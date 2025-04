Vụ phiên dịch bị "tấn công" sau fanmeeting của Jisoo ở Hà Nội: Có thực sự đáng trách không?

Netizen "tấn công" phiên dịch viên cho Jisoo ở Hà Nội

Mặc dù fanmeeting của Jisoo (BLACKPINK) tại Hà Nội đã kết thúc, song những tranh cãi quanh vấn đề MC, ekip phiên dịch cho sự kiện này vẫn chưa lắng xuống.

Mới đây, một nhân vật bất ngờ bị "tấn công" - đó là phiên dịch viên của Jisoo tại sự kiện. Mọi chuyện bắt đầu từ việc netizen soi ra phiên dịch này có những đoạn dịch sai ý, hoặc cắt bớt lời nói của Jisoo.

Cụ thể, Jisoo sẽ có màn send-off. Đây là hoạt động được diễn ra sau buổi biểu diễn chính thức, và người hâm mộ và nghệ sĩ giao lưu gần với nhau. Send-off là quyền lợi dành cho các hạng vé VVIP, VIP, A, B, C. Tuy nhiên, không ít khán giả có mặt tại khu vực VVIP 2 hay VIP 2 lại bày tỏ sự thất vọng bởi không hề thấy bóng dáng của chị cả BLACKPINK khi cô chỉ di chuyển ở khu vực VVIP 1 hay VIP 1.

Jisoo di chuyển ở phần send-off để gần khán giả nhưng những hạng vé như VVIP 2 hay VIP 2 lại không được tận hưởng quyền lợi này

Sau đó, Jisoo đã giải thích lý do cô phải rút ngắn phần send-off bởi lý do an toàn. "Hôm nay vì vấn đề an toàn nên mình chỉ có thể xuống dưới một chút thôi. Dù vậy nhưng mình mong mọi người có thể tận hưởng ngày hôm nay và mình muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người" - Jisoo nói.

Tuy nhiên, phần giải thích "lý do an toàn" này lại không được phiên dịch viên dịch lại, khiến cho cộng đồng fan cho rằng người này cố tình làm thiếu hẳn một ý rất quan trọng của Jisoo.

Ngoài ra, Jisoo dặn fan là "mong các bạn trở về nhà an toàn", người nghe tiếng Hàn chỉ ra rằng phiên dịch viên tại sự kiện đã dịch thành "các bạn có vui không ạ? giữ gìn sức khoẻ nha".

Điều này đã gây nên làn sóng tranh cãi trên MXH.

Nhiều fan đã bức xúc khi những câu nói của Jisoo không được truyền tải chính xác đến với người hâm mộ, thậm chí còn bị cắt mất một phần quan trọng. Đặc biệt là ở trong sự kiện fanmeeting, nơi idol và fan được kết nối gần gũi với nhau mà những câu quan trọng bị bỏ mất thì cũng dễ khiến fan hụt hẫng.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ở phần cuối chương trình, BTC đã ngắt kết nối in-ear giữa Jisoo và phiên dịch viên dẫn đến việc phiên dịch viên không nghe rõ nữ thần tượng chia sẻ điều gì. Song điều này vẫn chưa được phía BTC xác thực.

Jisoo giải thích vì lý do an toàn nên chỉ di chuyển xuống dưới nhanh chóng nhưng phiên dịch viên không truyền tải điều này

Dưới đây là một số bình luận nổi bật về phần phiên dịch của Jisoo:

- "Với những người không phải là fan thì nội dung bị bỏ qua không có gì là quan trọng. Và nội dung dịch cũng vô hại, nhìn từ góc độ chuyên môn thì không có gì đáng trách. Nhưng với những sự kiện mang tính chất từng câu từng chữ là tâm tình của nghệ sĩ gửi gắm đến fan thì fan mong muốn hiểu rõ. Đây là sự kiện riêng của Jisoo - tức là những người ở đó thực sự yêu quý Jisoo rất nhiều."

