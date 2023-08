Gil Lê, Á hậu Thuỷ Tiên, Đỗ Nhật Hà xuất hiện nổi bật tại sự kiện làm đẹp

Góp mặt trong sự kiện tìm kiếm nữ thần sắc đẹp "Best Skin" với thông điệp đánh thức quyền năng vẻ đẹp của phụ nữ thế hệ mới, Gil Lê chọn cho mình bộ suit trắng tối giản nhưng vẫn đủ nét cool ngầu. Á hậu Thuỷ Tiên cũng nhận được lời khen không ngớt nhờ visual cực sang kết hợp bộ cánh đính kết lấp lánh thu hút trọn ánh nhìn.



Trong sự kiện diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Á hậu Thuỷ Tiên đã chia sẻ rằng những liệu trình trẻ hoá da chắc chắn sẽ là vũ khí lợi hại giúp kéo dài, lưu giữ nét đẹp thanh xuân.

Không chỉ "update" nhiều xu hướng dưỡng da và lan tỏa năng lượng tích cực, chuỗi sự kiện VITA Venus còn gây ấn tượng đẹp bởi màn thị phạm pose dáng, chụp ảnh của Á hậu Thuỷ Tiên.

Đỗ Nhật Hà đảm nhận vai trò MC trong sự kiện, được biết VITA Venus mang đến nhiều danh hiệu cho những khách hàng tham gia như: nữ thần truyền cảm hứng (Best Sharing), nụ cười nữ thần (Best Smile), năng lượng nữ thần (Best Performance), Best Engagement và giải thưởng cao nhất Best Skin.

Các ngôi sao đều tỏ ra vô cùng hào hứng khi được CEO Dee Trương gửi lời mời làm mentor và ban giám khảo, cùng nhau tìm kiếm các gương mặt nổi bật thông qua vòng thi photoshoot. Không lâu sau khi sự kiện diễn ra, các video gắn hashtag #vitavenus đã cán mốc 2 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok, cho thấy những gì thương hiệu đang mang đến được cộng đồng mạng hết sức quan tâm.

CEO Dee Trương xuất hiện trong sự kiện với phong cách trang nhã, cộng thêm nhan sắc rạng rỡ và làn da mịn màng đã giúp nữ doanh nhân tỏa sáng bên cạnh các vị giám khảo thần thái. Với sự am hiểu kiến thức chuyên môn về sản phẩm, công nghệ làm đẹp, Dee Trương cho rằng: "Chăm sóc da cũng giống như việc tập thể dục, ăn kiêng, tức là phải xây dựng một thói quen tốt và duy trì mỗi ngày. Cái khó của việc chăm sóc da là không thể bắt chước toàn bộ bí quyết của người khác, vì làn da mỗi người là khác nhau."

Theo chia sẻ từ CEO Dee Trương, tổng giải thưởng của chuỗi sự kiện VITA Venus có giá trị lên đến 2,5 tỷ đồng. Sau những gì thương hiệu làm được, có thể thấy đây là lần hiếm hoi có một viện thẩm mỹ đầu tư chuỗi sự kiện hoành tráng như thế. Được biết, VITA Venus là chuỗi sự kiện tìm kiếm đại sứ thương hiệu VITA Clinic 2024. CEO Dee Trương không ngần ngại tiết lộ cô đã "chi mạnh tay" để mọi thứ được bài bản, chỉn chu và chuyên nghiệp. Chuỗi sự kiện này cũng được diễn ra tại 2 địa điểm thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, góp phần khẳng định hình ảnh uy tín của VITA Clinic trên thị trường. Hiện VITA Clinic là chuỗi hệ thống làm đẹp chuẩn châu Âu với 12 chi nhánh, đã phục vụ hơn 1 triệu liệu trình trong 9 năm qua.

Xem thêm chi tiết tại: https://vitaclinic.vn/