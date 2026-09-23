Thị trấn bắt buộc mọi cư dân cắt bỏ ruột thừa trước khi chuyển đến sinh sống

Villa Las Estrellas, một khu định cư của Chile tại Nam Cực, có trường học, thư viện, bưu điện, ngân hàng và siêu thị. Tuy nhiên, người muốn chuyển đến đây sinh sống phải trải qua một cuộc phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa.

Chuyển đến một nơi ở mới thường đòi hỏi thời gian để thích nghi với môi trường, thời tiết và cuộc sống xung quanh. Nhưng với những người muốn định cư tại Villa Las Estrellas trên đảo King George, Nam Cực, quá trình chuẩn bị còn đặc biệt hơn khi họ được yêu cầu cắt bỏ ruột thừa trước khi chuyển đến.

Villa Las Estrellas nằm tại căn cứ Frei của Chile và là một trong số ít khu định cư ở Nam Cực có người sinh sống trong thời gian dài. Theo BBC, khu vực này có khoảng 100 người vào thời điểm được đề cập, phần lớn là các nhà khoa học cùng nhân viên thuộc lực lượng không quân hoặc hải quân Chile. Những người có hợp đồng dài hạn đôi khi đưa cả gia đình tới đây.

Villa Las Estrellas nằm tại căn cứ Frei của Chile trên đảo King George, Nam Cực (Ảnh: mirror)

Khu định cư có nhiều tiện ích cơ bản như trường học, thư viện, bưu điện, đài phát thanh, ngân hàng và siêu thị. Tuy nhiên, điều kiện y tế tại đây vẫn rất hạn chế do vị trí biệt lập.

Theo BBC, cơ sở y tế gần nhất cách Villa Las Estrellas hơn 600 dặm (khoảng 965 km). Dù có bác sĩ làm việc tại trung tâm nghiên cứu, nơi đây không đảm bảo luôn có bác sĩ phẫu thuật đủ khả năng xử lý một trường hợp viêm ruột thừa cấp.

Viêm ruột thừa có thể tiến triển nhanh và trong trường hợp cần phẫu thuật, việc tiếp cận cơ sở y tế kịp thời là yếu tố quan trọng. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và khoảng cách địa lý lớn tại Nam Cực, việc đưa một bệnh nhân từ Villa Las Estrellas đến nơi có khả năng phẫu thuật có thể gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, cư dân được yêu cầu thực hiện phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa dự phòng trước khi chuyển đến khu định cư. Quy định này nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tình huống cấp cứu mà cơ sở y tế tại đây không thể xử lý.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cuộc sống tại Villa Las Estrellas có nhiều hạn chế (Ảnh: BBC)

Cuộc sống tại Villa Las Estrellas cũng có nhiều điểm khác biệt so với những thị trấn thông thường. Nhiệt độ tại khu vực có thể xuống tới khoảng -47 độ C, khiến người dân phần lớn thời gian phải ở trong nhà khi thời tiết khắc nghiệt.

Điều kiện tự nhiên cũng khiến việc cung cấp thực phẩm tươi gặp nhiều hạn chế. Rau tươi không phải lúc nào cũng có sẵn, trong khi việc vận chuyển hàng hóa tới khu vực biệt lập này phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết.

Villa Las Estrellas cũng có những quy định đặc biệt nhằm bảo vệ hệ sinh thái Nam Cực. Chó bị cấm tại khu vực này vì lo ngại chúng có thể truyền bệnh cho động vật hoang dã.

Chim cánh cụt xuất hiện quanh khu vực Villa Las Estrellas, nơi hoạt động săn bắt động vật hoang dã bị cấm (Ảnh: BBC)

Dù cuộc sống có nhiều hạn chế, khu định cư vẫn có những điểm đặc biệt. Những người sống tại đây có thể bắt gặp chim cánh cụt trong môi trường tự nhiên. Việc săn bắt động vật hoang dã bị cấm, góp phần bảo vệ hệ sinh thái đặc trưng của Nam Cực.

Villa Las Estrellas không phải nơi dành cho một kỳ nghỉ thông thường. Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vị trí cách xa các cơ sở y tế lớn và những yêu cầu đặc biệt đối với cư dân, việc sinh sống lâu dài tại đây đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong đó, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa trước khi chuyển đến là một trong những yêu cầu khác thường nhất của khu định cư này.

Nguồn: BBC, mirror