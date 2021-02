WandaVision: Nước cờ lột xác của Marvel, sáng tạo vô biên đúng chuẩn bom tấn truyền hình nổi nhất thế giới!

Sau một năm hoàn toàn vắng bóng trên tất cả thị trường điện ảnh toàn cầu vì đại dịch Covid-19, vũ trụ điện ảnh Marvel đã có một màn trở lại vô cùng xuất sắc qua WandaVision. Là dự án đầu tiên kết hợp với dịch vụ streaming Disney+, loạt phim tập trung vào hai nhân vật Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) và Vision (Paul Bettany) đã nhanh chóng trở thành "món ăn tinh thần" không thể thiếu của khán giả trong một tháng trở lại đây.

Dàn nhân vật thú vị, cốt truyện ly kỳ là những điều khiến WandaVision thu hút khán giả

Khi hành trình mùa đầu tiên sắp đi tới hồi kết với những bước ngoặt khó đoán, khán giả phải thừa nhận rằng những gì mà họ từng nghĩ về vũ trụ điện ảnh Marvel từ trước đến nay đã bị thay đổi gần hết sau khi loạt phim WandaVision ra mắt. Hay nói cách khác, Marvel Studios đã có một cuộc "cách mạng làm phim" qua series mới nổi này. Cụ thể như thế nào, hãy kéo xuống nhé!

1. Lần đầu mở rộng MCU ra màn hình nhỏ

Trong xuyên suốt 23 bộ phim thuộc Infinity Saga, vũ trụ điện ảnh Marvel đều sử dụng một định dạng phim duy nhất là chiếu rạp và theo thời gian, các bộ phim này đều đi vào một công thức nào đó. Khi bắt đầu phá vỡ công thức trên và tập trung vào các loạt phim chiếu mạng, MCU đang dành nhiều thời gian hơn để phát triển mỗi câu chuyện riêng lẻ của từng nhân vật. Khác với Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil... WandaVision và rất nhiều series khác sắp ra mắt trên Disney+ của Marvel đều được hứa hẹn sẽ liên kết trực tiếp với MCU và ảnh hưởng lớn nhỏ tới vũ trụ này. Điều này có nghĩa là hãng phim siêu anh hùng hàng đầu hành tinh đang bắt đầu để vũ trụ điện ảnh của mình mở rộng sang màn hình nhỏ.

WandaVision phá vỡ công thức làm phim truyền thống của Marvel

Thay vì là một bộ phim dài 2-3 tiếng ở rạp, WandaVision được chia làm 9 tập phát hành theo tuần và nhiều người hâm mộ tin rằng đây là hướng đi thông minh cho các bộ phim chuyển thể từ truyện tranh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Với cách làm này, Marvel có thể kể chuyện một cách chi tiết hơn, cụ thể hơn mà không phải cố gắng "cắt gọt" loạt cảnh phim để vừa đủ thời lượng như ở rạp chiếu phim. Ngoài ra, việc không cho ra mắt cả 9 tập cùng một tuần cũng giúp cho loạt phim này được thảo luận nhiều tuần liên tục, giữ sức nóng trong suốt cả một tháng phát sóng. Dường như mỗi khi WandaVision ra tập mới, khắp các mạng xã hội lớn nhỏ đều bàn tán với bộ phim này - đó đã là thành công của nhà sản xuất.

Loạt phim trở thành đề tài được bàn tán khắp các mạng xã hội mỗi khi ra tập mới

2. Cách làm phim mới lạ

Nếu như bạn đã quá ngán những bộ phim siêu anh hùng "ăn liền", theo một mô típ cũ rích thì hãy tìm đến WandaVision. Từ những đoạn trailer, loạt phim này đã khiến nhiều khán giả cảm thấy tò mò vì cách làm phim vô cùng độc lạ, không đi theo hướng kể chuyện thông thường. Trong hai tập đầu tiên, bộ phim đưa khán giả vào lãnh thổ sitcom kinh điển của những năm 1950 và 1960, làm nhiều người liên tưởng tới những tác phẩm cùng thể loạt như I Love Lucy, Leave It to Beaver, The Honeymooners... Phải đến tập thứ 4, WandaVision mới thực sự đưa khán giả trở lại với một bộ phim siêu anh hùng đúng nghĩa, giải thích tất cả những gì đang diễn ra trong thế giới mà Wanda tạo ra.

