4 cặp đôi phim Hàn không có kết đẹp nhưng khán giả lại vui mừng: Cái tên cuối vô lý đến mức phải bật cười

Các cặp đôi trong phim Hàn không phải lúc nào cũng có đoạn kết đẹp và hạnh phúc. Thế nhưng không phải cặp đôi nào chia xa cũng khiến khán giả bứt rứt, trái lại còn... vui mừng vì có quá nhiều vấn đề. Dưới đây là một số cặp nhân vật tiêu biểu của phim Hàn khi "chia ly là kết quả tốt đẹp nhất".

Yi Jin - Hee Do (Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt)

Đây là một trong những cặp đôi được khán giả nhắc đến nhiều nhất khi sở hữu cái kết buồn, nhưng thoả đáng. Một số ý kiến cho rằng Yi Jin và Hee Do là minh chứng cho câu nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Tuổi Hai Lăm, Tuổi Hai Mốt chỉ hay khi tất cả nhân vật còn trong giai đoạn tận hưởng thanh xuân. Đến khi yêu nhau, Hee Do và Yi Jin rõ ràng không thể vượt qua rào cản của cuộc sống, làm ngay cả khán giả cũng mỏi mệt và chán nản theo.

Jung Eum - Ji Hoon (Gia Đình Là Số 1 phần 2)

Cặp đôi cô giáo - bác sĩ của Gia Đình Là Số 1 phần 2 không được lòng nhiều khán giả, phần lớn vì cách xây dựng nhân vật Jung Eum. Thực chất, những mối quan hệ rối rắm trong bộ phim vốn được định sẵn cái kết không vui, bao gồm cả tình đơn phương của Se Kyung dành cho Ji Hoon hay của Joon Hyuk dành cho Se Kyung. Tuy nhiên việc để cho Ji Hoon và Se Kyung gặp tai nạn có phần hơi quá, gây hoang mang nơi người xem suốt nhiều năm.

Sun Oh - Jojo (Cảnh Báo Tình Yêu)

Dù là vai diễn làm nên tên tuổi của mỹ nam Song Kang nhưng chàng nam sinh Sun Oh của Love Alarm không được khán giả ưu ái nếu phải ghép đôi với nữ chính Jojo (Kim So Hyun). Sun Oh còn bị nhận xét có phần "cơ hội" khi liên tục chen ngang giữa Jojo và cậu bạn thân Hye Young. Bản thân Jojo cũng không dứt khoát giữa 2 anh chàng, nhất là khi cô xác định rõ bản thân có tình cảm sâu đậm với Hye Young. Có lẽ Song Kang - Kim So Hyun năm đó rất đẹp đôi, nhưng Jojo và Sun Oh chưa bao giờ thuộc về nhau.

Logan Lee - Su Ryeon (Cuộc Chiến Thượng Lưu)

Thực chất đa phần những cặp đôi trong Penthouse - Cuộc Chiến Thượng Lưu đều khiến khán giả không thích thú. Nhất là khi Su Ryeon và Logan Lee đến với nhau, điều này đã phá hỏng thiện cảm về nhân vật của mỹ nhân Lee Ji Ah. Cả hai là đồng đội hoàn hảo, thế nhưng việc phát triển đến hôn nhân được đánh giá khiên cưỡng, dư thừa. Ngay cả đoạn kết khi cả hai từ giã cõi trần sau hàng loạt tranh đấu cũng không hợp logic, chỉ khiến người xem phì cười.

Nguồn: Koreaboo