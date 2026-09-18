Sau hơn thập kỷ mới có một "công ty đặc biệt" vượt qua đợt kiểm tra này của Ngân hàng Nhà nước, đủ điều kiện vận hành hệ thống quy mô lớn

Hạ tầng thanh toán liên ngân hàng Việt Nam đang có những chuyển biến quan trọng.

Sau một thập kỷ Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) gần như một mình nắm giữ tầng lõi hạ tầng thanh toán liên ngân hàng, thị trường Việt Nam có thêm một cái tên thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho mảng dịch vụ này là Công ty Cổ phần Thanh toán số MobiFone, thường được gọi tắt là MDP.



Công ty được thành lập ngày 27/6/2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, liên doanh ba bên hiếm thấy giữa viễn thông, công nghệ tài chính và ngân hàng.

Trong đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone nắm 51% vốn, giữ vai trò cổ đông chi phối; One Mount Group, hệ sinh thái công nghệ gắn với Techcombank và Masterise Group, góp 38%; còn Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sở hữu 11% còn lại.

Cơ cấu này giải thích phần nào tốc độ triển khai nhanh rất của MDP. Người đứng đầu bộ máy điều hành là ông Phan Thanh Sơn, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, một người có hơn 20 năm kinh nghiệm ngành ngân hàng từng làm việc tại Techcombank và Citibank. Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Bùi Sơn Nam, người có 28 năm gắn bó với MobiFone.

Ngày 27/11/2025, Ngân hàng Nhà nước đã cấp giấy phép số 89/GP-NHNN cho MDP, cho phép công ty cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính (bao gồm cả chuyển mạch tài chính quốc tế), bù trừ điện tử, cổng thanh toán điện tử và các dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ.

Đây chính là điểm khiến MDP trở nên đặc biệt. Giấy phép này đưa MDP trở thành đơn vị thứ hai tại Việt Nam, sau Napas, được phép vận hành ở tầng hạ tầng lõi của hệ thống thanh toán liên ngân hàng, thay vì chỉ dừng ở vai trò trung gian thanh toán thông thường như ví điện tử hay cổng thanh toán mà nhiều công ty fintech khác đang làm.

Bốn tháng sau khi được cấp phép, ngày 27/3/2026, MDP tổ chức lễ ra mắt chính thức tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và nhiều tổ chức tài chính. Tại thời điểm ra mắt, MDP đã công bố kết nối nghiên cứu với Napas, Visa, tích hợp với hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID của Bộ Công an, cùng hơn 22 ngân hàng và tổ chức tài chính lớn như Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank, Techcombank, MB, VPBank.

Đáng chú ý, MDP và Napas cũng đã ký biên bản ghi nhớ nghiên cứu các mô hình kết nối liên thông giữa hai hệ thống chuyển mạch, với phạm vi hợp tác trải từ kiến trúc kỹ thuật, quy trình vận hành, an toàn bảo mật cho đến phát triển thanh toán QR nội địa và xuyên biên giới.

Diễn biến đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm 2026 là việc hệ thống công nghệ của MDP đã vượt qua các kỳ kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước, được xác nhận đủ điều kiện kỹ thuật để vận hành ở quy mô lớn.

Tháng 5/2026, MDP công bố hợp tác chiến lược với Mastercard nhằm nâng cấp hạ tầng thanh toán thời gian thực, kết hợp công nghệ toàn cầu của Mastercard với năng lực vận hành nội địa của MDP để xây dựng "xa lộ thanh toán" an toàn cho người dùng Việt Nam.

Đến giữa tháng 9/2026, theo chia sẻ của ông Phan Thanh Sơn, MDP đã ký hợp đồng kết nối với 23 đơn vị, trong đó 14 đơn vị đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và phát sinh giao dịch thực tế, số còn lại dự kiến hoàn thành trước cuối năm 2026.