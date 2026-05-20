Vụ xô xát tại khu tập thể Kim Liên (Hà Nội): Công an triệu tập 3 đối tượng

Theo thông tin từ Công an TP. Hà Nội, khoảng 18h30 ngày 17/05 Công an phường Kim Liên tiếp nhận vụ việc gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực nhà tập thể B13 Kim Liên, phường Kim Liên, Hà Nội.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Kim Liên đã triệu tập làm việc đối với các đối tượng đối tượng gồm: N.N.P.L (SN 2001, trú tại TP. Hà Nội); L.D.D (SN 2005, trú tại TP. Hà Nội) và T.Q.A (SN 2006, trú tại TP. Hà Nội).

Các đối tượng làm việc tại cơ quan chức năng

Tại trụ sở Công an phường, các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc do hai bên không làm chủ được lời nói gây mất bình tĩnh, dẫn đến có những hành động xô sát làm mất trật tự công cộng. Tất cả các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện, Công an phường Kim Liên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.