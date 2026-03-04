Warren Buffett thừa nhận sai lầm, mất hơn 10 tỷ USD

Ngay cả khi đã là tỷ phú, Warren Buffett từ lâu đã nổi tiếng với những thói quen tiết kiệm, kể cả là bữa sáng. Trên đường đến văn phòng, ông thường ghé qua McDonald’s và để thị trường chứng khoán quyết định món mình gọi. Nếu thị trường giảm điểm, ông sẽ chi 2,61 USD cho hai miếng xúc xích, còn nếu đang rủng rỉnh tiền, ông sẽ mạnh tay chi 3,17 USD cho bánh quy kẹp thịt xông khói, trứng và phô mai, theo phim tài liệu của HBO năm 2017.

Thế nhưng, mối quan hệ của Buffett với chuỗi nhà hàng McDonald's không chỉ dừng lại ở đồ ăn sáng. Cuối năm 1996, Berkshire Hathaway sở hữu khoảng 30,4 triệu cổ phiếu của McDonald's — tương đương 4,3% cổ phần, trị giá khoảng 1,4 tỷ USD.

Chưa đầy hai năm sau, ông quyết định bán công ty. Và trong thư gửi cổ đông năm 1998, Buffett thừa nhận rằng quyết định đó cuối cùng không phải là một quyết định khôn ngoan.

"Những hành động đầu tư mà tôi thực hiện vào năm 1998 thực chất đã làm giảm lợi nhuận của chúng ta trong năm đó. Đặc biệt, quyết định bán McDonald's của tôi là một sai lầm rất lớn”, ông viết.

Nhìn lại, thời điểm đó quả là một sai lầm. Chỉ vài năm sau, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới này bước vào giai đoạn tăng trưởng vượt trội kéo dài. Kể từ năm 2003, cổ phiếu của McDonald's chỉ hai lần kết thúc năm trong sắc đỏ, và nhiều năm còn tăng trưởng với tỷ lệ hai chữ số. Ngày nay, giá cổ phiếu đã hơn 341 USD, và nếu Buffett tiếp tục nắm giữ, cổ phần của Berkshire sẽ trị giá khoảng 10,3 tỷ USD, chưa bao gồm cổ tức.

Hãy kiên nhẫn và học hỏi từ sai lầm

Bất chấp sai lầm trong vụ McDonald's, Buffett từ lâu đã luôn đề cao sự kiên nhẫn như nền tảng của đầu tư thành công.

“Nếu bạn không sẵn lòng nắm giữ một cổ phiếu trong mười năm, thì đừng nghĩ đến việc nắm giữ nó dù chỉ mười phút”, ông đưa ra lời khuyên vào năm 1996. Đồng thời, ông nói thêm rằng “hãy xây dựng một danh mục đầu tư gồm các công ty có tổng lợi nhuận tăng trưởng theo thời gian, và giá trị thị trường của danh mục đầu tư đó cũng sẽ tăng lên”.

Tuy nhiên, áp dụng triết lý đó vào thực tế không phải lúc nào cũng dễ dàng. Buffett thừa nhận rằng đầu tư không chỉ đơn thuần là nắm giữ đủ lâu mà còn là tìm kiếm những cơ hội đột phá từ sớm. Trong nhiều năm, ông đã tránh đầu tư vào những gã khổng lồ công nghệ mới nổi như Amazon – một sự do dự mà sau này ông thừa nhận là “đã khiến mọi người mất rất nhiều tiền ở Berkshire”.

Và mặc dù Berkshire Hathaway có thể đã bỏ lỡ hàng tỷ USD nữa nếu mua cổ phần sớm hơn ở các công ty như Google hay Amazon, cố trợ lý đắc lực của Buffett - Charlie Munger khuyến khích những người khác nên giữ thái độ khiêm tốn trong sự nghiệp đầu tư của mình.

“Nếu muốn sống lâu, bạn phải không ngừng học hỏi bởi những gì bạn từng biết sẽ không bao giờ là đủ”, Munger nói.

Đối với Buffett và Munger, thương vụ bán McDonald's vào cuối những năm 1990 không chỉ là một khoản lợi nhuận bị bỏ lỡ mà còn là lời nhắc nhở rằng ngay cả những nhà đầu tư kỷ luật nhất cũng phải liên tục đánh giá lại phán đoán của mình và sẵn sàng thừa nhận khi mắc sai lầm.

