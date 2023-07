Vụng Trộm Không Thể Giấu gấp rút kết thúc, nam - nữ chính gây sốt vì loạt cảnh tình cảm

Trong ngày 6/7, khán giả sở hữu tài khoản VIP của nền tảng phát sóng Vụng trộm không thể giấu đã có thể theo dõi tới tập cuối cùng. So với lịch phát sóng được công bố trước đó, bộ phim đã được nhà sản xuất đẩy tiến độ kết thúc rất nhanh. Động thái này được nhiều người nhận định là do có nhiều dự án phim đình đám đang và sẽ ra mắt trong thời gian này, điển hình như Khói lửa nhân gian của tôi, An lạc truyện, Trường tương tư...

Đúng với dự đoán, những tập cuối của Vụng trộm không thể giấu khiến khán giả yêu thích bộ phim rất phấn khích, khi có rất nhiều cảnh tình cảm ngọt ngào giữa hai nhân vật nam - nữ chính. Cái kết của phim được đánh giá là trọn vẹn, thỏa mãn cảm xúc của khán giả xem.

Trong đường đua phim Hoa ngữ dịp hè này, phim Vụng trộm không thể giấu nổi lên như một hiện tượng. Không có dàn diễn viên thuộc top 1, được đầu tư kinh phí thấp, dự án phim này gặp rất nhiều khó khăn khi khởi quay. Thậm chí, vị đạo diễn vốn nhận lời tham gia phụ trách phim đã bất ngờ từ bỏ dự án với lý do "không cảm thấy an toàn". Tuy nhiên, thành công của bộ phim lại khiến cả dàn diễn viên và khán giả bất ngờ.

Chỉ sau 10 ngày công chiếu, phim Vụng trộm không thể giấu đã đạt top 1 độ hot với 88.67 điểm. Ở Top 5 chỉ số nhân vật, Tang Trĩ do Triệu Lộ Tư thủ vai dẫn đầu với 9,14 điểm. Trong khi đó, nam chính Trần Triết Viễn dù còn nhiều điểm yếu về diễn xuất nhưng lại có phần tương tác rất ăn ý cùng Triệu Lộ Tư, giúp anh thành cái tên mỹ nam vụt sáng trong hè này ở làng giải trí Trung Quốc. Từ một bộ phim gây tranh cãi vì nội dung cũ, kịch bản thiếu logic, càng về sau, nhờ sức hút của Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn, phim Vụng trộm không thể giấu đã nhận được nhiều thiện cảm của người xem hơn.

Vụng trộm không thể giấu xoay quanh mối tình kéo dài từ thanh xuân vườn trường đến khi trưởng thành của cặp đôi Tang Trĩ và Đoàn Gia Hứa. Trải qua nhiều biến cố, cả hai dần trưởng thành. Cặp đôi cũng dần nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho đối phương. Tình cảm ngây ngô của cô em gái nhỏ năm nào được đền đáp xứng đáng. Họ cùng viết nên cái kết kẹo ngọt cho mối tình lâu năm này.

Sức hút của bộ phim Vụng trộm không thể giấu một phần đến từ độ nổi tiếng của nguyên tác. Khi thông tin tác phẩm này được lên phim, các fan đã đứng ngồi không yên, chờ đợi từng ngày được nhìn thấy nhân vật mình yêu thích bước ra từ trong truyện.