Bên trong khu chung cư ‘già nua’ tại Huế xuống cấp nguy hiểm đến mức nào?

VIDEO: Chung cư Đống Đa (TP. Huế) qua nửa thế kỷ sử dụng xuống cấp trầm trọng, chờ sập đổ.

Chung cư Đống Đa từng là nơi sinh sống của hơn 200 hộ dân. Khu chung cư gồm 5 dãy nhà (A, B, C, D, E) được xây dựng, đưa vào sử dụng từ những năm 1979 - 1988, với tổng diện tích xây dựng 3.307m2, tổng diện tích sàn sử dụng 7.971m2. Sau hàng chục năm khai thác, các dãy nhà của khu chung cư xuống cấp nghiêm trọng, luôn trong cảnh nhếch nhác đã ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân và mỹ quan đô thị.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, UBND tỉnh TT-Huế chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại các dãy nhà A, B, C chung cư Đống Đa, với tổng mức vốn thực hiện gần 1.300 tỷ đồng. Theo đó, từ năm 2021 đến 2023, UBND tỉnh TT-Huế đã có các quyết định về chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án.

Thời gian qua, nhiều hộ dân đã tự nguyện di dời để nhà đầu tư triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm nay, vẫn còn 12 hộ dân tại chung cư Đống Đa chưa chấp nhận di dời do chưa thống nhất phương án nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Một số hộ dân phản ánh, họ lo lắng về thời gian bố trí tạm cư, thời gian được cấp lại nhà ở bị kéo dài; đồng thời đề nghị bồi thường, hỗ trợ phần tiền đất mà người dân đã đóng trước đây…

Đến nay, hầu hết các hộ dân đã chấp nhận di dời, trong khi việc chậm bàn giao mặt bằng trong điều kiện chung cư xuống cấp lại được cảnh báo ở mức nghiêm trọng, nguy hiểm. Chính quyền TP. Huế buộc phải ra quyết định cưỡng chế di dời. Các quyết định cưỡng chế do Chủ tịch UBND TP. Huế Võ Lê Nhật ký ban hành căn cứ theo kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng công trình chung cư Đống Đa.

Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng và đánh giá chất lượng công trình của đơn vị tư vấn mới đây cho thấy, các dãy nhà thuộc chung cư Đống Đa đều trong tình trạng xuống cấp, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nơi ở của nhiều hộ dân lại không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy.

Trong đó, đáng lo ngại nhất là khối nhà A. Đây là nơi được đánh giá ở mức nguy hiểm cấp D, với khả năng kết cấu chịu lực không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, khối nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể.

Hai khối nhà B, C, D thuộc mức độ nguy hiểm cấp C, với khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ. Riêng khối nhà E mức nguy hiểm cấp B, với khả năng chịu lực của kết cấu cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, cá biệt có cấu kiện ở trạng thái nguy hiểm, nhưng không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực...

Trên cơ sở đó, đơn vị tư vấn kết luận, các dãy nhà A, B, C thuộc trường hợp phải cải tạo, xây dựng lại theo Luật nhà ở. Còn theo UBND TP. Huế, việc cải tạo khu chung cư Đống Đa nhằm đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân, mỹ quan đô thị. Công trình cải tạo, xây dựng nhằm tạo nơi ở mới an toàn, khang trang; quyền lợi của người dân cũng phải được đảm bảo sau khi thực hiện cải tạo khu chung cư.