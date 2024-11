Ập vào cơ sở Heaven Lạc Viên, công an phát hiện bí mật 'kinh hoàng' của 2 cặp nam nữ

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc, mại dâm trên địa bàn, 21h20 ngày 31/10/2024, Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra cơ sở xông hơi massage “Heaven Lạc Viên”, tại địa chỉ ấp 1, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, do Huỳnh Thị Thùy Dung-1984, HKTT: Bình Thuận làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện: Phòng số 6 nữ nhân viên U sinh năm 1985, ngụ: Hậu Giang đang có hành vi kích dục cho khách nam L, sinh năm 2000, cư trú: Xuân Lộc;

Các đối tượng bị bắt quả tang tại cơ sở Heaven Lạc Viên. Ảnh: CA Đồng Nai

Phòng số 7 nữ nhân viên Y sinh năm 1986, HKTT: Bình Thuận đang có hành vi kích dục cho khách nam M sinh năm 1980, HKTT: thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc.

Công an huyện Xuân Lộc đã lập biên bản và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong đợt thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc, mại dâm trên địa bàn thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, vào lúc 19h30 ngày 30/10/2024, Công an thành phố Long Khánh, kiểm tra cơ sở kinh doanh Motel H.V tại địa chỉ: 51 Phan Đăng Lưu, KP3, P.Xuân Thanh, TP Long Khánh, do bà H.T.M, sinh năm 1963 làm chủ.

Các đối tượng mua, bán dâm bị bắt quả tang tại Motel. Ảnh: CA Đồng Nai

Thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua, bán dâm. Hiện Công an thành phố đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.