Lý giải 2 đoạn credit của Ant-Man 3: Đối thủ tiếp theo của Avengers chính thức lộ diện

Vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU) đã chính thức bước vào giai đoạn thứ 5 với bom tấn Ant-Man & The Wasp: Quantumania, công chiếu vào ngày 17/2 vừa qua. Dự án phim lẻ thứ 3 dành cho chàng Người Kiến Scott Lang đã đưa khán giả khám phá lượng tử giới, chiều không gian kỳ lạ từng được các Avengers sử dụng để du hành thời gian trong Endgame. Ngoài ra, bộ phim này cũng đã đưa Kang the Conqueror, phản diện lớn tiếp theo của MCU, lên màn ảnh lớn.

Như một “đặc sản” không thể thiếu trong các dự án của Marvel Studios, Ant-Man & The Wasp: Quantumania cũng mang đến 2 đoạn post-credit để làm bệ phóng cho những dự án tương lai của MCU, trong đó bao gồm cả phần phim Avengers thứ 5 - The Kang Dynasty, dự kiến lên sóng vào ngày 2/5/2025.

Điều gì đã xảy ra trong đoạn post-credit đầu tiên của Ant-Man 3?

Đoạn post-credit đầu tiên của Ant-Man & The Wasp: Quantumania đã hé lộ Hội đồng Kang với hàng trăm nghìn biến thể khác nhau của ác nhân này - Ảnh: Internet

Đoạn post-credit đầu tiên của Ant-Man & The Wasp: Quantumania tập trung vào cuộc trò chuyện giữa 3 phiên bản khác của Kang về cái chết của “kẻ bị trục xuất” - chính biến thể đã bị Scott Lang đánh bại. Họ tỏ ra lo ngại về việc rất nhiều nhân vật tại Earth-616 (dòng thời gian chính của MCU) đã và đang liên tục tác động vào đa vũ trụ, đe dọa trực tiếp đến những gì họ đã xây dựng được. Họ sau đó đã thảo luận về một kế hoạch chiến tranh, đồng thời còn hé lộ một đầu trường lớn, nơi hàng trăm nghìn biến thể khác của Kang đang tụ họp.

Dựa theo tạo hình và thiết kế trang phục, có thể dễ dàng nhận ra 2 trong số 3 biến thể của Kang chính là Immortus Kang và Pharaoh Rama-Tut. Biến thể còn lại, với phong cách có phần quái dị và khoa học viễn tưởng, lại không thực sự trùng khớp với bất kỳ phiên bản nào trong nguyên tác truyện tranh. Đây có thể là Prime Kang hay Scarlet Centurion với một chút chỉnh sửa về mặt tạo hình, hoặc cũng có thể là một nhân vật hoàn toàn mới mà Marvel Studios sáng tạo cho vũ trụ điện ảnh của mình.

Rama-Tut và Immortus là hai trong số những biến thể nổi bật nhất của Kang the Conqueror trong truyện tranh Marvel - Ảnh: Internet

Rama-Tut xuất hiện lần đầu tiên trong vũ trụ Marvel vào năm 1961 với tư cách là một Pharaoh Ai Cập cổ đại, đồng thời cũng là kẻ thù của Fantastic Four. Tương tự như Kang, hắn là một người có khả năng du hành thời gian, và đã tận dụng những công nghệ tối tân trong tương lai để thống trị Ai Cập trong quá khứ, trước khi bị Bộ tứ siêu đẳng đánh bại.

Trong khi đó, Immortus, không giống như các biến thể khác của Kang, là một nhân vật không quá bạo lực mà thường sử dụng những kỹ năng thao túng tâm lý để đạt được mục đích của mình. Trong truyện tranh, mặc dù Immortus từng hợp tác với Time-Keepers để chống lại các phiên bản khác của Kang, nhưng hắn vẫn là kẻ thù của Avengers hay Fantastic Four. Một phần mạch truyện cũng như mục đích của Immortus đã từng được sử dụng cho nhân vật He Who Remains trong mùa đầu tiên của series Loki.

Với vô số biến thể của Kang xuất hiện trong đoạn mid-credit của Ant-Man & The Wasp: Quantumania, có thể thấy đây chính là Hội đồng Kang (Council of Kangs), dù cái tên này chưa được sử dụng chính thức trên màn ảnh lớn. Trong truyện tranh, Council of Kang được dẫn dắt bởi Prime Kang, kẻ đã lừa Immortus nhằm loại bỏ tất cả các phiên bản của Kang trong đa vũ trụ.

Trong phiên bản điện ảnh, có thể thấy Immortus là người nắm giữ chức vụ thủ lĩnh của Council of Kangs, và hắn cũng không hề có ý định chống đối lại các biến thể khác của mình. Điều đó cho thấy Marvel Studios sẽ khai thác hội đồng này theo một hướng hoàn toàn khác so với nguyên tác.

