"Vua xe ga" SH 350i 2026 của Honda mới ra mắt, có gì đặc biệt mà giá rẻ bất ngờ

Điểm nhấn đầu tiên thu hút mọi ánh nhìn chính là bảng màu mới đầy nam tính và sang trọng, giúp SH 350i 2026 sở hữu ngoại hình "chất" và bề thế hơn hẳn so với hai người đàn em SH 125i và SH 160i. Phiên bản tiêu chuẩn năm nay đón chào hai màu sắc là Xám đá (Mat Rock Gray) và Đỏ ngọc trai (Mat Pearl Daspro Red). Trong khi đó, phiên bản Sporty đậm chất thể thao được bổ sung màu Xám ngọc trai (Pearl Falcon Gray) và Trắng ngọc trai lạnh (Mat Pearl Cool White), kết hợp cùng các chi tiết ốp đen huyền bí tạo nên tổng thể cực kỳ mạnh mẽ.

Tại thị trường Ý, mức giá mở bán cho Honda SH 350i 2026 khởi điểm từ 6.090 Euro (khoảng 161 triệu đồng) cho bản Tiêu chuẩn và 6.190 Euro (tương đương 164 triệu đồng) cho bản Sporty. Giới chuyên môn nhận định đây là mức giá khá "mềm" và dễ tiếp cận đối với một mẫu xe 350cc đầu bảng, đặc biệt khi con số này không chênh lệch quá nhiều so với giá bán lẻ đề xuất của phiên bản hiện hành tại Việt Nam.

Về mặt công nghệ và tiện ích, Honda đã thực hiện những nâng cấp thực dụng dựa trên trải nghiệm người dùng. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc dời cổng sạc USB-C vào hộc chứa đồ phía trước để thuận tiện thao tác, đồng thời bổ sung đèn chiếu sáng cho cốp xe dưới yên, giải quyết triệt để nỗi phiền toái khi tìm đồ trong điều kiện thiếu sáng. Ngoại hình xe cũng sắc sảo hơn với cụm đèn pha LED và mặt nạ trước được tái thiết kế. Đặc biệt, khối động cơ eSP+ 4 van mạnh mẽ nay đã đạt chuẩn khí thải Euro5+ khắt khe nhất nhờ bộ xúc tác và cảm biến oxy mới cùng thiết lập ECU cập nhật, giúp xe vận hành mượt mà và thân thiện với môi trường hơn.

Sức mạnh vận hành vẫn là niềm tự hào của dòng SH 350i. Khối động cơ dung tích lớn cho khả năng tăng tốc ấn tượng và tốc độ tối đa cao, giúp người lái tự tin luồn lách trong đô thị hay bứt tốc trên đường cao tốc. Sự ổn định trứ danh của dòng SH tiếp tục được duy trì nhờ bộ vành 16 inch kích thước lớn, khung sườn được tinh chỉnh và sàn để chân phẳng rộng rãi. Kết hợp cùng chìa khóa thông minh Smart Key đa năng và bảng đồng hồ LCD trực quan, SH 350i 2026 tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng về phong cách và hiệu suất trong gia đình xe tay ga Honda.