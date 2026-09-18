Vừa ngủ dậy, nam thanh niên bất ngờ thấy đàn cá bơi tung tăng giữa phòng trọ ở Hà Nội

Đoạn clip nam thanh niên quay lại hiện trạng phòng trọ của mình trong ngày Hà Nội mưa lớn đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người xem.

Mưa lớn kéo dài từ đêm 16/9 đến rạng sáng 17/9 khiến nhiều khu vực Hà Nội ghi nhận lượng mưa 80-160mm, có nơi gần 200mm. Hàng loạt điểm ngập xuất hiện, nhiều trạm bơm được vận hành để tiêu thoát nước. Một trong những đoạn clip gây nhiều chú ý trên mạng xã hội trong buổi sáng Hà Nội ngập diện rộng là của anh Nguyễn Vinh (sinh sống tại xã An Khánh, Hà Nội).

Theo nội dung đoạn clip, nước mưa tràn vào phòng trọ và đặc biệt là có sự xuất hiện trong phòng của nhiều con cá, đang bơi tung tăng. Chia sẻ tình huống có phần hài hước này trên Lao Động, anh Vinh cho hay do cơn mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực anh sinh sống bị ngập. Từ 1 giờ sáng, nước đã ngập vào phòng trọ khoảng 20cm. Các thành viên trong phòng trọ đã khẩn trương kê đồ đạc lên cao, tránh hư hỏng.

Đến sáng 17/9, khi thức giấc, anh Vinh thấy phòng trọ vẫn ngập nước. Thời điểm này, anh bất ngờ khi chứng kiến cá bơi theo đàn vào trong phòng trọ.

Khoảnh khắc hài hước gây chú ý trên mạng xã hội.

VTC News thông tin, trưa 17/9, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ sáng 14/9 đến nay.

Qua theo dõi và báo cáo của các đơn vị thoát nước, đến 9h ngày 17/9, tại một số điểm đã rút nước, còn ngập nhẹ khoảng 0,1m, giao thông đi lại bình thường: Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Hoa Bằng, Trần Bình, đường Mỹ Đình, Nguyễn Trác (chân cầu HH2); Nguyễn Văn Trỗi, Ngọc Hồi; Chiến Thắng; Tổng cục V Tân Triều, Đặng Trần Đức, tổ dân phố số 1+4 phường Yên Nghĩa, Tổ dân phố 10P (phường Phú La cũ), TT1-TT2 khu đô thị Văn Phú, Yên Xá, Bến xe Yên Nghĩa.

Một số điểm còn úng ngập, nước đang tiếp tục rút, giao thông đi lại còn khó khăn như: Đại lộ Thăng Long hầm 2, 5, 6, hầm km 9+656: 0,3m; Đại lộ Thăng Long đường gom Đoạn từ Cầu Vượt An Khánh đến hầm 6 ngập 0,25m; cổng chào An Khánh ngập trung bình 0,3m; Tố Hữu (ngã 3 Lương Thế Vinh) 0,2m; Triều Khúc 0,2m; Quyết Thắng KT 0,2m; Tây Mỗ 0,35m; Phú Viên 0,25m; Xuân Phương 0,35m; Đường 32 (đoạn cổng chào An Khánh) 0,25m; Đường Văn Tiến Dũng - QL32 0,25m; Ngọa Long 0,25m; Do Nha (số nhà 1-122) 0,2m.

Theo Trung tâm, nguyên nhân chủ yếu là do đợt mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ ngày 14/9 đến nay, tổng lượng mưa tích lũy lớn trên 400mm, một số khu vực lượng mưa trên 500mm (Yên Sở 570,8mm; Hai Bà Trưng 550,3mm) làm hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu luôn duy trì mực nước cao, khả năng trữ và điều tiết bị giảm.