Vướng chỉ trích vì bị cho là cướp nhà chim yến, ca sĩ Thuỷ Tiên lên tiếng phân trần

Vào chiều 19/9, ca sĩ Thuỷ Tiên đã đăng tải dòng trạng thái mới trên mạng xã hội. Bà xã Công Vinh đã chia sẻ câu chuyện tổ yến của mẹ ruột ở quê. "Hôm rồi Tiên về quê chơi, thấy mẹ lấy tổ yến xong mới biết mấy bà yến này cũng chướng ghê. Chim đẻ con xong nở ra biết bay xong là cả nhà nó bỏ tổ bay đi mất rồi thì mẹ Tiên mới lấy tổ", Thuỷ Tiên chia sẻ.

Sau khi đăng tải dòng trạng thái này, nữ ca sĩ sinh năm 1985 vướng tranh cãi trái chiều vì bị cho là cướp nhà của chim yến. Trước những bình luận này của netizen, Thuỷ Tiên đã lên tiếng phủ nhận và giải thích về đời sống, tập tính của chim yến. "Nhiều bạn không có kiến thức rồi cứ đi bình luận bảo nuôi yến là ác, cướp nhà của chim yến. Thật ra chim sống theo bầy trên cây hoặc là chỗ cao, nhưng khi chim mẹ muốn đẻ con thì không thể làm tổ bên ngoài mà phải vào tìm các hang động có vách để làm tổ như ngoài đảo thiên nhiên hay tìm các nhà yến. Sau khi đẻ xong con non biết bay là cả gia đình nó sẽ bỏ tổ bay theo bầy đàn", Thuỷ Tiên chia sẻ. Ngoài ra, nữ ca sĩ khẳng định làm nhà cho yến là đang giúp chứ không phải sát hại.

Ca sĩ Thuỷ Tiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi chia sẻ câu chuyện tổ yến ở nhà mẹ ruột

Bà xã Công Vinh phải gấp rút lên tiếng giải thích về tập tính khi bị chỉ trích ác, cướp nhà chim yến

Việc thu hoạch tổ yến từng là vấn đề gây tranh cãi suốt thời gian dài. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin thì loài yến vốn dĩ là loài làm tổ bằng nước dãi, tựa như con tằm nhả tơ. Nếu không khai thác tổ thì ở lần sinh sản kế tiếp chim yến cũng lại xây tổ và chồng lên tổ cũ, thời gian lâu tổ yến đó cũng bị ô xi hóa do môi trường ẩm và phải loại bỏ. Do đó, nếu hái tổ yến khi chim non đã bay đi thì không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của loài chim này.

Thuỷ Tiên và Công Vinh quyết định kết hôn vào năm 2014. Tới nay, cặp đôi đã có hơn một thập kỷ gắn bó bên nhau. Thuỷ Tiên và Công Vinh đã có chung 1 bé gái. Tuy nhiên, cặp đôi không chia sẻ hình ảnh của con trên mạng xã hội.