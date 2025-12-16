Show It NOW 2025: Lời hồi đáp của Gen Z với di sản văn hoá truyền thống

Giải mã "Re:Imagine": Khi Gen Z nhìn văn hóa bằng lăng kính đương đại

Show It NOW 2025 đặt ra thử thách đầy mê hoặc cho giới trẻ: "Re:Imagine – Vì một Việt Nam đẹp hơn". Khác với cách tiếp cận truyền thống, chủ đề này kêu gọi các nhà sáng tạo trẻ nhìn vào di sản văn hoá truyền thống với tinh thần tái định hình, đưa những giá trị cốt lõi của dân tộc khoác lên tấm áo hiện đại và dễ chạm đến.

Không gian triển lãm đậm chất nghệ thuật của Show It NOW 2025

Chủ đề đã tạo nên làn sóng hưởng ứng mạnh mẽ: 843 thí sinh với hơn 1.000 bài dự thi gửi về từ khắp mọi miền đất nước. Mỗi tác phẩm là một lát cắt, một góc nhìn độc đáo, từ sự tĩnh lặng của kiến trúc cổ, nhịp sống làng nghề, đến sự sôi động của lễ hội, ẩm thực. Sự đa dạng thể hiện rõ nhất qua 4 hạng mục dự thi khác nhau. Đặc biệt, với hạng mục Photo Story đã bùng nổ với 503 tác phẩm, minh chứng cho việc ngôn ngữ nhiếp ảnh và kể chuyện bằng hình ảnh đang là phương tiện biểu đạt mạnh mẽ của thế hệ mới.

Cuộc thi đã thành công thu hút nhiều bạn trẻ tham dự thi và tham quan triển lãm

Show It NOW 2025 không chỉ là cuộc thi mà còn là chuỗi hoạt động lan tỏa cảm hứng, bao gồm 10 sự kiện online và offline tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Những buổi workshop, talkshow đã tạo nên không gian mở để giới trẻ, các chuyên gia và những người yêu văn hóa – sáng tạo trao đổi, học hỏi, và cùng nhau thảo luận về cách đưa di sản trở lại đời sống một cách tích cực. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong việc xây dựng cầu nối giữa truyền thống và tương lai.

Từ người trẻ đến người truyền cảm hứng - lời khẳng định của người chiến thắng

Sau nhiều vòng đánh giá, Gala trao giải đã vinh danh những tài năng thể hiện xuất sắc nhất tinh thần "Re:Imagine". Cảm xúc vỡ òa thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Hoàng với tác phẩm "Vương Quốc Hoàng Kim Ảnh" ở hạng mục Thiết kế Sáng tạo (bảng Cộng đồng).

Chàng trai trẻ tài năng hai lần chinh phục giải nhất tại hai mùa thi Show It NOW

Tác phẩm của Minh Hoàng mở ra một thế giới hoạt hình 3D táo bạo, nơi hệ thống tư tưởng được nghiên cứu công phu giao thoa cùng những suy tư về văn hóa Việt trong dòng chảy Đông Á, triết học hiện sinh và tinh thần Phật giáo. Đáng chú ý, đây là lần thứ hai chàng trai sinh năm 2003 này chinh phục ngôi vị cao nhất. Trở lại sân chơi Show It NOW sau 3 năm, từ giải Nhất năm 2022 đến quán quân hạng mục Thiết kế Sáng tạo năm nay, Minh Hoàng vẫn kiên định với triết lý: "Không ngừng khác biệt, mở rộng biên độ sáng tạo của bản thân".

Lời khẳng định của tân quán quân không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn cộng hưởng với thông điệp cốt lõi của cuộc thi: Sáng tạo chính là nhịp cầu bền vững nhất để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa.

Dàn giám khảo bảo chứng cho chất lượng và giá trị chuyên môn

Để đảm bảo tính chuyên môn cao nhất cho sân chơi về thiết kế và sáng tạo, ban tổ chức Show It NOW 2025 đã quy tụ Hội đồng Giám khảo uy tín. Họ là những tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp sáng tạo Việt Nam và khu vực, đại diện cho nhiều lĩnh vực: Thiết kế Đồ họa, Minh họa, Nhiếp ảnh, Sản xuất Phim và Truyền thông.

Dàn giám khảo uy tín là bảo chứng chất lượng cho cuộc thi thường niên của Arena Multimedia

Ông Lê Quốc Vinh - Chủ tịch tập đoàn Le Bros, đồng thời là Đại sứ Show It NOW 2025, chia sẻ: "Tôi tìm thấy ở đây những tư duy hoàn toàn khác biệt. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi chúng ta không cần sự lặp lại, chúng ta cần những đột phá".

Bên cạnh đó, sự góp mặt của những anh chị trong ngành như Đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, Nghệ sĩ Việt Max, Nhiếp ảnh gia Khánh Phan,... không chỉ tăng cường chất lượng chấm thi mà còn là sự bảo chứng về mặt giá trị nghề nghiệp cho các thí sinh. Chính sự nghiêm túc và tâm huyết của Hội đồng Giám khảo đã giúp cuộc thi giữ vững vị thế là sân chơi sáng tạo uy tín dành cho giới trẻ Việt Nam.

Hành trình gieo mầm tài năng và khởi nguồn cho những ước mơ lớn

Show It NOW là cuộc thi thường niên được tổ chức bởi một đơn vị giáo dục đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đào tạo Chuyên gia Thiết kế Mỹ thuật Đa phương tiện tại Việt Nam – nơi được xem là ngôi trường của "những người kể chuyện bằng hình ảnh" - Arena Multimedia.

Show It NOW 2025 - hành trình tái định hình tinh thần của văn hoá truyền thống Việt Nam

Với triết lý giáo dục xoay quanh việc phát triển tư duy sáng tạo, khả năng thực hành (project-based learning) và nắm bắt công nghệ mới, Arena không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tạo ra những sân chơi thực tế như Show It NOW để kết nối tài năng trẻ với cộng đồng và ngành công nghiệp. Mục tiêu không chỉ là tìm kiếm các tác phẩm đoạt giải, mà còn là kiến tạo môi trường để người trẻ dám mơ lớn và hiện thực hóa ý tưởng của mình một cách chuyên nghiệp.

Cuộc thi đã khép lại, nhưng những giá trị mà nó mang lại – sự trân trọng văn hóa, tinh thần đổi mới và sự chuyên nghiệp trong tư duy sáng tạo – vẫn còn tiếp tục lan tỏa. Nếu bạn đang tìm kiếm một môi trường đào tạo chuyên nghiệp để phát triển đam mê và kỹ năng trong lĩnh vực sáng tạo, Arena Multimedia chính là bệ phóng để bắt đầu hành trình đó!

Xem thêm về cuộc thi tại: https://show-it-now.art/