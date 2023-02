Vũ trụ điện ảnh Marvel thay đổi ra sao sau Ant-Man and the Wasp: Quantumania?

Sau khi ra mắt khán giả, Ant-Man 3 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi kết nối nhiều tình tiết được cài cắm từ Kỷ nguyên IV với một tương lai đầy hứa hẹn và hoành tráng.

Các siêu anh hùng có thể du hành đa vũ trụ

Trước Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Tựa Việt: Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử), việc du hành giữa các vũ trụ gần như bất khả thi. Do thi triển bùa phép lỗi mà trong Spider-Man: No Way Home (2021), Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) vô tình kéo các ác nhân và biến thể của Spider-Man từ vũ trụ khác đến MCU. Song, hậu quả là cả thế giới có nguy cơ bị hủy diệt.

Các siêu anh hùng có thể du hành đa vũ trụ thông qua Lượng Tử Giới

Đến Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), ngay cả với sự giúp sức của cuốn sách Darkhold thì Scarlet Witch/Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) cũng chỉ có thể nhập hồn vào thể xác của biến thể của mình trong vũ trụ khác. Người duy nhất có khả năng du hành này chính là America Chavez (Xochitl Gomez).

Nhưng giờ đây, các siêu anh hùng có thể du hành giữa đa vũ trụ thông qua công nghệ của Kang the Conqueror (Jonathan Majors) và Lượng Tử Giới (Quantum Realm). Theo Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), đây là một vũ trụ thu nhỏ nằm ngoài cả không - thời gian mà các biến thể khác dùng làm nhà tù giam giữ Kang. Và nếu Avengers từng đi về quá khứ qua Lượng Tử Giới trong Avengers: Endgame (2019) thì họ có thể làm điều tương tự với đa vũ trụ.

Mảnh ghép mới của nhóm Young Avengers

Xuyên suốt Kỷ nguyên IV, Marvel Studios đã lên kế hoạch cho một nhóm siêu anh hùng trẻ trung gồm Kate Bishop (Hailee Steinfeld), Ironheart/Riri Williams (Dominique Thorne), She-Hulk/Jennifer Walters (Tatiana Maslany), Ms. Marvel/Kamala Khan (Iman Vellani) hay America Chavez…

Cassie Lang là sự bổ sung chất lượng cho đội hình Young Avengers

Ant-Man and the Wasp: Quantumania đã tiết lộ thêm một mảnh ghép mới là Cassie Lang (Kathryn Newton) - con gái của Scott Lang (Paul Rudd). Cô bé không chỉ sở hữu bộ giáp phóng to thu nhỏ và kỹ năng chiến đấu của cha, mà còn có trí tuệ thiên tài giống Hank Pym (Michael Douglas). Cassie chính là người chế tạo ra chiếc máy phát tín hiệu xuống Lượng Tử Giới trong 5 năm cả gia đình "bay màu" chỉ bằng cách đọc nhật ký của Hank.

Trong một kỷ nguyên mới nơi các siêu anh hùng phải đối đầu với một ác nhân vượt trội về trí tuệ và công nghệ như Kang, Cassie Lang là sự bổ sung hoàn hảo cho đội hình Young Avengers non trẻ nhưng đầy tiềm năng này.

Vô số kẻ thù chuẩn bị hủy diệt các siêu anh hùng

Trong after-credit đầu tiên của Ant-Man and the Wasp: Quantumania, toàn bộ biến thể của Kang trên đa vũ trụ đã được triệu tập tới một hội đồng do Immortus, Scarlet Centurion và Rama-Tut dẫn đầu. Theo đó, chúng cảm nhận được cái chết của Kang và sự lớn mạnh dần của các siêu anh hùng. Họ đã dần chạm đến đa vũ trụ và có thể phá hủy toàn bộ những gì mà đám ác nhân này xây dựng.

Kang khả năng cao sẽ trở lại cùng vô số biến thể của mình

Do đó, Hội đồng Kang lên kế hoạch hủy diệt toàn bộ các siêu anh hùng. Chi tiết này có liên quan trực tiếp đến các sự kiện trong Avengers: The Kang Dynasty (2025) khi Kang chính thức xâm lăng Trái Đất và Avengers: Secret Wars (2026) nơi các siêu anh hùng từ hai vũ trụ song song đối đầu nhau để tránh bị hủy diệt.

Kẻ thù của các siêu anh hùng Marvel không phải một mà là vô số biến thể còn hùng mạnh không kém hay thậm chí là hơn hẳn Kang. Không những thế, phiên bản Kang the Conqueror chưa hẳn đã bỏ mạng khi hắn tiết lộ từng chứng kiến ngày tàn của dòng thời gian. Cuộc chiến sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt và hoành tráng.

Kết nối tới các tác phẩm tiếp theo của MCU

Trong các biến thể xuất hiện ở Hội đồng Kang, khán giả có thể nhận ra một vài phiên bản là người Skrull. Chi tiết này khả năng cao liên kết thẳng đến sự kiện trong Secret Invasion (2023) - một mini-series chủ chốt của Marvel Studios khi tộc Skrull âm thầm thôn tính nhân loại từ bên trong.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania liên quan đến nhiều sự kiện quan trọng trong tương lai của MCU

Đến after-credit thứ hai, Loki (Tom Hiddleston) đã chính thức trở lại màn ảnh rộng sau Avengers: Endgame. Vị Thần Lừa lọc cùng Mobius (Owen Wilson) tìm đến một biến thể của Kang là Victor Timely. Đây là chi tiết tiếp nối tập cuối của mini-series Loki (2021) khi Loki bị Sylvie (Sophia di Martino) đẩy qua một vũ trụ khác.

Loạt phim từng là nguyên nhân khiến MCU kết nối lại với đa vũ trụ khi Sylvie sát hại một biến thể của Kang là He Who Remains. Ngoài ra, after-credit này cũng dẫn thẳng đến mùa hai của Loki (2023) khi Victor Timely sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí có khả năng giúp các siêu anh hùng chống lại chính các biến thể khác của mình.

Có thể thấy, Ant-Man and the Wasp: Quantumania không chỉ mang đậm tính giải trí mà còn ẩn chứa nhiều chi tiết liên quan đến tương lai của MCU. Bộ phim là mảnh ghép quan trọng để dẫn đến hàng loạt sự kiện hấp dẫn và kịch tính hơn nữa trong kỷ nguyên tiếp theo của thương hiệu ăn khách nhất màn ảnh rộng này.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử) đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.