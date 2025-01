Vụ Thiên An hé lộ mang thai 3 lần gây bùng nổ MXH: Dân mạng phẫn nộ, phía Jack có phản ứng lạ

Những ngày vừa qua, ồn ào liên quan tới Thiên An và Jack đã gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, một tài khoản có tên T.V đăng clip dài 10 phút lên tiếng cho biết đã bị T.A đứng sau dàn xếp mọi việc. Ngay sau đó, Thiên An đã đáp trả cho rằng bị tung tin bịa đặt, sẵn sàng nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý.

Chiều 19/1, Thiên An lại tiếp tục rúng động khi tiết lộ đã từng phải bỏ 2 nhóc tỳ khi 22 tuổi. Cô cho biết đã mủi lòng khi người này khóc lóc cầu xin van nài cô bỏ đứa bé lần thứ nhất. Sau đó, Thiên An tiếp tục bị mẹ của người này khuyên ngăn khi biết việc có con thứ 2.

Cô chia sẻ: "Chuyện mình nói ra sắp tới, có thể mọi người tin hoặc không tin nhưng với những người đã và đang làm mẹ mới hiểu được những gì khinh khủng mà An đã trải qua với cô gái lúc ấy vừa tròn 22 tuổi. Mình là một người mẹ tồi, tàn nhẫn, vì trước đó đã không bảo vệ được 2 đứa nhỏ. Có thể khi các bạn đọc được những lời thú tội này, các bạn sẽ nguyền rủa mình là một người mẹ tồi, ác độc. Trước đây mình sợ lắm, mình nghĩ không bao giờ dám kể cho ai. Nhưng bây giờ mình nghĩ mình phải đối diện với nó và trả giá cho những việc mình đã làm".

Thiên An gây sốc khi tiết lộ đã bị ép bỏ hai đứa con vì lý do ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dù diễn viên Thiên An không trực tiếp nhắc tới tên ai, ca sĩ Jack vẫn bị réo gọi tên trên khắp các diễn đàn mạng xã hội vì đây là mối tình hiếm hoi mà Thiên An công khai từ trước tới nay được đông đảo khán giả biết tới. Giữa lúc thông tin được bàn tán sôi nổi, chúng tôi đã nhanh chóng liên hệ với phía Jack để làm rõ các thông tin đúng hoặc sai trong bài đăng của Thiên An. Tuy nhiên không có ai nhấc máy dù số điện thoại công việc được công khai. Phản ứng lạ của giọng ca 9x khiến nhiều người tò mò bàn tán. Hiện những chia sẻ của Thiên An chỉ mang tính chất 1 chiều, không xác thực, mọi cái tên được réo gọi hiện tại đều đang là suy đoán từ cư dân mạng.

Hiện tại trên khắp các diễn đàn showbiz, mạng xã hội, netizen bày tỏ sự phẫn nộ đến thông tin được Thiên An đưa ra. Nhiều người mong muốn được biết rõ trắng đen, sự thật trong câu chuyện này.

Theo ghi nhận trong tối 19/1, cộng đồng mạng đã tràn vào các trang cá nhân của Jack và để lại những bình luận tấn công, mỉa mai. Tuy nhiên, hiện tại thực hư sự việc vẫn chưa rõ ràng, không nên cổ suý việc dùng đám đông để "bạo lực mạng" cá nhân.

Phía ca sĩ Jack im hơi lặng tiếng trong suốt những ngày vừa qua, chúng tôi đã liên hệ nhưng không có ai nhấc máy

Netizen tràn vào trang cá nhân của Jack trong tối 19/1

Trước đó, Thiên An cũng đã lên 1 bài đính chính trên trang cá nhân. Cô mong bạn nữ T.V nói rõ tên nhân vật "T.A" mà cô ám chỉ là ai. Đồng thời, Thiên An sẽ nhờ pháp luật vào cuộc để bảo vệ uy tín, danh dự.

Nữ diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân: "Mình vừa nhận được thông tin vu khống, sai sự thật. Nhiều người cho rằng clip của bạn nữ kia đang nhắc đến mình dù bạn không nói rõ tên. Nếu bạn nói mình, bạn có thể kêu rõ tên mình. Mình không muốn tranh chấp đôi co những chuyện riêng tư trên mạng xã hội như thế này nữa, vì những năm qua bản thân mình, con của mình, gia đình của mình đã gánh nhận đủ những thiệt hại to lớn về tinh thần. Vì vậy, mình sẽ tiếp tục làm việc với luật sư để lập vi bằng những trường hợp cố ý tấn công gia đình mình theo đúng quy định của pháp luật. Xin chào mọi người!".

Thiên An cho biết sẵn sàng nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý những thông tin sai lệch, vu khống

Thiên An từng khiến dư luận xôn xao khi công khai có con đầu lòng với Jack vào đầu tháng 4/2021. Người đẹp sinh năm 1998 cho biết, cô và Jack yêu nhau được hơn hai năm, được gia đình chấp thuận. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay sau khoảng một tháng khi cô sinh con.

Năm 2021, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cuộc gọi, tin nhắn cho rằng Jack có mối quan hệ tình cảm với cô gái T.V trong thời gian Thiên An ở ẩn để sinh con. Sau đó, nam ca sĩ lên tiếng thừa nhận chuyện hẹn hò Thiên An, đồng thời xin lỗi công chúng vì những chuyện đời tư bị mang ra bàn tán tiêu cực trên mạng xã hội.

Jack từng lên tiếng chia sẻ về chuyện tình cảm với Thiên An: "Tôi và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi tôi tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại, từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và tôi".