Khi vỏ hộp sữa đậu nành hóa thành ước mơ xanh trong tay trẻ nhỏ

Chỉ cần trao cho các em một vật liệu nhỏ bé, trí tưởng tượng ấy có thể mở ra cả một thế giới, nơi những ước mơ được dựng lên từ điều giản dị nhất. Với nhiều em học sinh trên khắp mọi miền đất nước, thế giới ấy bắt đầu từ… một chiếc vỏ hộp sữa đậu nành.

Khi chiếc vỏ hộp sữa không còn là "vật bỏ đi"

Từ những chiếc vỏ hộp sữa đậu nành Fami tưởng chừng đã hoàn thành "sứ mệnh", hàng trăm em học sinh tại nhiều trường vùng cao đã tạo nên những tác phẩm mang đậm dấu ấn ước mơ: con thuyền tri thức, ngôi trường trong mơ, rừng cây xanh, những hình ảnh văn hóa quen thuộc… Tất cả được "thổi hồn" bằng trí tưởng tượng phong phú và bàn tay khéo léo của trẻ nhỏ.

Những vỏ hộp sữa qua bàn tay khéo léo của các em học sinh, trở thành những tác phẩm đầy sáng tạo.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú ở Sơn Tây (Quảng Ngãi), nhóm học sinh lớp Một đã cùng nhau tạo nên mô hình "Con thuyền tri thức" từ hàng trăm chiếc vỏ sữa đã qua sử dụng. Con thuyền ấy là giấc mơ được đi học đều đặn, được vượt qua núi rừng để đến với con chữ của những em bé vùng cao. Với người lớn, một chiếc vỏ hộp chỉ là rác thải cần xử lý. Nhưng với trẻ em, đó có thể là khởi điểm cho một trí tưởng tượng không biên giới, nơi mọi giới hạn đều có thể bị xóa nhòa bằng niềm vui sáng tạo.

Công trình sáng tạo "con thuyền tri thức" của các em học sinh lớp một học bán trú.

"Chiếc vỏ xinh kỳ diệu" – Sân chơi làm điều lành từ những điều nhỏ bé

Những câu chuyện ấy chính là nguồn cảm hứng để Vinasoy tiếp tục tổ chức cuộc thi "Chiếc vỏ xinh kỳ diệu", một sân chơi sáng tạo dành cho học sinh, nơi các em được tự do thể hiện ước mơ và học cách làm điều lành từ những hành động nhỏ.

Năm học 2025 – 2026, cuộc thi chính thức trở lại với nhiều điểm mới: mở rộng quy mô trên toàn quốc và triển khai hình thức tham gia trực tuyến, tạo điều kiện để học sinh ở mọi miền đều có thể dự thi. Các tác phẩm có thể là mô hình giáo dục, sản phẩm tái chế hoặc tác phẩm nghệ thuật được làm từ vỏ hộp sữa đậu nành Fami của Vinasoy.

Chia sẻ về ý nghĩa chương trình, đại diện Vinasoy cho biết: "Thông qua những chiếc vỏ hộp sữa được các em "biến hình", chúng tôi mong muốn khơi dậy tinh thần sáng tạo, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và hình thành thói quen sống xanh cho thế hệ tương lai."

"Trường học Fami siêu đỉnh" dạy trẻ điều lành từ vỏ hộp sữa đậu nành.

"Chiếc vỏ xinh kỳ diệu" là một hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Sữa đậu nành học đường 2025 – 2026, hành trình lan tỏa dinh dưỡng lành cho trẻ em vùng khó khăn suốt 10 năm qua. Đến nay, chương trình đã trao hơn 13,3 triệu hộp sữa đậu nành Fami cho gần 1 triệu học sinh tại hơn 1.600 trường học thuộc 19 tỉnh, thành vùng sâu, vùng xa.

Không chỉ trao tặng dinh dưỡng, chương trình còn từng bước gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và tinh thần sống bền vững thông qua các hoạt động như chuyến xe "Dinh dưỡng lành", cuộc thi "Chiếc vỏ xinh kỳ diệu" và nhiều hình thức giáo dục dinh dưỡng học đường khác.

Lan tỏa điều lành từ những điều giản dị

Từ trường học cho đến từng gia đình, tinh thần ấy cũng đang âm thầm lan tỏa. Nhiều phụ huynh cho biết, việc cùng con thu gom, cắt dán và sáng tạo từ những vỏ sữa giúp trẻ hiểu hơn về giá trị của tái chế và hình thành thói quen trân trọng môi trường từ rất sớm.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay sẽ nhận bài dự thi từ 01/12/2025 đến 28/02/2026. Học sinh có thể tham gia theo hình thức tập thể (nhóm, lớp), gửi ảnh chụp tác phẩm trực tiếp trên website chính thức của chương trình Sữa đậu nành học đường (suadaunanhhocduong.vinasoy.com). Những tác phẩm được bình chọn cao sẽ nhận các giải thưởng là quà tặng và sữa uống, đồng thời được trưng bày triển lãm để lan tỏa rộng hơn ý nghĩa nhân văn của chương trình.

Đôi khi, điều kỳ diệu không bắt đầu từ những điều lớn lao. Mà bắt đầu từ chính một chiếc vỏ hộp nhỏ, được nâng niu bằng bàn tay trẻ thơ, và được tiếp sức bằng những chương trình bền bỉ như Sữa đậu nành học đường của Vinasoy, nơi dinh dưỡng, giáo dục và môi trường cùng gặp nhau trên hành trình nuôi dưỡng tương lai.