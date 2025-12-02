Đại học Huế vô địch sau loạt luân lưu nghẹt thở: Chung kết kịch tính nhất lịch sử Cúp TV360 2025

Từ khán đài sân Bách Khoa đến màn hình điện thoại qua TV360, hàng chục nghìn người đã cùng sống trong bầu không khí nghẹt thở khi Đại học Huế và Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội (HUPES) tạo nên trận đấu hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử giải.

Đại học Huế lên ngôi vô địch Giải Bóng đá Sinh viên Toàn Quốc 2025 - Cúp TV360 sau trận chung kết kịch tính

Hiệp 1 thăm dò – nhưng đã có những pha "đau tim"

Ngay từ những phút đầu, HUPES – ứng viên nặng ký – đẩy cao đội hình, tạo sức ép nghẹt thở. Chỉ vài giây sau tiếng còi khai cuộc, cú volley "lá vàng rơi" buộc thủ môn Xuân Khánh (ĐH Huế) phải bay người hết cỡ cứu thua.

Đại học Huế không chịu lép vế. Phản công ở phút thứ 4, Thái Hoàng tung cú sút sạt cột dọc khiến cả khán đài ồ lên. Suốt phần còn lại của hiệp 1, thế trận giằng co liên tục, mỗi đội sở hữu ít nhất một cơ hội "đau tim", nhưng tỉ số vẫn là 0-0.

Hiệp 2 bùng nổ cảm xúc – bàn thắng liên tục xuất hiện

Hiệp 2 bắt đầu là… bão cảm xúc. Phút 45, Duy Tân thoát xuống đối mặt Tuấn Đức, lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số cho Đại học Huế. Khán đài Bách Khoa nổ tung!

Nhưng HUPES không hề nao núng. Từ quả phạt góc phút 62, Đức Dương bật cao đánh đầu tung lưới, đưa trận đấu về lại 1-1.

Trận chung kết diễn ra căng thẳng với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội.

Càng về cuối, trận đấu càng "nghẹt thở". Đại học Huế bị ảnh hưởng bởi trời nắng, liên tục xin hỗ trợ y tế. Nhưng kịch tính nhất chính là phút bù giờ cuối: Minh Tú vượt qua hai hậu vệ Huế, đối mặt Xuân Khánh - cú sút đầu bị đẩy trúng cột, cú đánh đầu bồi đi sượt khung thành… trong tiếng hét thất vọng của cả sân.

1-1. Hai đội bước vào loạt luân lưu định mệnh.

Loạt luân lưu 8-7 và khoảnh khắc cổ động viên Huế vỡ òa ở quê nhà

Cả hai đội đều sút thành công 4/5 lượt đầu. Bước ngoặt xảy ra ở lượt thứ 9: Xuân Khánh – người hùng thầm lặng – xuất sắc cản phá cú sút của Trọng Minh.Đức Tài tung cú sút quyết định, ấn định chiến thắng 8-7, đưa Đại học Huế lần đầu lên ngôi vô địch Giải bóng đá Sinh viên toàn quốc.

Khoảnh khắc ấy càng xúc động hơn khi tại quê nhà Huế, người dân và sinh viên đã cùng xem trận đấu trên màn hình LED 600 inch. Nhờ TV360 truyền trực tiếp, khoảnh khắc đội nhà đăng quang được chia sẻ từ sân Bách Khoa đến tận cố đô chỉ trong tích tắc - cảm xúc liền mạch, không bỏ lỡ một giây.

Hình ảnh các sinh viên trường Đại học Huế tập trung theo dõi và cổ vũ đội bóng tại quê nhà

TV360 – Cầu nối cảm xúc giữa sân cỏ và hàng triệu khán giả

Ở trận chung kết lịch sử này, TV360 không chỉ phát sóng trọn vẹn từng pha bóng mà còn truyền tải được tất cả những gì làm nên linh hồn bóng đá sinh viên: năng lượng, sự cuồng nhiệt và cảm xúc nguyên bản.

Từ highlight siêu nhanh, quay lại toàn trận, đến việc người dân Huế xem trực tiếp trên LED 600 inch - tất cả đều nhờ TV360 giữ trọn cảm xúc "như ở sân". Ứng dụng TV360 cũng là nền tảng OTT duy nhất phát sóng toàn bộ giải đấu - giúp sinh viên khắp cả nước vừa học vừa xem vừa cổ vũ đội trường mình.

