Vừa xuất hiện "1 trong những cơn bão mạnh nhất từng xảy ra": Đạt cấp cao nhất trong vòng 24 giờ, nhiều quốc gia cùng lên tiếng cảnh báo

Chuyên gia cảnh báo “Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện tại lưu vực Thái Bình Dương”.

Bão Polo đã phát triển thành một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ qua, và dự kiến sẽ quét qua bờ biển phía tây nam Mexico dưới dạng một cơn bão cấp 5.

Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ (NHC) tại Miami (Mỹ) cho biết vào tối thứ Ba (22/9) rằng Polo là một cơn bão “cực kỳ nguy hiểm” với sức gió duy trì tối đa lên tới 165 dặm/giờ (265 km/h).

Đến đầu ngày thứ Tư (23/9), Polo gần như đứng yên tại vị trí cách thành phố Zihuatanejo thuộc bang Guerrero khoảng 200 dặm (325 km) về phía nam. Dự báo bão sẽ chuyển hướng đột ngột sang phía tây bắc trong ngày, sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng tây - tây bắc trong vài ngày tới.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các chuyên gia nhận định bão ít có khả năng đi vào đất liền. Tuy nhiên, trung tâm dự báo bão của Mỹ cho biết gió mạnh cấp bão vẫn lan rộng đến 40 dặm (65 km) tính từ tâm bão, và gió mạnh cấp áp thấp nhiệt đới mở rộng tới 105 dặm (169 km) từ mắt bão.

Ảnh vệ tinh mắt bão (Nguồn: FOX Weather)

Thời tiết dông bão nhiệt đới dự kiến sẽ ảnh hưởng dọc theo bờ biển Thái Bình Dương thuộc các bang Guerrero, Michoacan và Colima từ thứ Tư đến thứ Năm.

Nguy cơ từ sóng lớn, ngập lụt và sạt lở đất

Cơn bão một lần nữa khiến người dân dọc bờ biển Thái Bình Dương của Mexico rơi vào trạng thái lo âu sau khi liên tục hứng chịu nhiều trận bão dữ dội trong những năm gần đây. Các bãi biển trở nên vắng bóng người, mây đen cuồn cuộn trên vùng biển động, trong khi chính quyền Mexico đã tạm thời cho học sinh nghỉ học vào thứ Ba ở nhiều khu vực. Hải quân Mexico đã đóng cửa các cảng biển ở bang Guerrero và Michoacán, đồng thời cảnh báo người dân và ngư dân cần hết sức cẩn trọng.

Bà Concepción López Villegas đang hối hả chuẩn bị cho nhà hàng ven biển của mình trước những gì có thể ập đến. Những con sóng dữ đã bắt đầu vỗ dồn dập vào bờ biển thuộc thành phố Lázaro Cárdenas của bà ở bang Michoacán. Nhìn những người đàn ông và trẻ em đang quan sát dòng nước cuộn trào phía sau, bà López Villegas chia sẻ rằng bà lo sợ sóng lớn sẽ phá hủy cơ nghiệp nhỏ mà bà đã mất hàng thập kỷ để xây dựng.

“Chúng tôi rất lo lắng và đang cố gắng bảo vệ công việc kinh doanh của mình,” bà López Villegas nói. “Và dĩ nhiên chúng tôi rất buồn vì đây là tài sản, là di sản của chúng tôi mà chỉ trong chốc mắt có thể bị phá hủy hoàn toàn.”

Dữ liệu từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho thấy sức gió của Polo đạt mức tương đương với rất ít cơn bão trong khu vực này trong những thập kỷ qua, điển hình là bão Patricia năm 2015 từng đạt sức gió 215 dặm/giờ (346 km/h).

“Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từng xuất hiện tại lưu vực Thái Bình Dương,” bà Kristen L. Corbosiero, giáo sư tại Khoa Khoa học Khí quyển & Môi trường thuộc Đại học Albany, nhận định.

Mưa lớn có thể gây ra lũ quét và sạt lở đất. Lượng mưa dự báo khoảng 3 đến 6 inch (8 đến 15 cm) tại các bang Guerrero và Michoacán, với lượng mưa nhỏ hơn ở các vùng ven biển thuộc bang Oaxaca, Colima và Jalisco.

Bão Polo đang tiến gần bờ biển tây nam Mexico vào thứ Hai. Nguồn: NOAA

El Niño thúc đẩy bão tăng cường tốc độ cực nhanh

Đại sứ quán Mỹ tại Mexico đã phát đi cảnh báo thời tiết, hướng dẫn công dân tránh xa vùng nước, bãi biển và tuân thủ các cảnh báo từ chính quyền Mexico.

“Ngay cả khi bão không đổ bộ trực tiếp, mưa lớn vẫn có thể gây ra ngập lụt và sạt lở đất đe dọa đến tính mạng. Tình trạng biển động nguy hiểm - trở nên dữ dội hơn do bão - có thể tạo ra các dòng chảy xa bờ chết người và sóng dữ bất ngờ,” Đại sứ quán viết trong một thông cáo.

Tốc độ mạnh lên nhanh chóng của cơn bão đã khiến cả các nhà khoa học lẫn giới chức bất ngờ. NHC đã viết trong một báo cáo rằng việc Polo gia tăng sức mạnh nhanh đến vậy trong 24 giờ qua là “điều thực sự đáng kinh ngạc”.

Philip Klotzbach, nhà nghiên cứu khoa học tại Khoa Khoa học Khí quyển thuộc Đại học Bang Colorado, cho rằng sự tăng cường này là do hiện tượng thời tiết El Niño - hiện tượng từng gây ra các đợt hạn hán tàn khốc ở Mexico và Trung Mỹ cũng như lũ lụt ở các khu vực khác.

Tại Thái Bình Dương, hiện tượng này tạo ra nước biển ấm hơn cùng các mô hình gió làm "nguyên liệu" thúc đẩy bão phát triển mạnh mẽ, ông cho biết.

“Có đầy đủ tất cả các yếu tố mà một cơn bão cần để trở nên cực kỳ mạnh trong thời gian ngắn,” Klotzbach nói.

Polo là cơn bão cấp 5 thứ ba trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay, sau Genevieve và Lowell trước đó. Cấp 5 là mức cao nhất trên thang đo Saffir-Simpson, thể hiện một cơn bão có sức gió duy trì tối đa vượt quá 157 dặm/giờ (253 km/h).

Chưa có cơn bão Đại Tây Dương nào hình thành trong năm nay, lập kỷ lục về khoảng thời gian khởi đầu mùa bão dài nhất mà không có bão hình thành. Tác động của hiện tượng El Niño năm nay đã dập tắt các trận bão trước khi chúng kịp hình thành.

Nguồn: NBC News