Vương tộc cuối cùng của Trung Hoa: Loạt ảnh hiếm hé lộ toàn cảnh cuộc sống gia đình Phổ Nghi qua 3 thế hệ

Ái Tân Giác La Phổ Nghi là Hoàng đế cuối cùng của triều đại phong kiến Trung Hoa, đồng thời là Hoàng đế nhà Thanh thứ 12. Sau khi Hoàng đế Quang Tự băng hà, ông được Từ Hi Thái hậu chọn là người kế thừa ngôi báu, Phổ Nghi.

Phổ Nghi là con trai trưởng của Thuần Thân vương Tái Phong. Ông là em cùng cha khác mẹ với Quang Tự. Tái Phong về sau được chỉ định làm Nhiếp chính vương, đảm nhận trách nhiệm giải quyết sự vụ trong triều đến khi con trai Phổ Nghi trưởng thành.

Sau khi đăng cơ ở tuổi mới lên 2, Phổ Nghi phải sống xa cha mẹ, người thân. Những hình ảnh về gia đình của Thuần Thân vương Tái Phong, tức người thân của vị Hoàng đế cuối cùng dưới đây đã phần nào lột tả được không khí những ngày cuối cùng của triều Thanh.

Hoàng đế Phổ Nghi đứng trên nóc Tử Cấm Thành

Ảnh chụp đại gia đình của Phổ Nghi vào năm 1914 tại Thuần Thân vương phủ. Trong ảnh gồm: bà, cha ruột, chú và các anh em của Hoàng đế



Trong bức ảnh trên, người đàn ông đầu tiên bên trái là Tái Thuần, chú của Phổ Nghi. Người đàn ông đầu tiên bên phải là Tái Đào, một người chú khác. Người đàn ông thứ 2 từ phải sang chính là Thuần Thân vương Tái Phong, cha ruột của Phổ Nghi.

Hai người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi là Trắc phúc tấn của Lão Thuần Thân vương Dịch Hoàn, tức ông nội của Phổ Nghi. Người bên trái là Lý Giai thị, người bên phải là Lưu Giai thị (bà nội ruột của Phổ Nghi). Người phụ nữ đứng thứ 6 từ trái sang là Qua Nhĩ Giai thị, mẹ ruột của Phổ Nghi. Những đứa bé trong ảnh đều là anh chị em ruột và họ của nhà vua.

Người bên phải là Qua Nhĩ Giai thị, mẹ ruột của Hoàng đế Phổ Nghi

Ấu Lan, mẹ ruột của Phổ Nghi, vốn là con gái của Quân cơ đại thần Vinh Lộc và có quan hệ họ hàng với Từ Hi Thái hậu. Thuở nhỏ, bà được Từ Hi Thái hậu nhận làm con nuôi. Cũng chính Từ Hi Thái hậu đã đứng ra tác thành cuộc hôn nhân giữa Ấu Lan và Thuần Thân vương Tái Phong. Trước đó, Tái Phong đã được hứa hôn với một vị tiểu thư khác, nhưng Từ Hi Thái hậu đã dùng quyền lực của mình để hủy bỏ hôn ước này, buộc ông phải cưới Ấu Lan làm Đích phúc tấn.

Do cuộc hôn nhân mang tính ép buộc, tình cảm giữa Tái Phong và Ấu Lan không mấy hạnh phúc. Mặc dù vậy, Ấu Lan đã hạ sinh cho Tái Phong năm người con, bao gồm hai con trai và ba con gái, trong đó có Phổ Nghi.

Vào năm 1921, khi Phổ Nghi đã lên ngôi Hoàng đế, ông xảy ra bất đồng với Đoan Khang Thái phi. Vì chuyện này, Ấu Lan bị Thái phi triệu vào cung để trách phạt, dẫn đến việc bà quyết định tự tước đoạt mạng sống bằng cách uống thuốc phiện.

Phổ Nghi (mặc áo vest) chụp ảnh cùng cha ruột và các em trai, em gái.

Sau khi Phổ Nghi trở thành Hoàng đế, mối quan hệ với cha ruột là Thuần Thân vương Tái Phong khá xa cách, giữa họ cố tránh quan hệ cha con. Theo các ghi chép, Tái Phong gọi Phổ Nghi là Hoàng đế, còn Phổ Nghi gọi Tái Phong là Vương gia.

Thuần Thân vương Tái Phong chụp ảnh cùng các con. Ông có 2 phúc tấn, 4 con trai và 7 con gái

Uẩn Anh, em gái cùng cha cùng mẹ với Phổ Nghi

Uẩn Dĩnh, một người em gái cùng cha cùng mẹ khác của Phổ Nghi. Năm Uẩn Dĩnh tròn 19 tuổi, Phổ Nghi chỉ định gả cô cho em trai của Hoàng hậu Uyển Dung.

Phổ Nghi chụp ảnh cùng các em trai, em gái

Phổ Nghi chụp cùng em trai Phổ Kiệt và em gái Uẩn Hòa (trái), Uẩn Dĩnh (giữa). Sau khi triều đại kết thúc, tình cảm anh em giữa họ vẫn duy trì tốt

Phổ Nghi và em trai Phổ Kiệt. Hai anh em có quan hệ rất tốt từ bé đến lúc trưởng thành

Nguồn: Toutiao