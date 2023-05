Vua Charles muốn có video triệu like như William và Kate

Daily Mail đưa tin trang web chính thức của Hoàng gia Anh vừa đăng thông báo tuyển dụng nhân sự mới cho Cung điện Buckingham.

Theo đó, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đang tìm kiếm một nhà sản xuất nội dung kỹ thuật số sáng tạo để giúp họ tạo ra những bài đăng thu hút hàng triệu lượt xem, từ đó duy trì sự hiện diện của hai người đứng đầu Hoàng gia Anh trong mắt công chúng và trên thế giới.

Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đang tuyển dụng chuyên gia về kỹ thuật số để tăng độ nhận diện trên mạng xã hội. Ảnh: Getty Images

“Tham gia nhóm kỹ thuật số năng động và nhanh nhạy của chúng tôi, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi các sản phẩm kỹ thuật số thông qua trang web, phương tiện giao tiếp điện tử và các kênh truyền thông xã hội, chủ yếu bằng cách lập kế hoạch, quay phim và chỉnh sửa video. Bạn sẽ đảm nhận vai trò chính trong việc phát triển các mối quan hệ và tương tác có ý nghĩa với khán giả của chúng tôi bằng cách tạo và chạy thử nhiều nội dung video”, thông báo viết.

Ứng viên trúng tuyển sẽ kiếm được mức lương tới 35.000 bảng/năm (hơn 1 tỷ đồng).

Một nguồn tin tiết lộ với Daily Mail Vua Charles và Hoàng hậu Camilla muốn có một chuyên gia về kỹ thuật số của riêng họ để giữ mối liên kết với những người hâm mộ hoàng gia trẻ tuổi.

Thông báo tuyển dụng xuất hiện sau khi Thân vương và Vương phi xứ Wales đạt được những con số ấn tượng trên tài khoản Instagram và Twitter trong những tuần gần đây.

William và Kate đăng một số video được quay chuyên nghiệp trên tài khoản chung. Các video đều thu hút lượng người tương tác đông đảo. Trong đó, video ghi lại những khoảnh khắc của đôi vợ chồng xứ Wales trong lễ đăng cơ Vua Charles nhận được hơn 2,1 triệu lượt Thích. Tiếp đó là video đi xem buổi hòa nhạc đăng cơ có hơn 1,1 triệu lượt Thích.

Các video này cho thấy Hoàng tử William và Công nương Kate thực sự nghiêm túc trong chiến dịch PR hình ảnh.

Gia đình Hoàng gia Anh được cho là đang quan ngại về cuộc khảo sát mới nhất. Mặc dù, kết quả cho thấy chế độ quân chủ nước Anh được ủng hộ rộng rãi, nhưng lại có sự phân chia rõ rệt về thế hệ.

Cuộc thăm dò trên tờ Daily Mail chỉ ra 74% người từ 65 tuổi trở lên bỏ phiếu ủng hộ chế độ quân chủ, trong khi đó tỷ lệ ủng hộ giảm xuống còn 28% đối với những người từ 18-24 tuổi.

Sự thiếu tương tác giữa những người trẻ tuổi càng trở nên trầm trọng hơn bởi sự ra đi của Harry và Meghan. Điều này khiến 7 trong số 11 thành viên hoàng gia cao cấp đang phục vụ ở độ tuổi 70 và 80. Trẻ nhất là William và Kate, đều sinh năm 1982, tiếp đến là Công tước và Nữ công tước xứ Edinburgh, 59 và 58 tuổi.

Vì con cái của vợ chồng xứ Wales sẽ không thực hiện nghĩa vụ hoàng gia thường xuyên trong 10 năm nữa hoặc lâu hơn, Cung điện được cho là muốn tận dụng sự nổi tiếng của họ để thu hút Gen Z.

William và Kate đang đẩy mạnh PR hình ảnh trên mạng xã hội để tiếp cận gần hơn với Gen Z. Ảnh:Mega

“Khi kể những câu chuyện của mình, chúng tôi phải đảm bảo chúng tôi đang tiếp cận khán giả ở mọi lứa tuổi. Có một lượng lớn khán giả không có khả năng tiếp nhận tin tức theo cách truyền thống, vì vậy chúng tôi phải tiếp cận họ. Điều thực sự quan trọng đối với Thân vương và Vương phi xứ Wales là chúng tôi đang thu hút những khán giả nhỏ tuổi đó vào công việc mà chúng tôi làm”, người phát ngôn của Cung điện Kensington cho biết.



Đó là lý do Cung điện Kensington thuê nhà làm phim tự do trẻ tuổi Will Warr - từng làm việc với các thương hiệu Puma và Red Bull - để quay video trong lễ đăng cơ của Vua Charles. Họ đã làm việc với Warr trước đây, trong video gia đình để kỷ niệm 10 năm ngày cưới vào năm 2021.

William và Kate cũng đã mở rộng nhóm truyền thông xã hội từ một lên ba thành viên; thuê thêm người sáng tạo nội dung kỹ thuật số và người đứng đầu mảng truyền thông xã hội và kỹ thuật số để mang “Thương hiệu xứ Wales” đến với khán giả trẻ hơn.

Nhóm của cặp đôi thậm chí đã nói chuyện với TikTok, mặc dù được hiểu là không có kế hoạch bắt đầu mở tài khoản trên nền tảng này. Thay vào đó, họ đang tập trung vào việc phát triển sự hiện diện hiện có trên YouTube, Instagram và Twitter.

Các trợ lý cố gắng nhấn mạnh điều này không có nghĩa là Kate và William sẽ thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc riêng tư của gia đình. Họ vẫn muốn tiếp tục bảo vệ con cái của họ khỏi sự chú quá nhiều từ truyền thông và công chúng. Người phát ngôn nói: “Họ muốn con cái họ có được sự giáo dục bình thường nhất mà họ có thể cung cấp”.

Nguồn: Daily Mail