Một nơi quanh năm luôn dưới 0°C, tuyết phủ dày 70 cm, nằm trong siêu tổ hợp rộng 350.000 m2

Đây là khu trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới.

Ngày 6/9/2024, tổ hợp nghỉ dưỡng Shanghai L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort tại khu vực Lâm Cảng, Thượng Hải, Trung Quốc đã chính thức khai trương. Với tổng diện tích sàn khoảng 350.000 m2, đây là tổ hợp thể thao, giải trí và du lịch tích hợp quy mô lớn, quy tụ khu trượt tuyết, công viên nước, hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị và khu thương mại chủ đề băng tuyết.

Ngay trong ngày mở cửa, khu trượt tuyết của Shanghai L+SNOW được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là cơ sở trượt tuyết trong nhà lớn nhất thế giới, với diện tích được chứng nhận lên tới 98.828,7 m2.

Không gian bên trong khu trượt tuyết có chiều cao tối đa khoảng 80 m. Thiết kế lấy cảm hứng từ dãy Alps, tái hiện cảnh quan núi tuyết, những ngôi nhà mang phong cách Bắc Âu cùng hàng loạt công trình vui chơi trong không gian băng giá.

Đường trượt tuyết tại đây có 4 mức độ khó khác nhau, bao gồm đường trượt nâng cao dài 340 m với độ dốc 26 độ và độ cao sụt giảm thẳng đứng gần 60 m.﻿

Một phần không gian trong tổ hợp được thiết kế như một thị trấn mùa đông thu nhỏ, với những ngôi nhà phủ tuyết, lâu đài, hang băng và nhiều trò chơi dành cho các nhóm tuổi khác nhau. Ngoài trượt tuyết, du khách còn có thể trải nghiệm tàu hỏa chạy trên tuyết, cáp treo, xe trượt tốc độ cao hay xe đạp trên băng.﻿

Để vận hành một khu trượt tuyết khổng lồ giữa Thượng Hải, Shanghai L+SNOW phải giải quyết đồng thời bài toán kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng tuyết trong một không gian kín có quy mô hàng chục nghìn mét vuông.

Theo đó, 72 máy làm lạnh cỡ lớn cùng 33 máy tạo tuyết cần hoạt động liên tục để duy trì nhiệt độ bên trong dưới 0°C. Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi lớp tuyết nhân tạo dày khoảng 70 cm, lượng tuyết được bổ sung tùy theo nhu cầu vận hành hằng ngày nhằm duy trì điều kiện trượt tuyết.

Không chỉ khâu vận hành, quá trình thiết kế và thi công cũng đặt ra những yêu cầu kỹ thuật đặc biệt. RLB, đơn vị tham gia tư vấn chi phí cho dự án từ năm 2017, cho biết đã ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) cùng các phần mềm chuyên dụng để tính toán nhu cầu vật liệu cho hệ mái lưới gồm 5 phần và những cấu trúc núi nhân tạo phức tạp bên trong công trình.

Bài toán năng lượng cũng được tính đến trong thiết kế. Hệ thống làm lạnh của tổ hợp có khả năng thu hồi khoảng 41.400 kWh nhiệt thải mỗi ngày. Trong khi đó, khoảng 37.000 m2 diện tích mái được bố trí các tấm pin quang điện, với sản lượng điện dự kiến đạt 3,44 triệu kWh mỗi năm. Theo ước tính của đơn vị tư vấn, hệ thống này có thể góp phần giảm khoảng 2.850 tấn khí thải carbon.

Shanghai L+SNOW được phát triển theo mô hình tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp nhiều chức năng.

Một trong những điểm nhấn là hệ thống khách sạn nằm ngay sát khu vực trượt tuyết, trong đó Vignette Collection SHANGHAI SNOW WORLD HOTEL by IHG được công bố có 272 phòng, trong khi Crowne Plaza có 375 phòng.

Bên cạnh hệ thống lưu trú, tổ hợp còn sở hữu công viên nước hoạt động quanh năm với các đường trượt và khu vui chơi dưới nước, cùng trung tâm hội nghị đa chức năng và khu thương mại.