Vụ nữ sinh ở Hà Nội bỏ nhà đi cùng 2 con mèo: Người mẹ tiết lộ cuộc gọi nhiều bí ẩn của con gái

Theo lời chia sẻ của chị Quyên, trưa cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm có gọi điện cho chị kể về việc đã liên hệ được Nga.

Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Nga và cô giáo chủ nhiệm, nữ sinh nói rằng: "Cô yên tâm, em đang ở Hà Nội, không sang Campuchia đâu mà sợ”. Thấy vậy, cô giáo nhắn khuyên Nga nên về nhà để mẹ bớt lo lắng, không phải suốt ngày đi tìm kiếm con gái nữa.

"Cô giáo cũng khuyên nhủ nhưng Nga không trả lời lại nữa. Khi cô giáo gọi điện, Nga có bắt máy được 2-3 giây rồi tắt, lúc đó cô giáo chỉ nghe thấy tiếng ồn ào như ở trong bếp", chị Quyên tường thuật lại.

Hình ảnh em Hoàng Thuý Nga (Ảnh: GĐCC)

Sau cuộc trò chuyện với cô giáo, chị Quyên lập tức gọi cho con gái nhưng không gọi được. Đến chiều cùng ngày, chị bất ngờ thấy con gái gọi điện về.

"Ngay khi vừa nghe máy, tôi hỏi con đang ở đâu nhưng con nhất định không nói. Tôi cũng khuyên nhủ, động viên con về để chuẩn bị đi học, nhưng Nga bảo rằng khi nào chuẩn bị nhập học sẽ tự trở về.

Tôi cũng đưa ra nhiều lý do với hy vọng con cho biết địa chỉ, để đến đón con về nhưng con đều im lặng hoặc từ chối trả lời các câu hỏi. Thấy con không muốn trả lời, tôi viện cớ xin địa chỉ để đến lấy chiếc điện thoại mà con mang đi, vì trong đó có nhiều cuộc gọi làm ăn quan trọng, con định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Thấy con có vẻ đắn đo, tôi bảo con cứ suy nghĩ kĩ, khoảng 10 phút nữa mẹ gọi lại", chị Quyên nghẹn ngào và nói tiếp: "Sau hơn 10 phút, tôi gọi lại thì con bảo xoá hết danh bạ và bán điện thoại rồi, không cần phải đến lấy điện thoại nữa.

Tôi hỏi con bán để làm gì, trong khi lúc đi con có chuyển một khoản tiền lớn từ tài khoản của tôi sang tài khoản của con. Thấy tôi chất vấn vậy, con im lặng và tắt máy", chị Quyên tường thuật lại.

Chị cho hay, trong suốt 2 cuộc gọi điện thoại với con gái, chị nhận thấy giọng của Nga có vẻ rất buồn và chị cảm giác có ai đó ở bên xúi giục nói như vậy.

"Cuộc gọi đầu tiên, con không nói là đã bán điện thoại. Nhưng đến cuộc gọi thứ hai, con lại nói đã bán điện thoại rồi. Tôi nghi có ai đó ở bên cạnh nghe được và họ ép nói như vậy, bảo con gọi về với mục đích để gia đình bớt lo lắng, không đăng tải lên báo chí, mạng xã hội hay đi tìm nữa.

Đến khi tôi gọi lần thứ 3, con vẫn nói đã bán điện thoại rồi. Nhưng giọng của con ngập ngừng, run run, không lưu loát và có vẻ đang rất sợ hãi điều gì đó. Trong cuộc gọi này, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch như có ai đó gõ cái gì ở bên cạnh", chị Quyên nói với giọng rất lo lắng.

Trước đó, Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) tiếp nhận thông tin của gia đình em Hoàng Thuý Nga (SN 2007) về việc khoảng 9h30 ngày 07/8 cháu đi khỏi nhà đến nay chưa về.

Chị Lương Thị Quyên (mẹ của Nga) chia sẻ, kể từ khi Nga rời khỏi nhà và mất liên lạc, gia đình chị vẫn luôn tìm kiếm con gái ở khắp nơi, rồi về quê nhưng vẫn không thấy.

"Tôi cũng hỏi bạn bè, cô giáo của con, nhưng mọi người đều cho biết từ ngày 8/8 đến nay không ai liên lạc được với Nga,” chị Quyên cho hay.

Trước sự việc trên, chị Quyên đã trình báo lên Công an phường Hà Đông và đăng tải bài viết lên mạng xã hội để nhờ giúp đỡ.

Khi đi Nga mặc quần bò xám áo thun đen, đeo túi màu nâu và xách túi đen có 2 con mèo màu xám.

Hiện gia đình chị Quyên đang rất lo lắng, chỉ hy vọng sớm tìm thấy con gái. Ai biết hoặc nhìn thấy em Hoàng Thuý Nga ở đâu xin báo cho gia đình qua số điện thoại: 0966178376 - chị Lương Thị Quyên.