- "Dịch cả buổi trời không thấy ai khen được một câu, sai lầm nhỏ ở đoạn kết thế là bị "tấn công". Thật không may cho chị phiên dịch viên vì câu mà chị ứng biến lại trúng vào câu giải thích cho một vấn đề nhạy cảm của khán giả ở thời điểm đó. Đó là lý do mình rất mê nghề phiên dịch nhưng chỉ chọn làm phiên dịch nội bộ cho các công ty, chứ dịch sự kiện công khai có nhiều thành phần tham dự bình phẩm sợ lắm luôn".

- "Fan meeting khác concert ở chỗ idol và fan giao lưu nhiều và kết nối nhiều hơn. Nhưng vì những người không hiểu sự kết nối đó chỉ dùng kiến thức chuyên môn để đánh giá thì không bao giờ hiểu được mất mát của fan khi không đc truyền tải đúng nội dung là như thế nào đâu ạ"

Góc nhìn của người trong nghề

Ông Dương Chính Chức - Đại sứ Việt Nam tại Angola, người có kinh nghiệm phiên dịch tiếng Hàn nhiều năm, cũng có những dòng chia sẻ về sự cố của phiên dịch viên cho Jisoo trong fanmeeting này trên Facebook cá nhân.

Đại sứ Dương Chính Chức vẫn đánh giá cao giọng, khả năng phát âm của phiên dịch viên. Ông cho rằng BTC đã chọn lọc phiên dịch viên khá kỹ lưỡng. Còn về sự cố của phiên dịch viên, ông đánh giá có thể do BTC tắt tai nghe nên phiên dịch viên không nghe được rõ, bởi những câu dịch lại của Jisoo cũng toàn là câu đơn giản. Đây là tai nạn nghề nghiệp thường thấy của các phiên dịch viên.

Đại sứ Dương Chính Chức.

Đại sứ Dương Chính Chức chia sẻ trên trang cá nhân:

"Tôi có nghe một số nội dung phiên dịch dịch tại buổi ca sỹ Jisoo giao lưu với người hâm mộ. Tuy không nghe được nhiều nội dung, nhưng với những gì nghe được thì có thể khẳng định là người này dịch tốt, bảo đảm nội dung. Phát âm và giọng cũng tốt nữa. Cái này cho thấy BTC đã chọn lọc phiên dịch khá kỹ lưỡng.

Về việc đoạn cuối dịch không khớp với những gì ca sỹ Jisoo nói (về vấn đề an ninh, an toàn), theo thông tin là do không nghe được Jisoo nói vì bị BTC tắt tai nghe. Tôi nghĩ là có lý vì với trình độ ấy thì mấy câu Jisoo nói đơn giản vậy tuyệt nhiên không phải là thứ khó khăn gì. Và nếu đúng vậy thì đây là một ứng biến rất đáng khen của phiên dịch, giúp giữ mạch, giữ nhiệt bầu không khí, không làm tuyệt đại đa số người có mặt ở đó mất cảm xúc.

Đây là tai nạn nghề nghiệp phổ biến của dân đi dịch, ai cũng từng va. Nếu lúc đó, phiên dịch im, bầu không khí sẽ rất khác và ảnh hưởng đến kết quả sự kiện. Thế nên cần ứng biến, và nội dung ứng biến ấy vô hại, không làm thay đổi bản chất sự kiện.

Phiên dịch vốn là cảnh giới cao nhất của người biết ngoại ngữ nhưng vẫn sai như thường vì nhiều lý do chủ quan (không biết từ, không nghe rõ nói gì, không thể tập trung vì trong người có vấn đề) hay khách quan (không nghe được do hệ thống âm thanh trục trặc, người nói quá nhỏ, bị đứng/ngồi quá xa, xung quanh quá ồn...). Phiên dịch cũng là người chịu thiệt thòi và khổ nhất trong sự kiện, ẩn mình, nói nhiều (nhất là dịch cho cả 2 bên), không được ăn, di chuyển liên tục.

Vậy nên chúng ta nên thương và bao dung cho phiên dịch nếu như chẳng may có sơ suất gì. Ai cũng đã từng ứng biến nội dung khi dịch rồi, bảo đảm 100% là vậy, chúng ta hãy cứ thành thật đi".

Jisoo thân thiện và cảm ơn fan vào cuối chương trình.