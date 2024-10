Vụ thi thể tại quán karaoke An Phú: Hé lộ vị trí cuối cùng nạn nhân có mặt trước khi tử vong

Ngày 18/10, phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cùng các đơn vị liên quan vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương).

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, trong quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện chiếc điện thoại của nạn nhân tại sân thượng của quán karaoke.

Quán karaoke An Phú có 3 tầng và 1 tầng tum (sân thượng). Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Vị trí sân thượng nhìn xuống có thể nhìn thấy nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Đây có thể là vị trí cuối cùng nạn nhân có mặt trước khi tử vong.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải do hung khí gây ra, nhiều khả năng đây không phải là vụ án mạng.

Thời điểm mới phát hiện, người dân chỉ thấy phần đầu và cánh tay bị rời. Nhưng khi lực lượng công an khám nghiệm thì phát hiện thi thể nằm dưới hố nước PCCC bên trong quán karaoke.

Chia sẻ trên báo Dân Trí về thời điểm phát hiện các bộ phận thi thể trong quán karaoke An Phú, nhân chứng vụ việc - YouTuber Nguyễn Văn Tú (30 tuổi, ngụ An Giang) cho biết thêm, khi đến quán karaoke trên, anh dừng xe bên ngoài cho người cháu trông. Theo kế hoạch, một mình anh đi quay hết 3 tầng của quán.

"Ở tầng 1 hơi tối nên tôi phải bật đèn led. Đồ đạc bên trong lộn xộn, ngổn ngang, mùi ẩm thấp lâu ngày bốc lên rất kinh và khó chịu. Lúc đó không hiểu sao bản thân tôi cứ thôi thúc phải xuống phía dưới", anh Tú nói.

Hiện trường vụ việc

Theo lời YouTuber quê An Giang, sau khi đi xuống tầng trệt và có ý định ra ngoài nhưng linh tính lạ khiến anh tiếp tục ra sau bãi xe. Tại đây, anh Tú phát hiện một bàn tay người đang phân hủy cạnh thùng rác và một đầu người trên hố ga.

"Bình thường tôi không tò mò quay bãi rác có gì, không hiểu sao hôm đó bản thân cứ tiến lại chỗ đó bốc mùi rất nặng. Phần tay và phần đầu ở 2 nơi tôi cứ nghĩ là ma nơ canh. Đến khi đổi góc, tôi thấy phần mặt người đang bị phân hủy", anh Tú nói.

Hoảng sợ, nhân chứng rời khỏi quán karaoke trên. Trước khi ra về, anh nhờ chủ quán phở đối diện quán karaoke An Phú báo chính quyền địa phương.

Về đến nhà, biết chủ quán phở vẫn chưa trình báo cơ quan chức năng nên anh gọi điện lên Công an phường An Phú báo cáo về vụ việc.