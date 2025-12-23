Không gian học tập khơi mở hành trình trưởng thành

Dwight School Hanoi mới đây đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Không gian học tập như là Người thầy Thứ ba", nhấn mạnh vai trò của thiết kế trường học trong hành trình trưởng thành của học sinh. Chia sẻ tại tọa đàm, bà Brantley Turner, Tổng Hiệu trưởng Dwight School Hanoi, cho biết: "Dwight School Hanoi được thiết kế với cam kết đặt học sinh vào trung tâm, nơi từng yếu tố như ánh sáng, nhiệt độ, không khí hay chất liệu đều đóng vai trò như một người hướng dẫn thầm lặng, định hình trải nghiệm học tập mỗi ngày".

Không gian học tập kiến tạo sự trưởng thành

Tọa lạc tại The Manor Central Park (Hà Nội), Dwight School Hanoi sở hữu khuôn viên với diện tích sử dụng rộng hơn 40.000 m², được xây dựng theo các nguyên tắc thiết kế học tập hiện đại và bền vững. Thay vì áp đặt mô hình sẵn có, không gian trường học được hình thành từ quá trình quan sát hành vi học tập thực tế của học sinh.

Khuôn viên trường nhìn từ trên cao xuống

Từ bàn ghế có thể di chuyển linh hoạt, các góc học tập mở đến mặt bàn có thể viết trực tiếp, mọi chi tiết đều nhằm khuyến khích học sinh chủ động tham gia, tương tác và thay đổi tư thế học tập một cách tự nhiên. Trải nghiệm của học sinh được đặt lên hàng đầu, từ kích thước nội thất phù hợp độ tuổi đến không gian đủ thoải mái để giáo viên và phụ huynh tương tác cùng các em.

Không gian học tập tại trường cũng phản ánh văn hóa địa phương thông qua vật liệu và cách bố trí kiến trúc, tạo sự kết nối cho học sinh Việt Nam và quốc tế. Hệ thống phòng chức năng như phòng nhạc, mỹ thuật, khu thực nghiệm khoa học hay Makerspace giúp học sinh khám phá năng lực cá nhân, học qua trải nghiệm và giải quyết vấn đề thực tế.

Phòng sáng chế, biểu diễn nhạc kịch của trường

Tinh thần hợp tác và tính độc lập được nuôi dưỡng thông qua không gian học tập chung mở, khu vực làm việc nhóm và các hoạt động học tập ngoài trời. Sân bóng, vườn ươm, nhà kính trên mái góp phần phát triển thể chất, nâng cao ý thức môi trường và cân bằng cảm xúc. Các phòng học đều có cửa sổ kính lớn, tận dụng ánh sáng tự nhiên và trở thành nơi trưng bày sản phẩm học tập của học sinh.

Khi môi trường học tập tạo nên sự thay đổi thật sự

Tác động của triết lý "Người thầy Thứ ba" được thể hiện rõ qua sự thay đổi của học sinh và cảm nhận từ phụ huynh. Anh Nguyễn Huy Tuấn, phụ huynh có bốn con đang theo học tại Dwight School Hanoi, cho biết gia đình anh quyết định chuyển trường khi con trai lớn bước vào cấp học quan trọng để định hướng đại học.

Khi con trai lớn bước vào cấp 3, gia đình anh quyết định tìm hiểu chương trình Tú tài Quốc tế (IB) tại Dwight School Hanoi và nhận thấy trường phù hợp với định hướng du học Mỹ của con, anh cho hai con lớn học tại đây.

Chỉ sau khoảng ba tháng, những giá trị học tập và cách tương tác tích cực giữa giáo viên – học sinh – phụ huynh đã khiến anh quyết định chuyển cả hai con nhỏ về học tại đây cùng các anh. Con trai lớn của anh, vốn khá hướng nội, đã trở nên tự tin hơn nhờ phương pháp học tập đề cao tranh biện và tư duy phản biện. Từ một học sinh ít nói, em trở thành thành viên của đội tuyển tranh biện Việt Nam và tham gia các cuộc tranh biện tại Thụy Sĩ và Mỹ. Các con còn lại cũng cho thấy sự chủ động, tự tin và tinh thần gắn kết khi tham gia các hoạt động học thuật, thể thao và nghệ thuật.

Phòng thể thao đa năng, khu bể bơi của trường

Dwight School Hanoi không chỉ là một ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại, mà là môi trường giáo dục nơi từng chi tiết đều hướng đến việc "khơi sáng tài năng" của mỗi học sinh. Triết lý "Không gian học tập là Người thầy Thứ ba" được hiện thực hóa qua thiết kế, nhưng chính cách nhà trường trao quyền, đồng hành và tôn trọng sự khác biệt mới tạo nên sự trưởng thành bền vững.

Trong bối cảnh giáo dục hướng tới tương lai, Dwight School Hanoi đang từng bước khẳng định vai trò của không gian học tập như một "người thầy" thầm lặng, góp phần nuôi dưỡng những thế hệ học sinh tự tin, sáng tạo và sẵn sàng hội nhập toàn cầu.