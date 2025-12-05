Vừa ra tập 1, series animation hướng nghiệp đã khiến nhiều Gen Z “lót dép” hóng

Hàng loạt bình luận về video này như: "Giá như biết sớm hơn", "Nên đưa vào trường học thật sự", "Dễ hiểu hơn thầy cô mình giảng luôn…" của khán giả cho thấy sự đồng cảm và nhu cầu định hướng nghề từ người trẻ trong câu chuyện chọn ngành, tưởng quen mà khó.

Gần đây, cư dân mạng Gen Z đang truyền tay nhau video animation kỹ năng hướng nghiệp của kênh thông tin định hướng nghề "Đơn giản hoá chuyện ngành". Được biết, video thể hiện qua hình thức animation sáng tạo, gần gũi, vừa đời vừa có kiến thức bổ ích giúp giới trẻ dễ hiểu về chuyện định hướng nghề cho tương lai.

Toàn bộ câu chuyện hướng nghiệp xoay quanh nhân vật Mr. Simple trong gần 4 phút. Ngay từ đầu, người xem dễ dàng nhận ra chính mình từ insight nỗi sợ mông lung chọn nghề với những tình huống hài hước. Cho tới cuối, họ tìm được bài học kinh nghiệm hướng nghiệp thông qua mô hình chìa khoá nghề nghiệp được phát triển bởi những chuyên gia.

Ngay sau khi vừa ra mắt, video thu hút hơn 21.000 lượt xem trên mạng xã hội và nhiều bình luận tích cực.

Sỡ dĩ, video nhận được nhiều lượt tương tác của giới trẻ là bởi thực trạng định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên hiện nay càng trở nên quan trọng, cấp thiết. Nhiều người chọn ngành vì bạn bè chọn, vì ba mẹ định sẵn, vì nghe có vẻ "hot", để rồi sau một đến hai năm đại học mới nhận ra không phù hợp.

Theo khảo sát của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM gầy đây cho thấy, khoảng 60% sinh viên ra trường làm trái ngành, hoặc không tìm được công việc đúng với ngành mà họ đã học. Cùng với đó, nhóm dự án hướng nghiệp Đơn giản hóa chuyện ngành đã đưa ra thống kê vào tháng 12/2024, có tới 70% học sinh trong độ tuổi 11-16 ở Việt Nam cho biết từng cảm thấy hoang mang khi nghĩ đến việc chọn nghề trong tương lai.

Sự ra đời của series video animation hướng nghiệp giúp giảm bớt khoảng trống thông tin đó, giúp học sinh, sinh viên có góc nhìn rõ ràng hơn về nghề nghiệp, kỹ năng và nhu cầu thực tế của thị trường.

Điểm đặc biệt của series video hướng nghiệp này nằm ở nội dung được chuẩn hoá theo tài liệu hướng nghiệp của Bộ Giáo dục & Đào tạo, kết hợp với hình thức video animation giải trí, ngắn gọn, trẻ trung, giúp Gen Z "dễ nuốt" kiến thức vốn khô và khó. Đằng sau mỗi tập là sự tư vấn chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng viên phụ trách hướng nghiệp FPT, đảm bảo tính chính xác và thực tiễn.

Bình luận tích cực của khán giả về video hướng nghiệp của kênh thông tin định hướng nghề Đơn giản hoá chuyện ngành.

Không chỉ để xem cho vui, nhiều khán giả còn để lại nhiều bình luận tích cực, kỳ vọng trở thành học liệu sử dụng được ngay trong các tiết học hướng nghiệp ở trường phổ thông. Học sinh có thể xem tại nhà để tự đánh giá bản thân, còn phụ huynh cũng có thể cùng xem để hiểu và đồng hành với con trong lựa chọn nghề.

Ngoài chuỗi bài giảng animation, kênh thông tin định hướng nghề Đơn giản hoá chuyện ngành còn phát triển nội dung dựa trên câu chuyện thật, người thật, làm nghề thật cùng các chuyên gia mọi lĩnh vực, mang đến góc nhìn chân thực về kỹ năng, áp lực và những điều "hậu trường" mà sách giáo khoa không kể.

Kênh Youtube chính thức của Đơn giản hoá chuyện ngành.

Kênh Đơn giản hoá chuyện ngành đang mở ra cách tiếp cận mới mẻ cho hành trình hướng nghiệp gần gũi hơn, dễ hiểu hơn cho giới trẻ. Chọn ngành chưa bao giờ dễ, nhưng có thêm một kênh thông tin đúng, đáng tin cậy, ít nhất bạn sẽ không phải "ước gì biết sớm hơn" thêm một lần nữa.

Mời độc giả xem chi tiết video Hướng nghiệp của Đơn giản hoá chuyện ngành tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=4wtwXWrY5E4&t=64s