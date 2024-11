Quảng Nam lên kế hoạch di dời 3.300 hộ dân khỏi vùng sạt lở

Mưa lớn kéo dài tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam khiến tình trạng sạt lở diễn biến khó lường, đe dọa tính mạng và đời sống của hàng ngàn hộ dân. Trước mắt, tỉnh Quảng Nam tập trung di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn. Về lâu dài, tỉnh này huy động nguồn lực, nhất là nguồn kinh phí từ Dự án 2 về Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" để di dời và tái định cư 3.300 hộ dân ở vùng sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (mặc áo ca rô) khảo sát hiện trường vết nứt tại quả đồi thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang.

Tại thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang, giữa tháng 9 vừa qua, phát hiện vết nứt và sụt lún đất nằm trên đỉnh đồi cách khu dân cư khoảng 60m. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân thôn 56B, chính quyền xã Đắc Pre đã sơ tán khẩn cấp 11 hộ dân với 41 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện các hộ dân được bố trí ở xen ghép và ở tạm tại các trường học để đảm bảo an toàn.

Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, lắng nghe ý kiến người dân về chủ trương di dời, tái định cư vùng thiên tai.

Ông Un Groanh, người Giẻ Triêng, sống tại thôn 56B lo lắng: “Bà con ai cũng rất lo sợ trước nguy cơ sạt lở xảy ra. Tất cả các hộ dân tại đây đều sống ở khu vực đồi núi, cho nên ai cũng hoang man, lo sợ lắm. Mong muốn các cấp chính quyền chỉ đạo, quan tâm để người dân sớm có chỗ ăn, chỗ ở đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay”.

Khảo sát vị trí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện Nam Giang.

Hiện vết nứt đang đe dọa sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân thôn 56B, xã Đắc Pre, huyện miền núi cao Nam Giang. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định công bố tình trạng khẩn cấp tại đây. Tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương tái định cư khẩn cấp đối với 11 hộ dân tại thôn 56B theo Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh về sắp xếp lại dân cư. Tổng kinh phí để bố trí tái định cư hơn 6 tỷ đồng, mức kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 115 triệu đồng/nhà. Ông A Viết Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết, khu tái định cư này sẽ được Nhà nước đầu tư đầy đủ điện, đường, trường, trạm:

“Việc bố trí tái định cư, hỗ trợ người dân làm nhà cần nguồn vốn rất lớn nên chúng tôi phải lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia mới đáp ứng được nguồn lực và kịp thời triển khai thực hiện”- Ông A Viết Sơn cho biết thêm.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (bên trái) kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My.

Từ giữa tháng 9 vừa qua, mưa lớn kéo dài đã làm làng Tăk Chay, thôn 5, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My sạt lở nặng. Huyện Nam Trà My huy động lực lượng xung kích hỗ trợ di dời toàn bộ 33 căn nhà với 170 nhân khẩu cùng nhiều tài sản của người dân đến nơi ở tạm, xen ghép tại các hộ khác trong thôn 5 để đảm bảo an toàn. Hiện chính quyền địa phương đã tháo dỡ toàn bộ những ngôi nhà gỗ ở khu vực này di dời đến khu vực an toàn để dựng nhà tạm trong thời gian chờ bố trí khu tái định cư.

Các lực lượng tại địa phương hỗ trợ người dân vùng sạt lở đến nơi ở tạm an toàn.

Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, ngoài nguồn ngân sách của huyện và tỉnh, địa phương còn sử dụng nguồn kinh phí của Dự án 2 về “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để di dời hàng ngàn hộ dân đến các khu dân cư tập trung.

“Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phân bổ cho huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam để hỗ trợ nhà ở cho các hộ dân là 16 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang cố gắng triển khai để giải ngân hết nguồn vốn đó trong năm nay. Người dân có chỗ ở, từng bước ổn định cuộc sống nên họ rất phấn khởi” - Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin.

Trên địa bàn huyện Nam Trà My xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đe dọa đời sống và sự an toàn của nhiều hộ dân.

Tỉnh Quảng Nam có 9 huyện miền núi. Trong các đợt mưa bão vừa qua, các địa phương này đã di dời khẩn cấp 7 ngôi làng với hơn 150 hộ dân. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các địa phương miền núi tiến hành khảo sát, đánh giá chọn vị trí, lên phương án quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư cho khoảng 3.300 hộ.

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Dự án 1 về “Hỗ trợ hộ nghèo giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” và Dự án 2 về “Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đạt nhiều kết quả đáng kể. Các dự án này góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người dân, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, du canh, du cư, di cư tự do; giúp người dân có nơi ở mới an toàn, ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, từ năm 2025, tỉnh Quảng Nam dự kiến mỗi năm đầu tư 60 tỷ đồng cho 6 huyện miền núi cao xây dựng các khu tái định cư mới.

“Tỉnh Quảng Nam sẽ rà soát lại nguồn lực từ dự án 1 và dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nếu huyện nào chưa triển khai hoặc chưa có khối lượng để giải ngân thì sẽ điều chuyển đến các địa phương đang bị đe doạ bởi sạt lở để khẩn trương tái định cư. Phương án lâu dài trong ứng phó thiên tai để người dân không còn nỗi lo mất an toàn, khi mưa bão đến thì tỉnh sẽ huy động nguồn lực để khẩn cấp xây dựng các khu tái định cư an toàn”- ng Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thêm.