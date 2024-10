Đến trưa hôm nay (16/10), Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở quán karaoke bị bỏ hoang.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: PL TPHCM).

Sáng cùng ngày, người dân trình báo công an về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người ở cơ sở karaoke An Phú (tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), thông tin này vừa được đăng tải trên báo PL TPHCM.

Quán karaoke An Phú cũng chính là nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết hơn 2 năm trước (ngày 6/9/2022).

Hiện, lực lượng công an đã phong tỏa quán karaoke để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Báo Tin tức).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố Thuận An đã có mặt tại hiện trường và tiến hành kiểm tra bên trong.

Tại tầng trệt, cách cửa ra vào khoảng 20m, lực lượng chức năng phát hiện bộ phận cơ thể gồm phần đầu và cánh tay rời nhau, đang trong quá trình phân hủy nặng.

Ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm.

Cơ quan Công an thành phố Thuận An đang khẩn trương tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra, nhằm xác định danh tính của nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc.