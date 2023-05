Thuỷ Tiên gây tranh cãi khi từng tuyên bố không hại một con kiến nhưng nay lại phá tổ yến

Mới đây, Thuỷ Tiên chia sẻ clip ghi lại quá trình lấy tổ yến và chế biến để quảng cáo sản phẩm cho mẹ ruột. Thế nhưng, chỉ sau vài phút đăng tải thì nữ ca sĩ lại nhận loạt ý kiến trái chiều vì bị dân tình cho rằng có hành động trái với những phát ngôn trước đó. Cụ thể, nhiều người đã đào lại chuyện Thuỷ Tiên từng cho kiến ăn, không muốn phá tổ của chúng nhưng nay lại lấy tổ yến để bán.

Giữa lúc bị dân mạng mỉa mai bằng những từ ngữ tiêu cực, ca sĩ Thuỷ Tiên liền lên tiếng giải thích rõ. Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định chỉ khai thác tổ sau khi chim yến sinh con và bay đi, thời gian thu hoạch lâu hơn bình thường.

Thuỷ Tiên cho rằng việc gia đình cô thu hoạch tổ yến là "không có vấn đề gì cả". Vợ Công Vinh nhấn mạnh: "Mẹ mình ăn chay trường 47 năm rồi nên hiểu nhân quả hơn ai hết. Khi nói lời ác nào ra với người khác cũng nên suy nghĩ bạn nhé". Đồng thời, Thuỷ Tiên còn gửi lời cảm ơn khi dân mạng bênh vực và khuyên cô nên mặc kệ thị phi trong showbiz.

Thuỷ Tiên giải thích khi bị soi hành động thu hoạch tổ yến trái với phát ngôn không muốn phá tổ của các sinh vật. Nhiều người đào lại vụ Thuỷ Tiên từng tiết lộ nuôi kiến ngay trong biệt thự trắng

Việc thu hoạch tổ yến từng là vấn đề gây tranh cãi suốt thời gian dài. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin thì loài yến vốn dĩ là loài làm tổ bằng nước dãi, tựa như con tằm nhả tơ. Nếu không khai thác tổ thì ở lần sinh sản kế tiếp chim yến cũng lại xây tổ và chồng lên tổ cũ, thời gian lâu tổ yến đó cũng bị ô xi hóa do môi trường ẩm và phải loại bỏ. Do đó, nếu hái tổ yến khi chim non đã bay đi thì không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của loài chim này.

Thuỷ Tiên khẳng định gia đình không phá tổ yến như lời dân mạng mỉa mai

Liên quan đến việc nuôi kiến trong biệt thự, Thuỷ Tiên cũng từng chia sẻ: "Em thấy những chú kiến này cũng giống như con người vậy đó. Mấy cục đường này có chút xíu, nhưng với tụi nó là cả một gia tài luôn. Giống như mình thôi, giống như kiểu tự dưng mình đang đi làm mà mình được trúng số độc đắc vậy đó

Mấy con kiến bò túi bụi, ôm cục đường mà chạy vì mừng nhìn thích lắm á. Nhà cũng có mấy ổ kiến, mà nuôi không được. Hôm nào tụi nó bò qua tui quét nhẹ thôi, nhiều lúc cũng bực mà thấy tội, lỡ như đuổi nó qua nhà người khác, người ta xịt nguyên đám. Nên thôi, cho ở nhà tui cho lành".

Thuỷ Tiên từng gây chú ý vì hành động cho kiến ăn

Thuỷ Tiên là nữ ca sĩ thường xuyên vướng thị phi trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, Thuỷ Tiên và Công Vinh cũng hạn chế đăng tải clip hay hình ảnh đời thường lên trang cá nhân

