Lý Canh Hy

Vai diễn Lăng Mẫn trong Chúng Ta Cùng Nhau Rung Chuyển Mặt Trời đã đưa Lý Canh Hy giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Kê. Chiến thắng này không chỉ giúp cô trở thành Ảnh hậu Kim Kê trẻ tuổi nhất lịch sử mà còn gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Hàng loạt bình luận tiêu cực, cho rằng giải thưởng không xứng đáng, đã tràn ngập các bài đăng về cô trên Weibo. Hashtag "#thủy" (ám chỉ giải thưởng không công bằng) nhanh chóng leo lên top tìm kiếm, thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Mặc dù có một bộ phận khán giả ủng hộ tài năng của Lý Canh Hy, nhưng phần lớn ý kiến đều cho rằng chiến thắng của cô là bất công và do yếu tố khác tác động.

Trước đó, Lý Canh Hy đã từng gây xôn xao dư luận khi vượt qua đàn chị kỳ cựu Châu Tấn để giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Trường Xuân. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không mấy khả quan, dù diễn xuất của Lý Canh Hy không được đánh giá cao. Điều này càng làm cho chiến thắng của cô trở nên gây tranh cãi.

Từ một diễn viên trẻ đầy triển vọng, Lý Canh Hy đã trở thành tâm điểm của những cuộc tranh cãi. Sự nghiệp của cô ẩn chứa nhiều bí ẩn kể từ khi ra mắt làng giải trí, có tin đồn nói rằng cô là con của bạn thân Hoa đán Từ Tịnh Lôi, vì thế nên được nhiều người có quyền lực trong showbiz hậu thuẫn và chống lưng.

Triệu Lộ Tư

Từng được kỳ vọng là bộ phim Hoa ngữ bùng nổ dịp cuối năm, nhưng Rèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư ngày càng giảm sức hút ở nửa sau. Phim có khởi đầu cực kỳ ấn tượng với hơn 15,3 triệu view và nhiệt độ trên Youku cũng phá mốc 7000 chỉ trong ngày đầu công chiếu. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được lâu khi phim đang có dấu hiệu đuối sức, không còn thu hút được khán giả theo dõi, thậm chí có nhiều người còn phải bỏ xem phim.

Nhiều người cho rằng diễn xuất của Triệu Lộ Tư trong các dự án gần đây trở nên quá an toàn, thiếu sự đột phá và không có sự thay đổi đáng kể so với các vai diễn trước đó. Nữ diễn viên dường như đang quá tập trung vào việc xây dựng hình ảnh đẹp hoàn hảo trên màn ảnh, mà quên đi việc thể hiện nội tâm nhân vật. Điều này khiến các vai diễn của cô trở nên thiếu chiều sâu và không gây được ấn tượng với khán giả.

Chưa kể để quảng bá cho Rèm Ngọc Châu Sa, Triệu Lộ Tư còn sử dụng nhiều chiêu trò phản cảm. Không chỉ nhờ các diễn viên trong nghề chia sẻ về phim, cô còn nhờ vả cả những hot girl, hot boy mạng tai tiếng như Hàn An Nhiên và Lưu Tử Thần. Hàn An Nhiên là ngôi sao mạng thị phi, gây chú ý bằng cách nói xấu người khác, chia sẻ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt, kể chuyện tình cảm với chồng cũ ra để tăng độ hot. Thế nhưng, Triệu Lộ Tư lại bình luận: "An Nhiên, rất nhiều người nói chúng ta trông giống nhau", như vậy không khác gì tự thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Một nhân vật khác cũng gây tranh cãi không kém là Lưu Tử Thần, người này từng vướng bê bối khinh thường phụ nữ, ủng hộ ngược đãi động vật, ăn thịt động vật quý hiếm... Một nhân vật tai tiếng như vậy nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nịnh nọt, chứng tỏ vì muốn phim được chú ý mà chuyện gì cô cũng dám làm.

Lưu Vũ Ninh

Đánh dấu màn tái hợp giữa Lưu Vũ Ninh và Triệu Lộ Tư sau Trường Ca Hành, phim cổ trang Rèm Ngọc Châu Sa nhanh chóng trở thành cái tên được người hâm mộ rất đỗi mong chờ. Trái ngược với kỳ vọng, Rèm Ngọc Châu Sa phát sóng không đạt được hiệu quả như mong đợi. Diễn xuất và ngoại hình của Lưu Vũ Ninh trong phim đang là chủ đề gây tranh cãi lớn. Khán giả cho rằng anh chưa thể hiện được hết sự phức tạp của nhân vật, đồng thời ngoại hình của anh cũng không thực sự phù hợp với một vai diễn cổ trang. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên gây thất vọng cho khán giả.

Với chiều cao nổi bật 1m89, tính cách hòa đồng và lượng fan đông đảo từ sự nghiệp ca hát, Lưu Vũ Ninh được kỳ vọng sẽ tạo nên một làn gió mới cho màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, khi đảm nhận vai nam chính trong những phim gần đây như Nhất Niệm Quan Sơn, Tử Xuyên, Rèm Ngọc Châu Sa… anh lại không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả. Cả ngoại hình lẫn diễn xuất của Lưu Vũ Ninh đều nhận về nhiều ý kiến trái chiều, khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

Cộng đồng mạng đặt câu hỏi về tài nguyên và "chống lưng" của anh, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng diễn xuất và ngoại hình của nam ca sĩ. Bên cạnh đó, phát ngôn cũ của Lưu Vũ Ninh cũng bị đào lại trở thành "châm ngòi" cho những chỉ trích: "Diễn viên cổ trang không cần nhiều diễn xuất. Diễn viên trẻ trong phim cổ trang chỉ cần diễn đủ qua cửa là được, nhan sắc và nhân khí tốt là đủ".

Cộng đồng mạng không ngớt lời châm chọc khi Lưu Vũ Ninh tự nhận đóng phim cổ trang chỉ cần nhan sắc. Thực tế, ngoại hình của anh trong Nhất Niệm Quan Sơn và Rèm Ngọc Châu Sa đều không được đánh giá cao.

Châu Vũ Đồng

Châu Vũ Đồng vốn là một nữ diễn viên được yêu thích với nhan sắc nổi bật, diễn xuất ổn định và sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các dự án lớn như Đại Tống Thiếu Niên Chí, Pháp Y Tần Minh. Thế nhưng, chỉ trong một thời gian ngắn, hình ảnh của cô đã hoàn toàn thay đổi sau khi tham gia chương trình Hoa Thiếu Niên. Việc lộ rõ những hạn chế về EQ và thái độ đã khiến khán giả vô cùng thất vọng.

Nữ diễn viên liên tục bị phê phán bất lịch sự, keo kiệt, kém duyên nhưng thích thể hiện và luôn coi bản thân là “cái rốn của vũ trụ”. Việc tự ý sắp xếp lịch trình, áp đặt ý kiến lên người khác, đặc biệt là những hành động thiếu tế nhị với đàn chị Kim Thần, như giật lại điện thoại khi được giúp đỡ hay cố tình mở cửa nhà tắm, đã khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kim Thần phải uống thuốc điều trị bệnh nhưng cô không muốn công khai bệnh tình của mình, tuy nhiên Châu Vũ Đồng dồn ép hỏi đàn chị đó là thuốc chữa bệnh gì, nếu không uống thuốc thì có thể hiện bệnh trạng gì không. Ngoài Kim Thần, Châu Vũ Đồng còn tỏ ra hỗn láo với đàn chị trong show khác là Trần Hảo khi chê Trần Hảo áp đặt ý kiến của mình tới đàn em.

Đầu tháng 8, vụ việc Châu Vũ Đồng đăng ảnh cười tươi trong khi vận động viên Trương Bác Hằng thất bại tại Olympic Paris 2024 đã gây bão dư luận. Hành động này của cô bị cho là vô cảm và thiếu tinh thần đồng đội, khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Châu Vũ Đồng đã trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng cô đang cố tình lợi dụng nỗi đau của người khác để gây chú ý.

Châu Vũ Đồng từng tự nhận mình là "cao thủ" trong việc tặng quà. Thế nhưng, những hành động thực tế của cô lại phơi bày một sự thật hoàn toàn trái ngược: sự keo kiệt và thiếu tinh tế. Từ việc tặng đồng hồ đồ chơi trong hộp Rolex cho Ngô Lỗi, đến việc tặng ảnh chân dung tự in cho Cung Tuấn, hay chiếc thẻ hội viên hết hạn cho Tống Tổ Nhi, tất cả đều cho thấy một con người hoàn toàn khác với hình ảnh mà cô xây dựng.

Hướng Tả

Hướng Tả, con trai của cặp đôi quyền lực nhất nhì làng giải trí Hướng Hoa Cường và Trần Lam, ngay từ khi sinh ra đã được bao bọc bởi hào quang. Phụ huynh chiều chuộng hết cỡ, tài nguyên kéo về mặc sức chọn, nhưng sự nghiệp diễn xuất của Hướng Tá lại mờ nhạt vô cùng. Lý do là vì thực lực của chàng thiếu gia này quá tệ, trừ bố mẹ ra thì chẳng ai chịu đựng nổi.

Hàng trăm tỷ đồng đã được đầu tư vào bộ phim Môn Tiền Bảo Địa nhưng kết quả lại vô cùng thất vọng. Điều này không chỉ gây thiệt hại về mặt kinh tế mà còn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình Hướng Hoa Cường. Môn Tiền Bảo Địa là bộ phim võ hiệp do Hướng Tả đóng chính kiêm luôn nhà sản xuất. Được biết, Hướng Tả đã tự bỏ tiền đầu tư (200 triệu NDT), tự chọn diễn viên, tự phối outfit và chỉnh màu cho bộ phim. Vợ của Hướng Tả ngoài đời thực - Quách Bình Đình cũng góp mặt trong bộ phim này với vai trò nữ chính. Bộ phim đã lỗ nặng khi chỉ thu về 1,46 triệu NDT sau 11 ngày lên rạp.

Bên cạnh diễn xuất vẫn còn gây tranh cãi, Hướng Tả còn khiến công chúng thất vọng với những lùm xùm đời tư khi vợ đang trong thời gian ở cữ, lại lộ hình ảnh thân mật cùng một cô gái. Sau khi bê bối xảy ra, dù bà Trần Lam, mẹ Hướng Tả lên tiếng giải thích, khán giả vẫn để lại bình luận chỉ trích nam diễn viên. Đồng thời, công chúng tiếc nuối khi Quách Bích Đình từng là nữ thần màn ảnh Hoa ngữ một thời, nhưng sớm dừng đóng phim vì gia đình.

Gần đây nam diễn viên còn khiến công chúng ngán ngẩm khi xuất hiện với hình ảnh "lố lăng", "ố dề" trên thảm đỏ. Thêm một lần nữa, con trai của Hướng Hoa Cường - Trần Lam khiến khán giả phải hiểu thế nào là: "Không có 'báo thủ' nhất, chỉ có 'báo thủ' hơn".