Đấu trường Esports của học sinh THPT toàn quốc sắp khởi tranh, đơn vị đứng sau đầy bất ngờ

Esports giờ đây đã vượt xa khái niệm trò chơi để giải trí. Hai huy chương vàng mà đội tuyển Liên Quân Việt Nam lần đầu đạt được tại SEA Games 33 là minh chứng rõ nét cho sự phát triển mạnh mẽ của thể thao điện tử nước nhà. Bộ môn này đang mở ra một ngành công nghiệp nội dung số có giá trị kinh tế lớn, thu hút đông đảo người trẻ tham gia và theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

Vốn nổi tiếng là ngôi trường đề cao tinh thần không ngại đổi mới, sáng tạo và năng động, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic kỳ vọng "FPT Polytechnic Esports Champions Cup 2026" sẽ tạo nên bước đi tiên phong trong việc phát triển các hoạt động thể thao điện tử học đường tại Việt Nam. Thông điệp của giải đấu xem Esports như "ngôn ngữ của thế hệ mới". Nhà trường mong muốn biến đam mê của các bạn trẻ thành động lực phát triển kỹ năng và từ đó và định hình sự nghiệp tương lai.

"FPT Polytechnic Esports Champions Cup 2026" là cuộc thi Esports tiên phong do trường Cao đẳng tổ chức trên quy mô toàn quốc

Không chỉ dừng lại ở quy mô "khủng", tính chuyên Giải đấu được đầu tư bài bản về quy mô lẫn chất lượng chuyên môn. Bộ môn thi đấu chính là Liên Quân Mobile - một tựa game "quốc dân" quen thuộc với giới trẻ. Giải sẽ phủ sóng tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc và quy tụ tại 5 khu vực: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tây Nguyên và dự kiến thu hút hơn 300 đội thi từ 1500 trường THPT tham gia. Điều này hứa hẹn tạo nên một cuộc "đại chiến" học đường khối THPT lớn nhất từ trước đến nay.

Tính chuyên nghiệp của giải đấu còn được bảo chứng bởi những "ông lớn" như Garena và FPT Telecom, FPT Online, FPT Retail. Các tuyển thủ trẻ sẽ được trải nghiệm cảm giác thi đấu như những người chơi chuyên nghiệp trong môi trường hiện đại, áp dụng các tiêu chuẩn chống gian lận nghiêm ngặt tương đương các giải đấu quốc tế.

Các giải đấu Esports thường xuyên được tổ chức trong các cơ sở của FPT Polytechnic

Lộ trình của "FPT Polytechnic Esports Champions Cup 2026" gồm 4 vòng: Vòng Đăng ký bắt đầu từ ngày 18/12/2025; sau đó là vòng loại trường diễn ra online từ ngày 23/12/2025 - 08/01/2026 và vòng loại cơ sở diễn ra online từ ngày 09/01/2026 - 10/03/2026. Vòng Chung kết theo miền dự kiến được tổ chức trực tiếp từ 01/02/2026 - 22/03/2026.

FPT Polytechnic còn sở hữu đội tuyển Liên Quân Mobile thi đấu ở những giải chuyên nghiệp như Đấu Trường Danh Vọng,...

Giải đấu có tổng ngân sách đầu tư hơn 800 triệu đồng. Ngoài phần thưởng tiền mặt cho các thứ hạng Nhất, Nhì, Ba trong các vòng, ban tổ chức còn thành lập quỹ học bổng tài năng trị giá 1,7 tỷ đồng dành cho thí sinh tham gia, hỗ trợ 30% học phí cho 3 kỳ học đầu tiên tại FPT Polytechnic. Mỗi tuyển thủ còn nhận được bộ Merchandise độc quyền và cơ hội tham gia các buổi huấn luyện từ chuyên gia chuyên nghiệp.

Hiện tại đã có hơn gần 1500 học sinh THPT trên toàn quốc đăng ký tham dự cuộc thi

Thông qua sân chơi này, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic mong muốn đồng hành cùng học sinh THPT trong việc định hướng nghề nghiệp, giúp người trẻ tự tin biến đam mê Esports thành một sự nghiệp bài bản và bền vững.

Các bạn học sinh THPT đang nuôi dưỡng đam mê Esports hoàn toàn có thể biến sở thích của mình thành dấu ấn đáng nhớ của tuổi học trò. Việc chủ động lập đội, tham gia các sân chơi Esports học đường không chỉ là cơ hội để thể hiện kỹ năng cá nhân, tinh thần đồng đội mà còn giúp các bạn rèn luyện tư duy chiến thuật, bản lĩnh thi đấu và sự kỷ luật. Đây cũng là dịp để những gương mặt trẻ tiềm năng khẳng định mình trong một môi trường bài bản, lành mạnh, được tổ chức chuyên nghiệp. Nếu bạn là học sinh THPT yêu thích Liên quân Mobile, đăng ký ngay tại đây!