Vui Mở Tương Lai do Jollibee Việt Nam tổ chức tiếp cận hơn 493.737 học sinh THPT

Trong những năm gần đây, Jollibee Việt Nam tăng cường hiện diện trong môi trường học đường thông qua nhiều chương trình dành cho học sinh – sinh viên. Những hoạt động như The Jolly Stars, Niềm Vui Âm Vang hay The Jolly Tour ghi nhận sự tham gia đông đảo, cho thấy các sân chơi gắn với trường học đang là cách tiếp cận phù hợp với giới trẻ hiện nay.

Dựa trên những kinh nghiệm đó, "Vui Mở Tương Lai" được phát triển dành riêng cho đối tượng học sinh THPT – lứa tuổi năng động, thích hoạt động tập thể và luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới. Chương trình được tổ chức ngay tại sân trường vào các khung giờ sinh hoạt hoặc giờ ra chơi, giúp học sinh dễ dàng tham gia mà không làm gián đoạn việc học.

Ở mỗi điểm trường, học sinh có thể thử sức với các trò chơi vận động, làm trắc nghiệm Holland code và được tham gia giao lưu với các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm giúp các em học sinh hiểu thêm về định hướng chọn ngành nghề tương lai. Hoàn thành hoạt động nào, các bạn đều nhận được quà tặng từ chương trình. Không khí sôi nổi, tiếng cổ vũ và sự hào hứng lan tỏa khắp sân trường là điều dễ bắt gặp tại mỗi buổi tổ chức. "Chương trình tạo năng lượng tích cực cho tụi em. Ai cũng muốn tham gia thử một trò chơi" một học sinh lớp 12 tại Đà Nẵng chia sẻ.

Hình ảnh chú Ong Jollibee – vốn quen thuộc với nhiều bạn trẻ – cũng xuất hiện trong chương trình. Việc đưa hình ảnh biểu tượng Jollibee vào không gian sân trường giúp hoạt động dễ nhận biết hơn và tạo nên sự gần gũi với học sinh. Đây là cách Jollibee duy trì sự kết nối với thế hệ trẻ thông qua hình ảnh Chú Ong Jollibee vui vẻ và thân thuộc.

Ngoài phần trải nghiệm, chương trình còn trao tặng 470 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng mỗi suất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trường. Đây không chỉ là phần thưởng nỗ lực, mà còn là nguồn động viên lớn để các em tiếp tục theo đuổi ước mơ. Mỗi suất học bổng như một ""ngọn lửa nhỏ"" thắp lên niềm tin về tương lai tươi sáng.

Khép lại năm 2025, "Vui Mở Tương Lai" đã hiện diện tại 300 trường từ Bắc vào Nam, tiếp cận 493.737 học sinh. Với cách tổ chức linh hoạt và nội dung gần gũi với lứa tuổi học sinh THPT, Jollibee Việt Nam góp phần mang thêm một hoạt động tích cực vào đời sống học đường.