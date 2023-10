Vụ thi thể cô gái bị phân nhiều mảnh: Nạn nhân là Á khôi, nghi phạm đã có vợ con

Ngày 15/10, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra vụ án cô gái trẻ bị sát hại, phân mảnh thi thể vứt trên sông Hồng.

Trước đó, lực lượng công an bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) khi đang trốn ở Thái Bình.

Theo lãnh đạo UBND xã Hồng Thái, nghi phạm Tạ Duy Khanh đã có vợ, con. Cả gia đình, bố mẹ Khanh đều đang sinh sống ở Hà Nội, ít khi về địa phương. Bản thân nghi phạm là người chưa có tiền án, tiền sự.

"Trước khi bị vây bắt, nghi phạm trốn trong nhà không có ai. Khi thấy cảnh sát tới Khanh định tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu", lãnh đạo xã Hồng Thái nói.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh (trái) và nạn nhân (phải).

Nạn nhân của Khanh là H.Y.N. (SN 2006), từng giành ngôi vị Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam được tổ chức hồi đầu năm. Thời điểm tham gia cuộc thi, cô là sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Gia đình nạn nhân đã thử xét nghiệm ADN và nhận thi thể.

Trước đó, chiều 13/10, người dân thuyền chài trên sông Hồng phát hiện một số phần của thi thể người tại bãi cát, thuộc địa phận thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng. Lực lượng chức năng phát hiện phần thi thể còn lại của nạn nhân tại bờ sông dưới chân Miếu Bản, làng Giang Cao.

Sau gần 2 ngày điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ Tạ Duy Khanh tại nhà riêng. Thời điểm bắt, Khanh dùng dao tự sát nhưng không thành và được các cán bộ công an đưa đi cấp cứu. Nghi phạm đang được điều trị dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.