Vụ tai nạn xe khách trên cao tốc: Thông tin mới về sức khoẻ các nạn nhân

Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, 5 trong số 8 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã được xuất viện.

Ngày 22/6, tin từ Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, trong số 8 nạn nhân bị thương được đưa vào các cơ sở y tế cấp cứu, đến nay đã có 5 bệnh nhân được xuất viện theo nguyện vọng của gia đình để tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà. Một bệnh nhân đã được chuyển lên tuyến trên điều trị, trong khi 2 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đoạn gần nút giao Kỳ Trung (xã Kỳ Văn), các đơn vị y tế đã nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường để cấp cứu nạn nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đến BVĐK tỉnh động viên, thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Nhật Thắng

Trung tâm Y tế Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh đã điều động các kíp cấp cứu ngoại viện cùng xe cứu thương đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ, sơ cứu và vận chuyển người bị nạn.

Tại hiện trường, các y, bác sĩ tiến hành phân loại nạn nhân theo mức độ chấn thương, thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu như kiểm soát đường thở, cầm máu, cố định gãy xương, chống sốc và theo dõi các dấu hiệu sinh tồn trước khi chuyển đến cơ sở y tế điều trị.

Trong quá trình tiếp nhận và điều trị, Trung tâm Y tế Kỳ Anh, Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ trong công tác hội chẩn, điều phối cấp cứu và chuyển tuyến đối với các trường hợp chấn thương nặng cần điều trị chuyên sâu.

Nhờ triển khai đồng bộ các phương án cấp cứu, các nạn nhân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, góp phần hạn chế nguy cơ tử vong đối với những trường hợp chấn thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách.

Trước đó, khoảng 20h15 ngày 21/6, xe khách biển kiểm soát 99H-067.xx chở khoảng 30 hành khách lưu thông trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km557+200, đoạn qua xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh), xe khách bất ngờ va chạm với xe tải biển kiểm soát 29E-422.xx chở các khung sắt lớn đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bị biến dạng nghiêm trọng, mắc kẹt vào đuôi xe tải. Vụ tai nạn làm tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) tử vong và 8 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Theo lời kể của một hành khách, đây là chuyến du lịch của đoàn khách xuất phát từ Hà Nội, tham quan nhiều địa phương miền Trung. Sau khi đi qua Đà Nẵng và Quảng Trị, chiều 21/6, cả đoàn lên xe di chuyển ra Nghệ An để nghỉ đêm. Theo lịch trình, sáng hôm sau đoàn sẽ tham quan và tắm biển Cửa Lò trước khi trở về Hà Nội. Tuy nhiên, khi xe đang trên đường ra Nghệ An thì không may gặp tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.