Vụ tài xế Grab và nhạc sĩ Minh Khang: Grab khoá tài khoản tài xế có ĐÚNG LUẬT? - Luật sư lên tiếng

Vụ việc nhạc sĩ Minh Khang cư xử không đúng mực trên chuyến xe của Grab đã đi đến hồi kết khi Grab lên tiếng. Theo thông tin từ Grab, họ đã khóa tài khoản tài xế vĩnh viễn, đồng thời tài khoản gọi xe đi cùng nhạc sĩ Minh Khang cũng bị liên lụy khi bị đánh dấu trên ứng dụng này. Tuy nhiên, những tranh cãi vẫn chưa dừng lại.

Ranh giới của bảo vệ quyền riêng tư

Trong trường hợp này, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho rằng, “việc thu thập thông tin hình ảnh và công khai thông tin hình ảnh của khách hàng lên không gian mạng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, đảm bảo trật tự an toàn công cộng thì hành vi này không vi phạm pháp luật và đương nhiên là sẽ không vi phạm nội quy, quy chế, quy tắc của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp".

Luật sư Đặng Văn Cường nói rõ, bảo vệ quyền riêng tư cá nhân và bảo vệ quyền lợi người lao động là những yêu cầu đòi hỏi của xã hội, là những mục tiêu hướng đến của pháp luật, hai vấn đề này có thể có những điểm xung đột mà cần phải dựa trên các nguyên tắc chung pháp luật, trên cơ sở pháp lý để giải quyết sao cho có tình, có lý.

Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp

Về nguyên tắc chung, quyền riêng tư cá nhân, những thông tin hình ảnh của công dân được pháp luật bảo vệ. Các đơn vị cung cấp dịch vụ không được tự ý thu thập thông tin của khách hàng để sử dụng trái mục đích. Tuy nhiên trong những trường hợp khách hàng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì việc thu thập những thông tin này được coi là hợp pháp, có thể được sử dụng là chứng cứ để gửi cho cơ quan chức năng, để đấu tranh với cái sai cái xấu.

Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 thì cá nhân có quyền tranh luận về hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Tuy nhiên, nếu sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau thì đây không cần phải có ý kiến của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

- Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, ích công cộng;

- Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm nghị viện, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không gây tổn hại đến danh dự, nhân sản, uy tín của người có hình ảnh.

"Đối với việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định cưỡng bức người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu diệt, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, gây tổn hại và áp dụng các giải pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Luật sư Đặng Văn Cường, thời gian qua không ít những trường hợp tài xế taxi bị hành hung khi đang điều khiển phương tiện trên đường, những clip đó khiến cho dư luận xã hội bức xúc, phẫn nộ về hành vi của hành khách và không ít trường hợp hành khách đang bị xử lý hình sự.

"Trong tình huống này người khách có hành vi vượt quá giới hạn chuẩn mực giao tiếp, liên tục có hành vi xúc phạm, đe dọa đến tài xế taxi. Rõ ràng là hành khách đã sai, thậm chí vi phạm pháp luật khiến cơ quan chức năng có thể vào cuộc xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội còn có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Còn tài xế taxi đăng hình ảnh thông tin clip lên mạng xã hội được coi là một hình thức tự vệ, là cảnh báo để tránh những hành vi tương tự xảy ra, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Với sự việc như vậy thì việc xử lý hành khách bằng hình thức kỷ luật, xử phạt hành chính, thậm chí trong một số tình huống nghiêm trọng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự là cần thiết", Luật sư Cường phân tích.

Hình ảnh cắt từ clip gây xôn xao dư luận

Về hành động ngừng hợp tác với nam tài xế của Grab, Luật sư Cường cho là không phù hợp, chưa thể hiện được việc bảo vệ người lao động trước những tình huống nguy hiểm. Trong trường hợp này người lái Grab có thể khiếu nại quyết định này của đơn vị quản lý.

Đồng thời cơ quan chức năng cũng cần vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi của các bên, đánh giá hậu quả xảy ra đối với xã hội để xem xét xử lý hành vi vi phạm trật tự an toàn xã hội, gây rối trật tự công cộng.

"Quan điểm cá nhân tôi cho rằng việc Grab khóa vĩnh viễn tài khoản của tài xế trong tình huống này là không phù hợp, chưa đúng theo quy định tại điều 32 bộ luật dân sự và các quy định trong bộ luật lao động. Ngược lại hành vi của hành khách trong tình huống này cần phải được đưa ra pháp luật để xem xét xử lý, đảm bảo công bằng, nâng cao văn hóa giao thông, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra", Luật sư Đặng Văn Cường cho hay.

Ở góc nhìn khác, chia sẻ về vụ việc trên trang Facebook cá nhân, Luật sư Nguyễn Đỉnh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, một thương hiệu lớn như Grab không thể vận hành bằng cảm tính mà phải bằng bộ Quy tắc/Chính sách (Policy) đã ký kết giữa Grab và tài xế (được gọi là “Đối tác” của Grab) và được công khai trên website của Grab.

“Tôi không hề bênh vực nhạc sĩ Minh Khang nhưng cần nhấn mạnh rằng trong vụ việc ồn ào vừa qua, nhạc sĩ Minh Khang đã sai và có thể phải chịu các chế tài. Nhưng việc tài xế Grab tự ý tung clip của khách hàng lên mạng xã hội là vi phạm “Chính sách bảo vệ dữ liệu của hành khách và người dùng”, đồng thời vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”, Luật sư Đỉnh nói.

