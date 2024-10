Người đầu tiên phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại quán karaoke An Phú là một YouTuber

Đến trưa ngày 16/10, Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở quán karaoke bị bỏ hoang.

Trước đó, sáng 16/10, Công an phường An Phú, TP.Thuận An, Bình Dương nhận được tin báo từ một Youtuber về việc phát hiện một só bộ phận cơ thể người trong quán karaoke An Phú bị cháy trước đó, đang bị bỏ hoang. Sau khi nhận tin báo, Công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, đến hiện trường kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở Karaoke An Phú bị cháy bỏ hoang, tầng trệt từ ngoài vào 20m, phía bên phải phát hiện bộ phận cơ thể người gồm phần đầu và cánh tay rời nhau đang phân huỷ nặng. Phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy, chữa cháy.

Hiện cảnh sát đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân cái chết của người này.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường.

Theo lực lượng chức năng, Yotuber tên T. cùng một thiếu niên (cháu của anh T.) phát hiện thi thể vào trưa 15/10 khi đến đây quay video khám phá.

Khi đi sâu vào bãi xe phía trong quán thì phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân huỷ cạnh thùng rác lớn màu xanh và một đầu người nổi lên đang phân huỷ dưới hố ga (không rõ có thân người hay không).

Do sợ nên anh T. đi ra ngoài và chở cháu về quê An Giang, không báo ngay cho Công an địa phương.

Sau khi về quê thì nhận thức cần báo để cơ quan Công an xác minh làm rõ nên anh T. đã gọi điện thoại báo tin cho Công an phường An Phú về phát hiện trên.

Trước đó, quán karaoke An Phú xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 32 người thiệt mạng vào năm 2022. Từ đó đến nay, quán này đóng cửa, bị bỏ hoang.

Hiện, công an đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc.