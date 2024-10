Vụ phát hiện phần thi thể ở karaoke An Phú: Nam YouTuber đăng tải clip dài 40 phút kể lại sự việc, thái độ gây tranh cãi

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể ở hiện trường quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương) - nơi từng xảy ra vụ cháy làm 32 người chết, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bình Dương đang xác minh làm rõ danh tính người đàn ông.

Trước đó, anh N.V.T (sinh năm 1994), làm nghề sáng tạo nội dung trên YouTube, đi quay phim khám phá.

Gần trưa ngày 15.10, anh T điều khiển xe máy từ quê An Giang lên đến cơ sở karaoke An Phú (bị cháy trước đó, bỏ hoang) để quay phim.

Sau khi phát hiện một số bộ phận thi thể người, nam YouTuber đã quay lại hiện trường xung quanh (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến nơi, anh T dựng xe rồi đi vào bên trong cơ sở để quay phim. Khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán thì anh phát hiện một số bộ phận cơ thể người. Do sợ nên anh T đi ra ngoài và về quê An Giang. Sau khi về quê thì nhận thức cần báo để cơ quan công an xác minh làm rõ nên anh T đã gọi điện thoại báo tin cho Công an phường An Phú về phát hiện trên.

"Khi phát hiện phần thi thể người, tôi rất hoảng sợ, chạy ra ngoài và về An Giang luôn trong ngày. Tôi về nhà băn khoăn, không biết thi thể người mất là ai. Tôi nghĩ thi thể không phải trong vụ hỏa hoạn vì cơ quan công an đã điều tra kỹ. Người này có thể ở vụ việc khác. Vì vậy tôi đã gọi điện báo tin cho Công an phường An Phú để xác minh điều tra làm rõ" - anh T chia sẻ.

Tuy nhiên, trái ngược với lời kể ấy, trong chiều ngày 16/10, trên kênh YouTuber S.M Vlog - anh T. đã đăng tải đoạn clip ghi lại toàn bộ quá trình phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke.

Đáng chú ý, khi phát hiện ra thi thể, anh T. không hề bỏ chạy hay hoảng sợ như lời kể trước đó mà nam YouTuber chỉ hơi bất ngờ sau đó bình tĩnh đặt máy quay, ngồi chia sẻ, nói chuyện một khoảng thời gian khá lâu rồi mới rời đi.

Sau đó người đàn ông này còn đặt máy quay, ngồi một góc nói chuyện, miêu tả sự việc với mọi người để đăng tải lên kênh YouTuber của mình (Ảnh cắt từ clip)

Thậm chí người đàn ông còn đi xung quanh, quay cận cảnh các bộ phận thi thể mà anh ta đã phát hiện để chia sẻ với người xem.

Thay vì báo công an ngay lập tức thì nam YouTuber đã chạy xe về An Giang. Đến sáng hôm sau, Nam YouTuber tiếp tục đặt máy quay, chia sẻ lại toàn bộ quá trình đi quay phim tại hiện trường vụ cháy Karaoke An Phú trước đó cho đến khi phát hiện thi thể người. Có lẽ, lúc này khi nhận ra tính chất nghiêm trọng sự việc, nam YouTuber đã gọi điện báo công an.

Sáng 16/10, người đàn ông tiếp tục đặt máy quay ở nhà để chia sẻ sự việc và trực tiếp quay lại quá trình gọi điện trình báo sự việc với công an phường An Phú (Ảnh cắt từ clip)

"Sau khi thấy T. định báo chính quyền nhưng thật sự liên quan đến mạng người, khi báo thì sẽ được cơ quan chức năng mời đến làm việc hoặc lấy lời khai hoặc chỉ vị trí phát hiện. Thì lúc đó T. sợ ảnh hưởng đến công việc... Nhưng mặt khác T. thấy tội nghiệp, bây giờ nếu mình không báo thì nếu là án mạng thì hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ mình sẽ trực tiếp gọi điện cho công an Phường An Phú để báo án".

Ngay sau khi nhận được tin báo từ anh T., Công an đã có mặt tại hiện trường và phát hiện phần đầu và cánh tay đang phân hủy, phần thân người dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, chiều 6/10, theo Công an tỉnh Bình Dương, qua điều tra, xác minh ban đầu thì vụ thi thể người được tìm thấy trong cơ sở karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) không phải là vụ án mạng. Thi thể này có khả năng là một người đàn ông người Trung Quốc, SN 1986. Trước khi phát hiện thi thể, người nhà của ông L.Q (quốc tịch Trung Quốc) có phát tờ rơi để mong cộng đồng tìm giúp ông L.Q bị thất lạc. Theo thông tin trên tờ rời, ông L.Q bị trầm cảm nghiêm trọng, đầu óc không còn tỉnh táo, hay vừa đi vừa nói chuyện một mình. Khoảng 7h ngày 14/9/2024, ông L.Q tự bỏ nhà ra đi, không mang theo tiền và điện thoại. Theo thăm hỏi của người nhà ông này thì buổi sáng cùng ngày, nhiều người thấy L.Q đi từ khu công nghiệp Việt Sing hướng cầu Ông Bố, đến trưa cùng ngày thì ở khu vực đường Lái Thiêu 109, sau đó thì không thấy nữa… Khi đi, ông L.Q mặc áo thun màu trắng, viền đen; quần soóc màu đen... Đến ngày 2/10/2024, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương có công văn gửi Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa nhận được công văn của Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh và Công hàm của Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh ngày 26/9/2024 về việc đề nghị hỗ trợ tìm kiếm ông L.Q bị mất tích. Qua xác minh ban đầu của Công an tỉnh Bình Dương thì thi thể được phát hiện tại cơ sở karaoke An Phú trùng khớp với thông tin nhận dạng mà người nhà ông L.Q trình báo. Tuy nhiên, cần thêm các bước kiểm tra để có thông tin chính xác.