức ra rạp từ ngày 18/12 tại Việt Nam.

Nguồn ảnh: Warner Bros.