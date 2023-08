Thuỷ Tiên lộ diện sau 2 tháng ở ẩn, gây chú ý vì diện mạo khác lạ nghi "dao kéo"

Trong suốt khoảng thời gian từ cuối tháng 6/2023 đến cuối tháng 8/2023, ca sĩ Thuỷ Tiên không có bất kỳ chia sẻ nào mới trên trang cá nhân 10 triệu người theo dõi. Trước kia, bà xã Công Vinh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình hay ảnh dự sự kiện, thế nên việc Thuỷ Tiên mất hút trong một thời gian dài khiến cư dân mạng không khỏi tò mò. Cho đến mới đây, nữ ca sĩ đã tái xuất và chia sẻ những hình ảnh trong chuyến phát quà từ thiện.

Ngoài những lời khen cho hành động đẹp này thì một số cư dân mạng lại chú ý đến vẻ bề ngoài khác lạ của Thuỷ Tiên hậu ở ẩn. Có thể thấy ở những góc nghiêng hay chính diện thì Thuỷ Tiên đều vô cùng khác lạ, so sánh với ảnh trước đây sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt. Nhiều người nghi vấn bà xã Công Vinh đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, cụ thể là sửa mũi nên nhan sắc mới thay đổi. Thuỷ Tiên có động thái trả lời tất cả bình luận chúc sức khoẻ, bình an và "bơ" đi những tranh cãi về nhan sắc của cư dân mạng.

Hình ảnh chụp ở góc chính diện của Thuỷ Tiên trước kia và hiện tại khác nhau, nhiều người còn không nhận ra nữ ca sĩ

Ở góc chụp nghiêng, cư dân mạng nhận ra điểm khác lạ trên khuôn mặt Thuỷ Tiên trước đây và bây giờ là phần mũi

Cư dân mạng nghi ngờ Thuỷ Tiên âm thầm "dao kéo" trong 2 tháng ở ẩn

Thủy Tiên không có động thái đáp trả hay phản ứng trước bàn tán của netizen về nhan sắc

Trước đây, Thuỷ Tiên cũng rất nhiều lần vướng nghi vấn "dao kéo" nhưng nữ ca sĩ chỉ lên tiếng úp mở chứ không xác nhận: "Tôi rất thích một câu nói mà tình cờ thấy được trên mạng: 'Thà đẹp giả tạo còn hơn xấu tự nhiên', tôi đọc được và cười suốt ngày. Cái đẹp sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn khi đi ra ngoài xã hội, tôi nghĩ thế. Những bí mật sẽ làm cho người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ hơn, đúng không nào?

Vậy hãy để cho tôi giữ điều đó lại cho mình nhé. Hơn nữa, điều tôi mong muốn hướng đến vẫn là được khán giả công nhận mình là người có khả năng thực sự, chứ không phải ở cái ngoại hình bên ngoài".

Thuỷ Tiên nhiều lần vướng nghi vấn "dao kéo" để cải thiện nhan sắc