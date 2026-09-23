Cháy lớn tại điểm đỗ xe đạp điện, khói đen đặc quánh "nuốt trọn" tòa nhà chung cư ở Trung Quốc

Vào ngày 23/9, đám cháy bùng phát tại điểm đỗ xe đạp điện ở Hàng Châu, khói đen nhanh chóng bao trùm khu dân cư, trong khi nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Khoảng 7h29 ngày 23/9, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại điểm đỗ xe đạp điện nằm sát tòa nhà số 8, khu Shuangyunli, quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Theo các hình ảnh ghi lại từ hiện trường, ngọn lửa bùng lên dữ dội từ khu vực tầng trệt. Đám cháy phát tán lượng khói đen đặc quánh, khổng lồ, bốc cao cuồn cuộn và bao trùm gần như toàn bộ mặt đứng của tòa nhà cao tầng. Cột khói bốc lên ngùn ngụt che khuất tầm nhìn, lan rộng ra không trung.

Clip hiện trường sự việc (Nguồn: CNA)

Theo thông báo từ lực lượng Phòng cháy chữa cháy Hàng Châu, ngay sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã lập tức điều động nhiều xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án dập lửa và cứu hộ.

Đến khoảng 7h50 cùng ngày, hỏa hoạn cơ bản đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Rất may mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tại khu vực xe đạp điện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: CCTV, CNA