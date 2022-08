Vượt qua "Siêu Nhân" Henry Cavill, RM (BTS) dẫn đầu bình chọn Người đàn ông đẹp nhất 2022

Gần đây, tạp chí TC Candler đã tổ chức bình chọn The Most Handsome Man of 2022 (Người Đàn Ông Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2022). Dựa trên việc bỏ phiếu của người dùng toàn cầu thông qua các kênh chính thức, TC Candler đã công bố diễn biến kết quả của cuộc bình chọn.

Xuất sắc vượt qua nam diễn viên Hollywood Henry Cavill, người đã nắm giữ vị trí Người Đàn Ông Đẹp Trai Nhất Thế Giới trong nhiều năm, Kim Nam Joon (tên thật của RM) đang là cái tên dẫn đầu trong cuộc bình chọn năm nay.

Henry Cavill từng đốn tim khán giả khi nhập vai Superman của DC Comics, là cái tên quen thuộc trong bảng xếp hạng nhan sắc

TC Candler là nền tảng nổi tiếng về các bảng xếp hạng sắc đẹp trực tuyến. Tiêu chí nổi bật tính đến là nhan sắc và mức độ nổi tiếng. Các nghệ sĩ từ mọi quốc tịch đều có thể góp mặt trong đề cử.

RM là trưởng nhóm tài năng của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Không sở hữu vẻ đẹp tiêu chuẩn của một nam thần xứ Hàn, thậm chí khi mới ra mắt, RM liên tục là mục tiêu bị dân mạng công kích vì ngoại hình kém sắc. Tuy nhiên, qua thời gian, anh chàng ngày càng thể hiện sức hút riêng, với nét quyến rũ đặc trưng cùng lúm đồng tiền duyên dáng.

RM được đánh giá sở hữu nhan sắc quyến rũ trưởng thành, đậm hơi hướng phương Tây

Sức hút đặc trưng của RM được nhiều người ngưỡng mộ chính là khí chất của một nhà lãnh đạo. Trưởng nhóm BTS vừa là người dẫn dắt vừa là người phát ngôn riêng của nhóm.

Dẫn đầu cuộc bình chọn Người Đàn Ông Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2022, RM cũng có tên trong đề cử The Most Handsome Faces of 2022 (Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2022). Trong Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2021 , V và Jungkook (BTS) lần lượt nắm giữ vị trí 3 và 5. Kết quả của bảng xếp hạng 2022 sẽ được công bố vào tháng 12 theo thông lệ, thứ hạng của các thành viên BTS sẽ có sự thay đổi thế nào trong năm nay?.

Theo Marca, The Daily Star