Về mục đích, dường như mỗi phiên bản của Kang đều có trách nhiệm cai trị vũ trụ hoặc vương quốc của riêng mình. Tuy nhiên, vì Ant-Man đã đánh bại Kang the Conqueror, hội đồng này đã xem chàng Người Kiến, các Avengers cũng như toàn bộ Earth-616 là một hiểm họa cần phải loại trừ.

Council of Kangs sẽ là phản diện lớn tiếp theo mà Avengers phải đối mặt trên màn ảnh lớn - Ảnh: Internet

Council of Kangs có thể coi là chi tiết “nhá hàng” đầu tiên dành cho Avengers: The Kang Dynasty, bom tấn Avengers thứ 5 sẽ ra mắt vào giữa năm 2025. Mặc dù những thông tin liên quan đến nội dung của bộ phim này vẫn còn là một ẩn số, thế nhưng dựa trên đoạn mid-credit của Ant-Man & The Wasp: Quantumania, có thể thấy đối thủ lớn tiếp theo của Biệt đội báo thù chính là các phiên bản Kang khác nhau.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Rama-Tut cũng có thể là tiền đề cho dự án Fantastic Four, bom tấn sẽ khởi đầu giai đoạn thứ 6 của MCU. Đã có những thông tin cho rằng các biến thể của Kang sẽ xuất hiện rải rác trong nhiều bộ phim của Marvel và có thể sẽ đối đầu với những Avengers khác nhau, tương tự như Ant-Man & The Wasp: Quantumania. Đó chính là lý do vì sao Rama-Tut hoàn toàn có thể xuất hiện trong Fantastic Four, giống như trong truyện tranh nguyên tác.

Điều gì đã xảy ra trong đoạn post-credit thứ hai của Ant-Man 3?

Đoạn post-credit thứ 2 của Ant-Man & the Wasp: Quantumania hé lộ thêm một biến thể khác của Kang, kẻ sẽ xuất hiện trong mùa 2 của series Loki - Ảnh: Internet.

Đoạn post-credit tiếp theo của Ant-Man & The Wasp: Quantumania tiếp tục mang đến một biến thể khác của Kang. Đó chính là Victor Timely, một nhà phát minh thời Victoria, người có màn diễn thuyết khá hoành tráng về một số công nghệ mang tính cách mạng trên sân khấu. Bên dưới hàng ghế khán giả là sự xuất hiện của Loki và Mobius, bộ đôi sẽ trở lại trong mùa phim thứ 2 dành cho vị thần lừa gạt của Marvel. Loki đã lập tức nhận ra Victor, bởi hắn có ngoại hình giống y hệt He Who Remains, người đã quản lý dòng thời gian chính của MCU trong nhiều năm qua.

Trong truyện tranh, Victor Timely là một nhà phát minh, một công nghệ gia, người đã sáng lập một thị trấn tại Wisconsin và đặt theo tên của bản thân. Hắn trở thành thị trưởng tại đây và sử dụng công nghệ tân tiến mà hắn đem theo từ tương lai để xây dựng lực lượng, chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục dòng thời gian mới. Bên cạnh đó, Victor cũng là một phiên bản cải trang của Prime Kang, kẻ đứng đầu Council of Kangs. Loki đã tỏ ra khá lo lắng trước sự xuất hiện của Victor Timely, bởi anh từng được He Who Remains cảnh báo về một cuộc chiến tranh đa vũ trụ do các biến thể của Kang tiến hành.

Victor Timely sẽ là phản diện trong mùa phim tiếp theo của Loki? - Ảnh: Internet

Đoạn post-credit này có thể xem là một teaser dành cho mùa 2 của series Loki, tập trung vào tổ chức TVA và hành trình truy bắt các biến thể của Kang trong khắp đa vũ trụ. Victor Timely cũng nằm trong số đó, nhưng vẫn chưa rõ là với vai trò phản diện phụ hay “trùm cuối” của mùa phim. Câu trả lời chính thức sẽ được đưa ra khi Loki trở lại màn ảnh nhỏ vào giữa năm nay.

Trong đoạn kết của Ant-Man & The Wasp: Quantumania, Marvel Studios đã khẳng định Kang sẽ còn trở lại trong các dự án tương lai. Với việc cả 2 đoạn post-credit đều tập trung giới thiệu các phiên bản khác của ác nhân này, có thể thấy Kang sẽ là một trong những nhân vật trung tâm và quan trọng bậc nhất trong 2 giai đoạn tiếp theo của MCU.

Khác với Thanos, phản diện chỉ được tập trung khai thác trong hai bom tấn Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame, Kang đã được xuất hiện từ rất sớm. Với Ant-Man & The Wasp: Quantumania, MCU đã bắt đầu đón chào cuộc đổ bộ của vô số biến thể khác nhau của ác nhân lớn tiếp theo của vũ trụ điện ảnh này, trước khi khép lại mạch truyện đa vũ trụ với Avengers: The Kang Dynasty và Avengers: Secret Wars.

Nguồn: ScreenRant, Marvel Studios