WandaVision đưa khán giả sống lại những năm tháng thể loại phim sitcom cổ điển còn thịnh hành

3. Thoát khỏi cái mác "phim dành cho gia đình"

Trong suốt 11 năm chinh chiến ngoài màn ảnh rộng, Marvel Studios đã thu về được những thành công vang dội nhờ 23 bộ phim vô cùng xuất sắc. Thế nhưng, để đạt được những điều đó, hãng cũng phải hứng chịu "cả rổ" gạch đá và lớn nhất có lẽ là việc không thoát được cái mác "phim dành cho gia đình". Theo đó, nhiều người cho rằng khi về với Disney, các phim của MCU đã được làm một cách nhẹ nhàng hơn, để cả những đối tượng khán giả trẻ tuổi cũng có thể dễ dàng thưởng thức bộ phim. Điều này vô tình khiến các chi tiết trong truyện tranh bị thay đổi, làm phật lòng một số bộ phận người hâm mộ.

MCU chưa một lần có phim gắn mác R (cấm trẻ em dưới 18 tuổi)

Tất cả những điều trên đã được thay đổi khi WandaVision ra mắt và nhiều người từng ví von rằng: "Nếu các phim ngoài rạp của MCU là một con cừu, thì WandaVision là một chú sói". Dù loạt phim đã đi đến hồi kết, khán giả không ít lần phải rùng mình khi nhớ lại cảnh Vision đột nhiên biến thành hình dạng lúc bị Thanos lấy đi viên đá vô cực, mắt không tròng, trán bị lõm ngồi cạnh Wanda. Hay trong những tập gần nhất, việc Quicksilver (Evan Peters) đột nhiên biến thành xác chết cũng là chi tiết tất nhiên là "không dành cho gia đình".

Loạt phân cảnh này chắc chắn không dành cho cả gia đình

4. Nhân vật phụ có nhiều cơ hội tỏa sáng

Trong WandaVision, rất nhiều người đã nhận ra Marvel đang thay đổi dần cách khai thác các nhân vật phụ, bằng chứng là việc Darcy Lewis (Kat Dennings) và Đặc vụ FBI Jimmy Woo (Randall Park) trở nên nổi bật hơn rất nhiều. Trái ngược với cách khai thác mờ nhạt trong hai phần đầu tiên của Thor, Darcy đã trở thành một nhân vật cực kỳ tiềm năng trong loạt phim này nhờ trí thông minh và sự hài hước trong tường phân cảnh xuất hiện. Jimmy Woo - một nhân vật khác từng bị lãng quên trong quá khứ cũng được hồi sinh một cách thần kỳ trong WandaVision.

Darcy và Jimmy là hai trong số nhiều nhân vật phụ được Marvel khai thác kỹ hơn trong WandaVision

5. Đầu tư khủng, thời lượng ngắn nhưng "đã cái nư"

Ngay từ khi mới phát sóng, WandaVision đã khiến nhiều người thắc mắc về việc tại sao loạt phim này lại được rót vốn lên tới hơn 200 triệu USD cho 9 tập (trung bình 1 tập 25 triệu đô). Chưa hết, nếu so sánh với những loạt phim khác của Marvel hợp tác với đài ABC và Netflix, WandaVision lại có thời gian ngắn hơn rất nhiều khi mỗi tập chỉ rơi vào khoảng 30 phút (tính cả đoạn credit ở đầu và cuối). Đáp án vô cùng đơn giản: Marvel đang nâng tầm những loạt phim chiếu mạng. Rất nhiều người sau khi xem WandaVision đã phải khẳng định bộ phim có chất lượng hình ảnh, kỹ xảo và phân cảnh hành động tương đương những phim chiếu rạp. Và để làm được điều này, phim cũng phải được đầu tư số tiền tương đương.

WandaVision được đầu tư vượt trội, mang lại chất lượng tương đương các phim chiếu rạp

Hy vọng rằng trong loạt phim tiếp theo của MCU trên Disney+ - The Falcon and the Winter Soldier, Marvel Studios cũng làm tốt như những gì họ đã làm với WandaVision.

Nguồn ảnh: Marvel Studios