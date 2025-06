Vụ sát hại nữ sinh Malaysia gây chấn động dư luận

Maniishapriet Kaur Akhara được phát hiện tử vong tại căn hộ ở Sepang ngày 24/6/2025. (Ảnh: Facebook/Amazing Sarawak)

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ ba nghi phạm liên quan tới cái chết của cô Maniishapriet Kaur Akhara, 20 tuổi, sinh viên ngành vật lý trị liệu tại Đại học Cyberjaya. Thi thể nạn nhân được phát hiện sáng 24/6 tại căn hộ chung cư Mutiara Ville, nơi được sử dụng làm ký túc xá, với nhiều thương tích trên người.

Theo báo The Star, Maniishapriet sống một mình tại thời điểm xảy ra vụ việc vì các bạn cùng phòng đã về quê nghỉ lễ. Cô được một người bạn phát hiện trong tình trạng bất tỉnh lúc 10h sáng và được xác nhận tử vong ngay sau đó. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não, và vụ việc được xử lý theo hướng án mạng.

Ba nghi phạm gồm một nam và hai nữ, đều trong độ tuổi 19 - 20, đã bị bắt giữ trong vòng 48 giờ sau khi có đơn trình báo. Cảnh sát cho biết họ là người quen của nạn nhân. Một nghi phạm nam bị cáo buộc sử dụng thẻ ngân hàng của Maniishapriet để rút tiền từ 5 đến 6 lần sau khi xảy ra án mạng. Một số tài sản khác như máy tính xách tay, điện thoại và tiền mặt cũng bị mất.

Bộ trưởng Nancy Shukri dự lễ tang Maniishapriet tại nhà hỏa táng Loke Yew ngày 26/6/2025. (Ảnh: Facebook/Hajah Nancy Haji Shukri)

Vụ việc đã gây phẫn nộ trong dư luận Malaysia, đặc biệt là trong giới sinh viên và các nhà làm luật. Từ khóa “#justiceformaniisha” được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh và nhiều quan chức khác đã lên tiếng kêu gọi điều tra minh bạch và tăng cường biện pháp an ninh tại các cơ sở giáo dục tư nhân.

Nhiều sinh viên sống tại chung cư Mutiara Ville cho biết tình trạng an ninh ở đây rất lỏng lẻo, thiếu kiểm soát người ra vào và không có phản hồi chính thức từ ban quản lý sau vụ việc. “Không an toàn khi đi một mình, nhất là với nữ giới”, một sinh viên chia sẻ với báo New Straits Times.

Đại học Cyberjaya đã ra thông cáo cam kết tăng cường biện pháp bảo vệ trong khuôn viên và nơi ở sinh viên, đồng thời khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để điều tra sự việc.