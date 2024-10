Phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú: Vì sao vụ cháy 32 người chết đã 2 năm chưa thể xét xử?

Vào ngày 16/10, người dân phát hiện một thi thể người không còn nguyên vẹn gần quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An) nên lập tức trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng đã phát hiện tại tầng trệt - khu vực từ cổng vào trong khoảng 20 m, phía bên phải, có phần đầu và cánh tay rời nhau đang phân huỷ nặng, phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy. Thông tin từ VnExpress cho hay, bước đầu, cảnh sát nghi vấn đã xảy ra án mạng và hiện đang làm rõ.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc - Ảnh: Tiền Phong

Quán karaoke An Phú chính là nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người chết (15 nữ, 17 nam) vào tháng 9/2022. Điều đáng nói là vụ việc này cho đến nay vẫn chưa thể đưa ra xét xử.

Gần đây nhất là vào hồi tháng 9 năm nay, TAND tỉnh Bình Dương đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy nhưng phiên tòa đã phải hoãn.

Trong 6 bị cáo bị đưa ra xét xử thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội “vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” gồm: Lê Anh Xuân (Chủ quán karaoke An Phú), Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng (đều là cựu cán bộ phòng PCCC & CNCH), Phạm Thị Hồng (cựu Phó Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH) và Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thái Bình Anh).

Bị cáo Nguyễn Văn Võ (cựu cán bộ của Đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An) bị đưa ra xét xử về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa dự kiến được xét xử trong 2 ngày nhưng do vắng một số đại diện của bị hại nên đã phải hoãn đến nay chưa có thông báo mới.

Vụ cháy nghiêm trọng nhất cả nước tại thời điểm năm 2022

Thời điểm 2022, vụ cháy khiến 32 người chết là vụ cháy rất nghiêm trọng, số người thiệt mạng thời điểm đó là cao nhất cả nước liên quan đến các vụ cháy.

Theo cáo trạng của VKS, gần 21 giờ ngày 6/9/2022, quán karaoke An Phú bất ngờ xảy ra sự cố chập mạch điện trên trần la phông tại khu vực tầng 2. Sau đó, lửa cháy và lan nhanh cả tầng 2 rồi tiếp tục bốc cao và lan lên tầng 3.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong quán karaoke đang có hơn 60 người. Tuy nhiên, chỉ khoảng một nửa số này may mắn thoát nạn còn 32 người đã thiệt mạng cùng 3 người bị thương nặng.

Thời điểm quán karaoke xảy ra vụ cháy khiến 32 người tử vong - Ảnh: Người lao động

Vụ cháy được xác định bùng phát do chập điện từ khoảng 20h15 ngày 6/9 tại tầng 2 của cơ sở karaoke (có một tầng trệt, hai lầu và sân thượng). Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã khởi tố vụ án hình sự "vi phạm các quy định về PCCC". Lực lượng chức năng xác định Lê Anh Xuân là chủ quán karaoke An Phú, nhưng không thực hiện đúng quy định, trách nhiệm PCCC, hệ thống báo cháy và vòi phun chữa cháy tự động không được kiểm tra, duy tu định kỳ theo quy định nên không hoạt động khi có cháy xảy ra…

Bên cạnh đó, việc Xuân xây dựng sai thiết kế, xây kín một số cửa phòng gây khói tụ bên trong tòa nhà. Tòa nhà không có lối thoát hiểm (ngoài hệ thống cầu thang bộ) gây cản trở quá trình thoát nạn…

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố một số cán bộ có liên quan. Trong đó, Nguyễn Văn Võ là cán bộ trực tiếp hướng dẫn kiểm tra công tác PCCC&CNCH đối với quán karaoke An Phú đã lập khống 3 biên bản kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH ngay trong đêm xảy ra vụ cháy để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm né trách nhiệm.

Vũ Hồng Sơn là người trực tiếp kiểm tra bản vẽ thiết kế về PCCC, bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật của quán và phát hiện có một số nội dung chưa đảm bảo nhưng vẫn bỏ qua. Phạm Quốc Hùng là cán bộ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của quán karaoke An Phú nhưng không đến trực tiếp kiểm tra mà lập khống hồ sơ kiểm tra.

Vụ án được chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh Bình Dương để thực hiện truy tố, xét xử vào cuối năm 2023. Vào ngày 01/3/2024, TAND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ cho VKS đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương tiếp tục trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung. Sau quá trình điều tra bổ sung, đến giữa tháng 6/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can là Phạm Thị Hồng và Nguyễn Thành Luân.

Từ sau khi xảy ra vụ cháy, chủ quán Lê Anh Xuân bị khởi tố, bắt giữ, quán karaoke An Phú cũng bị bỏ hoang cho đến nay.