Theo “Chính sách bảo vệ dữ liệu của hành khách và người dùng” của Grab: “Grab yêu cầu sự hợp tác của Đối tác để chung tay trong việc tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của hành khách, người dùng. Đối tác cần tuân thủ một số nguyên tắc: […] Không chia sẻ hoặc trao đổi một cách trái phép dữ liệu của hành khách/ người dùng với (các) bên thứ ba […]; Không đăng dữ liệu của hành khách/ người dùng một cách trái phép trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok, vv.);”

“Có nhiều người suy diễn rằng việc Grab ngưng quyền sử dụng ứng dụng của tài xế là hành động đứng về phía cái sai, không bảo vệ tài xế (đối tác) nhưng đây là một suy diễn đầy cảm tính. Nguyên tắc cao nhất là thượng tôn pháp luật và tôn trọng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Ở đây không phải là để bảo vệ nhạc sĩ Minh Khang (người đã có ứng xử không chuẩn mực) mà là để bảo vệ các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Grab. Khách hàng phải cảm thấy được tôn trọng, được bảo vệ thông tin cá nhân thì mới yên tâm sử dụng dịch vụ của Grab. Ngược lại, nếu khách hàng không cảm thấy được Grab tôn trọng, bảo vệ, họ sẽ quay lưng với Grab và các Tài xế (Đối tác) của Grab cũng phải chịu thiệt hại.

Tựu trung lại, hãy thượng tôn pháp luật và tôn trọng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu khách hàng sai, tài xế có quyền thu thập dữ liệu để thông báo cho hãng (Grab) để hãng thực hiện các hành động pháp lý với khách hàng (bao gồm việc ngưng quyền sử dụng ứng dụng của khách hàng; tố cáo/khởi kiện…)”, Luật sư Đỉnh phân tích.

Hiện nay, sự việc giữa tài xế Grab và nhạc sĩ Minh Khang vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Thậm chí, nhiều người tuyên bố xóa app Grab, chuyển sang sử dụng dịch vụ xe công nghệ khác.

Grab khóa app của tài xế - “đánh dấu” tài khoản khách hàng

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh và lời nói của nhạc sĩ Minh Khang trong một chuyến xe công nghệ, gây nhiều tranh cãi.

Phản hồi về vụ việc, đại diện Grab cho biết đã tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng ngay từ ngày 12/3/2026, khi đoạn video bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Cụ thể, vào ngày 12/3/2026, Tổng đài Grab nhận được phản ánh của chủ tài khoản đặt xe Đ.L. về việc thông tin cá nhân của mình và những người đi cùng trong chuyến xe Grab đã bị phát tán trên một số trang mạng xã hội.

Anh Nguyễn Tiến Hùng - Tài xế Grab trong vụ việc

“Sau khi xác minh và đối chiếu thông tin, chúng tôi có cơ sở để xác định rằng đối tác tài xế đã thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của hành khách cho mục đích cá nhân ngoài mục đích đón khách và thực hiện dịch vụ. Hành vi này đã vi phạm Bộ quy tắc ứng xử mà đối tác tài xế đã cam kết thực hiện, Chính sách bảo mật của Grab và quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Trong ngày 12/3/2026 và sau đó vào ngày 13/3/2026, chúng tôi đã liên hệ trao đổi và đề nghị đối tác tài xế chấm dứt hành vi vi phạm để có thể tiếp tục hoạt động trên nền tảng Grab. Đến ngày 16/3/2026, khi sự việc vẫn không được hợp tác xử lý, căn cứ vào Bộ quy tắc ứng xử, chúng tôi đã phải ngừng vĩnh viễn quyền sử dụng ứng dụng Grab đối với tài xế này.”

Đối với chủ tài khoản đặt xe Đ.L., Grab đã khuyến nghị người dùng và những người đi cùng cần có hành xử tôn trọng và văn minh với đối tác tài xế của Grab. Tài khoản này đã được ghi nhận để lưu ý cho những chuyến xe Grab kế tiếp.

Đại diện Grab nhấn mạnh, nền tảng hoạt động trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính sách của nền tảng và hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

"Chúng tôi trân trọng mỗi sự lựa chọn sử dụng dịch vụ của đối tác và khách hàng, do đó mỗi quyết định chỉ được đưa ra sau khi đã xác minh cẩn trọng và cân nhắc nhiều khía cạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để lắng nghe phản hồi của đối tác và người dùng nhằm hướng đến một môi trường di chuyển an toàn, văn minh và chất lượng cho mọi người."

Trước đó, sau làn sóng phản ứng từ dư luận, nam nhạc sĩ Minh Khang cũng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, thừa nhận sai sót và gửi lời xin lỗi.

Trong chia sẻ của mình, Minh Khang cho biết tối hôm xảy ra sự việc đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói.

“Mấy ngày vừa qua có một đoạn video từ camera hành trình trong xe Grab lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có hình ảnh và lời nói của tôi. Tôi nghĩ mình nên lên tiếng một lần để mọi người hiểu rõ câu chuyện. Trước hết, tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế. Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi với bạn tài xế về điều đó”, nam nhạc sĩ viết.