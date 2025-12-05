Nền tảng học tiếng Anh ECoach Việt Nam ra mắt phiên bản nâng cấp classup – tăng tốc hiệu quả học tập cho học viên

Việc cải tiến hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm học tập và tối ưu hóa hiệu quả rèn luyện kỹ năng của học viên. Đây được xem là bước phát triển mới của hệ thống, được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế và thói quen học tập của người học trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục.

Tăng tính cá nhân hóa với hệ thống đo lường năng lực L.I.B Map

Một trong những điểm nổi bật của lần nâng cấp là L.I.B Map – hệ thống theo dõi năng lực học tập tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ECoach – The Learning App.

L.I.B Map đánh giá năng lực người học theo bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Kết quả được cập nhật ngay sau mỗi buổi học, giúp học viên nhận diện được điểm mạnh – điểm yếu và tập trung rèn luyện chính xác vào những phần còn hạn chế, thay vì chờ đến cuối khóa học.

Hệ thống báo cáo kết quả từng buổi học của học viên thông qua Ứng dụng học tập

Từ dữ liệu được thu thập liên tục, hệ thống tự động điều chỉnh lộ trình học phù hợp theo từng cá nhân. Mỗi sự tiến bộ nhỏ như sửa được lỗi, tăng độ trôi chảy khi nói hay cải thiện điểm số đều được ghi nhận, tạo động lực để người học duy trì nhịp rèn luyện và tiến gần hơn tới mục tiêu band IELTS.

8 hình thức trình bày tri thức – nâng cao khả năng tiếp thu cho học viên

Phiên bản ClassUp áp dụng 8 loại hình học tập thuộc hệ thống L.I.B, kết hợp đa giác quan thông qua storytelling, role-play, mindmap, visual learning, body language… Nhờ đó, bài học trở nên trực quan, sinh động và tăng khả năng ghi nhớ.

Học viên trải nghiệm học tập với slide trực quan hoá

Bộ giáo trình được tham vấn bởi chuyên gia Jackson Howard, người phát triển phương pháp L.I.B, cùng đội ngũ chuyên viên đào tạo của ECoach. Toàn bộ nội dung được hệ thống hóa dưới dạng sơ đồ tư duy, phù hợp với người học ở nhiều trình độ.

Trải nghiệm "học thật – thi thật", bám sát kỳ thi quốc tế

Phiên bản nâng cấp tập trung mạnh vào tính thực hành, thông qua hệ thống bài kiểm tra mô phỏng sát với đề thi thật và cơ chế chấm chữa chi tiết.

- Bài tự luận: Học viên được làm lại lần 2, giáo viên chấm lại để đánh giá sự tiến bộ.

- Bài trắc nghiệm: Học viên được luyện tập không giới hạn cho đến khi đạt mức độ thành thạo.

- Thi thử định kỳ có giám sát: Tổ chức qua camera và công nghệ AI chống gian lận, mô phỏng môi trường thi thực tế, giúp học viên rèn tâm lý và đánh giá năng lực một cách khách quan.

Lộ trình luyện tập cá nhân hóa và sự đồng hành của cố vấn học tập

ClassUp còn cung cấp kế hoạch luyện đề cá nhân hóa, được thiết lập dựa trên trình độ đầu vào và band mục tiêu của từng học viên. Bên cạnh đó, cố vấn học tập theo sát quá trình học, đưa ra hướng dẫn và giải pháp ôn luyện phù hợp trong từng giai đoạn.

Theo ECoach, sự kết hợp giữa dữ liệu học tập thời gian thực, lộ trình cá nhân hóa và hệ thống chấm chữa liên tục giúp học viên rút ngắn thời gian đạt band mục tiêu, đồng thời quan sát được sự tiến bộ từng ngày.

Với phiên bản ClassUp, ECoach Việt Nam tiếp tục định hướng trở thành nền tảng học tập chú trọng hiệu quả thực tế, đề cao cá nhân hóa, và lấy trải nghiệm của người học làm trung tâm. Phiên bản này được kỳ vọng mở ra môi trường học tập bứt phá và hỗ trợ học viên tiếp cận mục tiêu nhanh hơn, tự tin hơn trong các kỳ thi tiếng Anh quốc tế.