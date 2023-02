Vừa có phim Hàn kết thúc im ắng với tỷ suất người xem cực thấp, tiếc cho nhan sắc đỉnh cao của cặp đôi chính

Vừa lên sóng tập cuối vào ngày 23/2 vừa qua, dự án phim Hàn Strangers Again (Người Lạ Từng Yêu Thương) đã khép lại với tỷ suất người xem tập cuối 1,76% cả nước, cao nhất kể từ khi phát sóng. Tuy nhiên so với mặt bằng chung, con số này vô cùng thấp, thậm chí còn không đứng hạng 1 vào ngày phát sóng.

Bộ phim để lại nhiều tiếc nuối do tỷ suất người xem thấp

Đánh dấu sự trở lại của "tình cũ Hyun Bin" Kang Sora, Strangers Again kể về hành trình "nối lại tình xưa" của một cặp vợ chồng đã ly hôn. Trong phim, nữ chính Oh Ha Ra nổi tiếng "mát tay" với những vụ ly hôn của người nổi tiếng, được mệnh danh là "nữ thần kiện cáo". Một ngày nọ, cô tình cờ trở thành đồng nghiệp với chồng cũ Goo Eun Beom, cũng là một luật sư tài năng.

Kang Sora trở lại màn ảnh vô cùng xinh đẹp, khỏe khoắn

Từ khi lên sóng, Strangers Again được khen ngợi nhiều nhất ở nhan sắc và khí chất của cặp đôi chính. Cả Kang Sora và bạn diễn Jang Seung Jo đều được đánh giá cao, thậm chí trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Sau thời gian dài giảm cân khoa học, Kang Sora tái xuất với diện mạo trẻ trung ở tuổi "tam tuần", trong khi Jang Seung Jo còn gây bất ngờ hơn với vẻ ngoài trẻ trung, phong độ dù đã hơn 40 tuổi. Chưa kể, "phản ứng hóa học" của cả hai cũng đủ thu hút, thể hiện rõ kiểu tình yêu trưởng thành.

Nam chính trẻ trung, hài hước dù đã ngoài 40

Song, bấy nhiêu đó không đủ để Strangers Again bứt phá trong hơn 1 tháng lên sóng. Nội dung phim được nhận xét là dễ đoán, không mới mẻ. Ngoài ra, việc phát sóng vào khung giờ giữa tuần trên đài ENA cũng ảnh hưởng ít nhiều đến độ phủ sóng của phim. Tuy nhiên, lý do lớn nhất khiến Strangers Again hoàn toàn "xa lạ" với khán giả là do chính cốt truyện, motif chưa đủ hấp dẫn. Đây là sự trở lại có phần uổng phí, hụt hơi của ngôi sao Sunny trong năm 2023, và là "cú khai pháo" không khả quan của đài ENA sau một năm thành công.

Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào nhưng không đủ giúp phim nổi tiếng

Nguồn: Soompi