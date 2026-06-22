Bác sĩ cảnh báo: Kéo tay con kiểu này, chỉ cần 1 cái cũng có thể khiến trẻ bị trật khớp khuỷu tay

Nhiều phụ huynh cho rằng những hành động này vô hại, nhưng thực tế đây lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng bán trật khớp khuỷu tay ở trẻ nhỏ.

Nhiều cha mẹ từng trải qua tình huống như đang dắt con đi bộ, kéo tay mặc áo hoặc bế con đung đưa vui đùa, bỗng nhiên trẻ khóc thét, một cánh tay buông thõng xuống, không chịu nhấc lên hay cử động. Chỉ cần chạm nhẹ vào tay là bé lại khóc lớn hơn.

Không ít phụ huynh hoảng hốt nghĩ rằng con bị gãy tay hoặc trật khớp nghiêm trọng. Thực tế, đây có thể là tình trạng bán trật chỏm xương quay , dân gian thường gọi là "trật khuỷu tay do kéo giật" - một chấn thương rất phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong độ tuổi từ 1 đến 4 tuổi.

Vì sao trẻ nhỏ dễ bị hơn người lớn?

Theo các bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, nguyên nhân không nằm ở việc xương trẻ yếu mà do cấu trúc khớp khuỷu tay của trẻ chưa phát triển hoàn thiện.

Ở giai đoạn 1 - 4 tuổi: Các đầu xương quanh khuỷu tay còn nhỏ. Hệ thống dây chằng giữ khớp còn lỏng lẻo. Khớp khuỷu chưa đủ vững chắc như người lớn.

Vì vậy, chỉ một động tác kéo mạnh hoặc xoắn đột ngột cũng có thể khiến đầu xương bị lệch khỏi vị trí bình thường.

Độ tuổi dễ gặp nhất là từ 1 - 4 tuổi, trong đó trẻ 2 - 3 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.

Những hành động rất nhiều cha mẹ Việt vẫn làm hằng ngày

Điều đáng nói là phần lớn các trường hợp không phải do trẻ té ngã mà xuất phát từ chính những thao tác chăm sóc, vui chơi quen thuộc của người lớn.

Các tình huống dễ gây chấn thương gồm: Kéo tay trẻ khi đi bộ hoặc lên xuống cầu thang. Nắm tay lôi trẻ đi khi trẻ ăn vạ, không chịu bước tiếp. Kéo mạnh tay khi mặc hoặc cởi áo. Đung đưa trẻ bằng hai tay như chơi "máy bay". Xoay vòng hoặc tung trẻ lên cao. Theo phản xạ kéo giật tay khi thấy con sắp ngã. Dắt trẻ bằng một tay trong thời gian dài.

Nhiều phụ huynh cho rằng những hành động này vô hại, nhưng thực tế đây lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng bán trật khớp khuỷu tay ở trẻ nhỏ.

Dấu hiệu nhận biết

Sau khi bị kéo tay, trẻ thường có những biểu hiện khá điển hình: Đột ngột khóc lớn vì đau. Một cánh tay buông thõng, không muốn cử động. Không chịu dùng tay đó để cầm nắm đồ vật. Không cho người khác chạm vào vùng khuỷu tay. Bên ngoài tay gần như không có dấu hiệu bất thường, không sưng, không bầm tím hay biến dạng.

Chính vì tay nhìn vẫn bình thường nên nhiều gia đình chủ quan hoặc nhầm lẫn với việc trẻ chỉ "nhõng nhẽo".

3 sai lầm cha mẹ cần tránh

Khi thấy con đau tay, nhiều người có thói quen xử lý theo kinh nghiệm. Tuy nhiên, bác sĩ cảnh báo một số cách làm có thể khiến tình trạng nghiêm trọng hơn.

Tự xoa bóp hoặc nắn chỉnh

Việc day, bóp, kéo duỗi tay trẻ có thể làm tổn thương nặng thêm.

Liên tục bắt trẻ giơ tay để kiểm tra

Nhiều cha mẹ yêu cầu con cầm đồ chơi, giơ tay lên xuống để xem còn đau hay không. Điều này chỉ khiến trẻ đau nhiều hơn.

Chờ tự khỏi

Không ít người nghĩ rằng trẻ sẽ tự hồi phục sau vài giờ hoặc vài ngày.

Tuy nhiên, nếu chậm trễ trong việc xử trí, khớp có thể sưng nề, gây khó khăn cho việc nắn chỉnh và làm tăng nguy cơ tái phát sau này.

Nên làm gì khi nghi ngờ trẻ bị trật khuỷu tay do kéo giật?

Nếu thấy trẻ có các dấu hiệu kể trên, cha mẹ nên làm gì?

Giữ nguyên tư thế cánh tay mà trẻ cảm thấy dễ chịu nhất. Không xoa bóp, kéo nắn hay cố duỗi thẳng tay. Có thể dùng khăn mềm đỡ nhẹ cánh tay để hạn chế cử động. Đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hoặc cấp cứu càng sớm càng tốt.

Thông thường, nếu được xử trí đúng cách, trẻ có thể hồi phục khá nhanh sau khi bác sĩ nắn chỉnh khớp.

Bác sĩ nhắc nhở: Đừng kéo tay trẻ

Các chuyên gia cho biết đây là dạng chấn thương hoàn toàn có thể phòng tránh.

Khi dắt trẻ, hãy nắm nhẹ nhàng và tránh kéo giật đột ngột. Nếu cần đỡ trẻ khi sắp ngã, nên ôm vào phần thân người hoặc dưới nách thay vì kéo một bên tay.

Đặc biệt, cha mẹ nên hạn chế các trò chơi như đu tay, quay vòng hay tung trẻ lên cao bằng cách nắm tay.

Một động tác kéo tưởng chừng vô hại có thể khiến trẻ đau đớn và phải vào viện. Vì vậy, thay vì kéo tay con, hãy nâng đỡ con đúng cách để bảo vệ khớp khuỷu tay non nớt của trẻ.

Nguồn: Sohu